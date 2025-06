Die Logistiker von GW Vernum

„Jeder Helfer kennt ganz genau seine Aufgaben, das fängt bereits bei der Vorbereitung an. Und wir schauen auch ganz genau hin, wo gewisse Abläufe eventuell noch optimiert werden können“, sagte Vorsitzender Reinhard Winkler nach der 28. Auflage des Wettbewerbs. Eine Premiere gab’s auf der Vernumer Sportanlage ganz nebenbei auch noch: Erstmals waren Walking-Football-Teams der Altersklasse Ü50 am Ball.

Viele Vereine nutzten das Vernumer Event für die Saisonabschlussfahrt ihrer Kinder und Jugendlichen. Mehrere Teams nutzten die umliegenden Campingplätze in Sevelen, Nettetal und Herongen, um eine schöne Zeit am Niederrhein verbringen zu können. Der Bauernhof Maas in Vernum war zum zehnten Mal in Folge während des Turniers ausgebucht, auch das Tipi-Dorf in Walbeck erfreut sich großer Beliebtheit.

„Bei 250 teilnehmenden Mannschaften stoßen wir an unsere Grenzen. Größer kann und darf die Veranstaltung nicht werden, ansonsten büßen wir die menschliche Nähe zu unseren Gästen ein“, sagt Franz-Josef Elspas, stellvertretender Vorsitzender der Grün-Weißen.

Die Aufräumarbeiten sind gerade abgeschlossen, da stehen dieVorbereitungen auf Jugendturnier Nummer 29 auch vor der Tür. „Gut neun Monate vorher fangen wir mit der Planung an“, so Geschäftsführer Michael Croonenbroeck.