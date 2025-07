Die Löwen kommen! Buchbacher Fauxpas beschert Geiselbullach ein Jahrhundertspiel

Der Reihe nach: Am vergangenen Sonntag ging das Pokalduell zwischen dem Zugspitz-Kreissieger und dem Regionalliga-Vizemeister klar zu Gunsten des Favoriten aus. Doch die Mannschaft aus dem Landkreis Mühldorf hatte einen Akteur eingesetzt, der wegen einer Roten Karte während eines Vorbereitungsspiels in Österreich und der daraus zwingend resultierenden Sperre nicht hätte spielen dürfen. Weil der Platzverweis während eines Freundschaftsspiels im Ausland passierte, war die Sperre nicht in der deutschen Spielverwaltung hinterlegt. Deshalb fiel der Fehler erst nach der Partie auf. Das Verbandssportgericht hat das Pokalspiel zu Gunsten des TSV Geiselbullach gewertet. Der TSV Buchbach hat das Urteil bereits akzeptiert.

Da die Bullacher somit als einziger Kreissieger in die 2. Totopokal-Hauptrunde einzogen, konnte man sich gemäß dem sogenannten „Wunschlos-Prinzip“ den Gegner aussuchen. Und die Bullacher entschieden sich, natürlich, für den prominentesten Verein im Top: den TSV 1860 München. Das Spiel findet am Dienstag, 5. August, auf dem Sportgelände an der Schulstraße im Olchinger Norden statt.