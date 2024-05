Die Luft im Abstiegskampf wird dünner für die U17 des TSV Grossbardorf

Am 23. Spieltag gehen die Gallier als Verlierer vom Platz bei der SpVgg Greuther Fürth.

begannen beiden Teams etwas verhalten. Von den Gastgebern kam nicht wirklich viel, aber Grossbardorf verpasste, das Spiel zu kontrollieren. Es entstanden mit zunehmender Zeit Räume und so kam Fürth immer besser ins Spiel. Im Minute 25 gingen die Fürtherer nach einer Ecke mit 1:0 in Führung. 10 Minuten später konnten die Gallier den Gegner vor dem Strafraum nicht vom Ball trennen, dieser passte auf einen freistehenden Mitspieler und so stand es schon 2:0.

Bereits 3 Minuten konnten die Füther auf den 3:0 Halbzeitstand erhöhen.

Nach der Halbzeitpause und drei Wechsel auf Grossbardorfer Seite bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild. Der Gastgeber hatte jetzt nicht mehr so einen Zug zum Tor wie in Hälfte Eins und so tauchten die Gallier einige male vor dem Strafraum auf, verpassten aber einen gefährlichen Abschluss. In Minute 68 konnte Yanick Frey nach einem schönen Spielzug auf 3:1 verkürzen, was nochmal Hoffnung aufkommen liess. Aber die SpVgg spielte mit Ruhe das Spiel zu Ende. Durch den Punktgewinn des Tabellennachbarn 1860 München rückt das rettende Ufer ein Stück weiter weg. Dennoch geben sich die Gallier noch nicht geschlagen. Wenn sie zu alter Stärke wie Kampf- und Teamgeist zurückfinden, kann das Saisonziel Klassenerhalt noch geschafft werden.