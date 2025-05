Die Luft scheint raus zu sein!

Der Auftakt gegen den TSV Hüttlingen verlief relativ ordentlich, denn man hatte das Spiel unter Kontrolle und konnte erste zarte Annäherungsversuche ans Hüttlinger Tor in den ersten 15 Minuten vorweisen. In der 19.Minute gingen die Gäste nach einem Fehler im Aufbauspiel und mit etwas Glück vor dem Tor dann aus dem Nichts in Führung. Nur drei Minuten später dann der erneute Fehler, diesmal auf der linken Seite, und wieder war es Steidle mit seinem zweiten Treffer. Während der kompletten ersten Halbzeit schaffte man es dann kaum, den Gegner wirklich unter Druck zu setzen. Natürlich hatte man einige Freistöße und Eckbälle, die aber allesamt nichts einbrachten. Erst Dominik Ellers Kopfball kurz vor der Pause brachte etwas Gefahr. Nach dem Seitenwechsel keimte dann Hoffnung auf, als Löffelads Flanke zwar verunglückte, aber wenigstens aus Unterkochener Sicht im Tor landete. Die folgenden 10 Minuten brachte man die TSV-Defensive ein ums andere Mal ins Wanken, doch das 2:2 wollte nicht fallen. Nach und nach kamen die Gäste dann auch wieder aus der Umklammerung, fuhren auch einige Konter, die wiederum aber nichts einbrachten. Gegen Ende der Partie nahm der Druck noch einmal zu, doch der Ball wollte nicht mehr ins Tor, auch weil immer ein Bein der insgesamt stabil stehenden Hüttlinger Defensive im Weg stand. Viehöfers Schuss kurz vor dem Ende parierte dann noch Torwart Gruel und so blieb es beim 1:2.