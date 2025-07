Auf der Ludwig-Wolker-Sportanlage gibt es jetzt ein barrierefreies WC. – Foto: Daniel Koerlings

Die Ludwig-Wolker-Sportanlage hat jetzt ein barrierefreies WC Auf der Ludwig-Wolker-Sportanlage ist ab sofort ein barrierefreier Zugang zum WC gegeben.

Ganz in Weiß, über 2,50 Meter hoch, blitzsauber und im Dauereinsatz. Worum es geht? Um ein barrierefreies WC, das von Rollstuhlfahrern und anderen bewegungseingeschränkten Personen genutzt werden kann. In einer städtischen Sportanlage, die sich besonders im Inklusionssport hervortut, eine Selbstverständlichkeit – sollte man meinen. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. „Eine Toilette ist etwas völlig Profanes. Es gibt selbige letztlich überall in unserem Lebensumfeld. Und wer eine benötigt, findet in der Regel eine passende. Allerdings gilt das leider nicht für alle unsere Mitmenschen, nämlich nicht für viele Behinderte“, erklärte Volker Staufert in seiner Rede anlässlich der Einweihung des neu errichteten barrierefreien WCs in der Ludwig-Wolker-Sportanlage. Er weiß, wovon er spricht. Er ist selbst inkomplett querschnittgelähmt. In seiner Stiftung werden Jugendliche, junge Erwachsene und Institutionen in den Bereichen Sport, Bildung und Ausbildung sowie Inklusion unterstützt.

In der Ludwig-Wolker-Anlage wird seit fünf Jahren Inklusionssport betrieben. Die Biologin Verena Austermann, erste Vorsitzende der DJK Rheinkraft Neuss 1914, die auf der Wolker-Anlage beheimatet ist, erklärte in ihrer Ansprache zur Einweihung: „Für uns hier auf der Anlage ist Inklusion gelebte Praxis. Die Folge ist, dass sich hier viele Behinderte aufhalten. Deshalb war es unser Ziel, eine rollstuhlgerechte Toilette, ebenerdig und damit gut erreichbar, einzurichten.“ Stiftungen machen Umbau möglich

Für die Umsetzung solcher Einrichtungen sind, wie Staufert in seiner Rede erklärte, nach dem Inklusionsgrundgesetz Nordrhein-Westfalen die jeweiligen Träger öffentlicher Belange zuständig – also in diesem Fall die Stadt. Um im Interesse der Behinderten möglichst schnell ans Ziel zu kommen, haben allerdings kurzerhand zwei private Stiftungen, die Volker Staufert Stiftung und die Werhahn Stiftung, die Sache in die Hand genommen und das langersehnte WC in Eigenregie gebaut. Bei der Inbetriebnahme mit kleiner Feier wurde deshalb auch eine Infotafel enthüllt. Die Inschrift „Für Bürger von Bürgern“ weist darauf hin, dass nicht die öffentliche Hand die Anlage errichtet hat, sondern die Bürger selbst engagiert tätig geworden sind. „Die Inschrift ‚Für Bürger‘ signalisiert, dass Behinderte gleichwertige Bürger und Menschen sind“, erklärt Volker Staufert.