Die Lücke an Ostern: Jahr eins ohne das internationale Wie der BV 04 ein Turnier mit internationalem Renommee aus der Hand gab. Der Ausfall hat Spuren hinterlassen.

Nie mehr Osterfußball an der Roßstraße? Für Martin Meyer eine traurige Vorstellung. Der 51-Jährige ist mit dem traditionsreichen U19-Turnier des BV 04 groß geworden. Seit seiner Kindheit begleitete er seinen Vater Charly Meyer, der das internationale Jugendturnier jahrzehntelang prägte. Später übernahm Martin selbst gemeinsam mit Marcus Giesenfeld und Piet Keusen die Verantwortung – zehn Jahre lang.

„Wir haben von Anfang an gesagt: Zehn Turniere – und dann übergeben wir den Staffelstab“, betont Meyer. 2024 sollte der Abschied sein – wohlorganisiert und mit klarer Kommunikation an den Verein. Doch das Nachfolgemodell scheiterte, und so blieb der Platz an der Roßstraße dieses Jahr zu Ostern leer. Kein Interesse am Turnier?

„Wir hatten unseren Rückzug frühzeitig angekündigt, öffentlich und intern“, sagt Martin Meyer. „Außerdem haben wir dem BV 04 mehrfach angeboten, uns bei der Organisation über die Schulter zu schauen – vom ersten Planungsschritt im September bis zur letzten Absprache mit Behörden und Sponsoren.“ Doch vom Verein sei kaum Initiative gekommen, so Meyer. Es habe nicht nur an Struktur gefehlt, sondern auch an Interesse. „Am Ende ist es fast schon peinlich, dass Teams wie die Japanische Hochschule gar keine offizielle Absage erhalten haben – sie hatten wie jedes Jahr ihre Flüge gebucht und erfuhren erst in letzter Minute, dass das Turnier gar nicht stattfindet.“ Der Frust sitzt tief – auch weil das Turnier international einen exzellenten Ruf genießt. Der FC Everton etwa hatte die Flüge selbst gezahlt und das Turnier gewonnen „Daran sieht man, wie eng die Beziehungen über die Jahre geworden sind“, sagt Meyer. „Da ist Freundschaft gewachsen.“ Titelverteidiger Everton war für 2025 nicht einmal angesprochen worden. Sie hatten zwei Monate vor geplantem Turnierbeginn dann in Düsseldorf nachgefragt, was denn mit dem Turnier sei, weil sie noch nichts gehört hätten.