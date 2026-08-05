Die Löwen üben Torjubel – doch 1860 verliert nächstes Top-Talent Erstes Heimspiel am Freitag von Uli Kellner · Heute, 09:43 Uhr · 0 Leser

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Es stand der interne Fototermin beim TSV 1860 München an. Außerdem steht Samuel Althaus vor einem Wechsel in die 2. Liga.

Blitzlichtgewitter statt Zweikämpfe. Am Dienstagnachmittag standen die Löwen beim internen Media Day vor der Kamera, posierten beim (gespielten) Torjubel und drehten Clips für TikTok und andere Social-Media-Kanäle. An fünf Stationen entstanden unter anderem die neuen Porträts für die Autogrammkarten. Auch der BR war vor Ort und produzierte die launigen Einspieler, die rund um die Live-Übertragungen der Regionalligaspiele zu sehen sein werden. Abseits des Fototermins beschäftigte die Löwen allerdings noch ein anderes Thema: die Zukunft des wechselwilligen Samuel Althaus, dessen möglicher Abschied nach Münster immer konkreter wird (siehe unten). Auf dem Trainingsplatz gab es zuvor neue Gesichter zu sehen. Erstmals mischte Moritz Seiffert mit. Der 25-Jährige war erst am Montagabend vom FC Erzgebirge Aue verpflichtet worden und ist als Option für die linke Außenbahn eingeplant. Der gebürtige Bremer bringt die Erfahrung von 92 Drittliga- und 48 Regionalligaspielen mit – anders als sämtliche Neuzugänge zuvor hat er weder eine 1860-Vergangenheit noch einen Bezug zur Region. Nach längerer Pause absolvierte zudem Damjan Dordan Teile des Mannschaftstrainings. Weiter aussetzen musste dagegen Angreifer Noah Klose, der sich weiterhin im Aufbautraining befindet.

Erstes Heimspiel der Saison: 1860 München empfängt am Freitagabend Augsburg II Eine kleine Veränderung gibt es auch bei Tunay Deniz. Der Spielmacher trägt künftig die Rückennummer 10 – eine Nummer mit wenig glücklicher Löwen-Vergangenheit. Weder Timo Gebhart noch Adriano Grimaldi, Martin Kobylanski, Albion Vrenezi oder zuletzt Fabian Schubert konnten der Spielmacher-Nummer in Giesing dauerhaft Glanz verleihen. Die Begeisterung rund um den Neuanfang ist derweil ungebrochen. Am Dienstag begann zugleich der freie Verkauf der Tagestickets für das erste Regionalliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg II (Freitag, 19 Uhr, BR live). Groß war die Auswahl an Einzeltickets nicht. Nachdem bereits rund 10.000 Dauerkarten verkauft wurden, gelangten vergleichsweise wenige Tagestickets in den Verkauf. An diesem Mittwoch dürfte die Ausverkauft-Meldung folgen – die Euphorie rund um den Neuanfang scheint größer denn je.