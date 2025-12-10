Die Lose sind gezogen – spannende Duelle im Viertelfinale

Nur noch wenige Spiele bis zum Finale und die Luft für die verbleibenden acht Teams wird zunehmend enger. Seit dem Wochenende herrscht Gewissheit im Verbandspokal der Junioren und Juniorinnen, welche Highlight-Spiele uns in dieser Runde erwarten. In vorweihnachtlicher Atmosphäre wurden die Lose im Rahmen der Weihnachtsfeier des erweiterten Verbandsjugendausschusses in Ruit gezogen.

Als Losfee fungierte Andrea Spielvogel, Professorin für Wirtschaft an der Hochschule Nürtingen-Geislingen, die zuvor mit einem inspirierenden Vortrag zum Thema Künstliche Intelligenz im Sport für spannende Denkanstöße sorgte. Unterstützt wurde sie von Ulrike Straub-Leibbrand (Ausschuss für Frauen- und Mädchensport). Regelspieltermin ist der 04. März 2026 mit Ausnahme der C-Juniorinnen, die am 11. März 2026 spielen werden.

Noch ein Spiel steht im Achtelfinale der A-Junioren aus: Der Holzschwanger SV und die SG Sonnenhof Großaspach treffen am 21. Februar 2026 aufeinander. Der Sieger bekommt es anschließend mit dem SV Böblingen zu tun.

Sieger Holzschwanger SV/SG Sonnenhof Großaspach – SV Böblingen

SGV Freiberg Fußball – TSG Balingen

VfB Stuttgart – SSV Ulm 1846 Fußball

FV Ravensburg – 1. FC Heidenheim 1846

B-Junioren: Wer sichert sich die letzten Tickets?

Zwei Achtelfinal-Partien sind noch offen und werden am 10. Dezember ausgetragen: Ravensburg und die „Zweite“ vom VfB kämpfen um das vorletzte Ticket, während der VfL Pfullingen die Stuttgarter Kickers empfangen wird. Bereits fix ist unter anderem das Duell zwischen dem SV Zimmern und dem 1. FC Heidenheim, nachdem Heidenheim mit einem deutlichen 7:1 gegen Balingen überzeugte.

Die Viertelfinal-Partien im Überblick:

VfR Aalen – Sieger VfL Pfullingen/SV Stuttgarter Kickers

Sieger FV Ravensburg/VfB Stuttgart II – VfB Stuttgart

SG Sonnenhof Großaspach – SSV Reutlingen 1905 Fußball

SV Zimmern – 1. FC Heidenheim 1846

C-Junioren: Ulm vs Kickers

Ein echtes Highlight wartet in Ulm: Der SSV Ulm 1846 Fußball empfängt die NLZ-Junioren der Stuttgarter Kickers. Auch der VfR Aalen darf sich auf ein spannendes Kräftemessen freuen.

SG Sonnenhof Großaspach II – FV Ravensburg

VfR Aalen – FC Esslingen

SSV Ulm 1846 Fußball – SV Stuttgarter Kickers

Sieger SV Zimmern/VfB Friedrichshafen – Sieger SV Vaihingen Allianz/VfB Stuttgart

B-Juniorinnen: Finale reloaded!

Ein echtes Déjà-vu wartet bereits im Viertelfinale: VfB Stuttgart gegen TSV Münchingen – die Neuauflage des letztjährigen Endspiels! Damals setzten sich die Stuttgarterinnen durch, doch dieses Mal verspricht die Partie maximale Spannung.

Sieger SGM TURA Untermünkheim/Satteldorf : SV Unterjesingen – SV Jungingen

Sieger SGM SV Kressbronn/Langenargen : Spvgg Aldingen – Sieger TSV Crailsheim : SV Eutingen

TSV Bernhausen – SG Altheim

VfB Stuttgart – TSV Münchingen

C-Juniorinnen: Freude aufs Stadtduell

Das Halbfinale der C-Juniorinnen steigt am 11. März 2026 – eine Woche später als die übrigen Wettbewerbe. Besonders im Fokus: das Stuttgarter Stadtduell!