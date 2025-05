Die LSG Hornet‘s sind Vize-Landesmeister !!!

Die Hornet's aus Lieskau erkämpfen sich Platz 2 in Sachsen-Anhalt!

Was für ein aufregendes Abenteuer, was für ein Turnier – und was für ein riesengroßer Erfolg für unsere tapferen Mädels!

Am Wochenende fand das 4. und letzte Turnier der Landesmeisterschaft der D-Juniorinnen statt – und unsere Mädels haben noch einmal alles gegeben.