Die Löwen kommen: Ausnahmezustand in Berglern

Der TSV 1860 München gastiert heute um 18.30 Uhr beim Kreisligisten SV Eintracht Berglern. Löwen-Fans aus Passau reisten bereits drei Stunden vor dem Ticket-Vorverkaufsstart an.
Heute Abend ist es soweit, die Sechzger kommen nach Berglern. Seit Freitag, 10. Juli, steht fest, dass der SV Eintracht Berglern ihr Wunschlos erwischt hat und der TSV 1860 München heute um 18.30 Uhr der Gegner in der ersten Runde des Toto-Pokals auf Verbandsebene ist.
Dass der Verein seitdem am Werkeln und Organisieren ist, bestätigen der Vorsitzende Stefan Buchner und Fußball-Abteilungsleiter Stefan Zott. „Wir haben gefühlt Tausende Anfragen von angeblichen Journalisten nach Akkreditierungen bekommen“, erzählt Buchner, „wir haben dies komplett an 1860 abgegeben“. Auch Zott bestätigt, dass die Zusammenarbeit mit den Löwen-Funktionären, vor allem mit Pressesprecher Rainer Kmeth und dem Fan-Beauftragten Christian Poschet, super funktioniert.
In Absprache mit Landratsamt, Polizei und Ordnungsamt wurde festgelegt, dass maximal 1700 Personen auf das Gelände dürfen, berichtet Buchner. „Ein Kontingent von 350 Karten haben wir 1860 zur Verfügung gestellt, die waren von den Löwen-Fans innerhalb von 20 Minuten vergriffen“, erzählt er.
Und Buchner hat dann in dem Punkt noch eine Steigerung parat. „Wir haben 1000 Karten, maximal fünf pro Person, in den freien Verkauf gegeben. Vergangenen Freitag um 16 Uhr ging’s los, um 16.18 Uhr waren alle weg. Die ersten waren Löwen-Fans aus Passau, die waren um 13.15 Uhr da und lobten uns für die humane Uhrzeit, denn andere Vereine machen das in der Früh und da müssen sie auch mal in der Nacht vorher campieren.“
1350 Karten wurden also im Vorfeld nur abgegeben. Buchner erklärt: „Wir dürfen maximal 1700 Personen aufs Gelände lassen, müssen aber da Kinder mit freiem Eintritt, die vielen arbeitenden Mitglieder, Pressevertreter, das Umfeld der Mannschaften, Ehrengäste, Offizielle usw. einrechnen.“
Buchner erklärt den nicht unbedingt niedrig angesetzten Eintrittspreis mit 18,60 Euro plus Vorverkaufsgebühr: „Wir müssen neben 30 ehrenamtlichen Ordnern 25 professionelle Securitys bezahlen, müssen mit 1000 Metern Bauzaun, den wir aus Dorfen und sonst wo liefern lassen mussten, das ganze Gelände einfrieden, haben zusätzliche, erhöhte Stehränge angebaut, es ist alles ein immenser Aufwand.“
Buchner erinnert kopfschüttelnd an das Abstiegs-Relegationsspiel gegen Taufkirchen in Langenpreising. „Da waren an die 1400 Zuschauer, die Vereine haben selbst den Ordnungsdienst übernommen, es gab nicht die geringsten Probleme.“
Der Bayerische Fußballverband hatte dieses Spiel mit der Risikoklasse Rot eingestuft. Buchner: „Ich bezweifle, dass es noch eine höhere Stufe gibt.“ Er und Zott gehen auch diesmal von einem friedlichen Fußballfest aus. So meinte auch ein Polizeisprecher gegenüber Zott: „In Langengeisling sind gefühlt 90 Prozent Löwenfans, bei euch dürfte es ähnlich sein.“
Zur Frage nach den sportlichen Chancen muss Zott lachen: „Ich weiß, ich habe während des Kreispokals schon die noch ausstehenden Spiele nach Berlin gezählt, jetzt wären es noch zwölf.“ Spielertrainer und bekennender Löwen-Fan Michael Faltlhauser möchte, „dass wir dieses Event genießen, aber auch ein gutes und achtbares Ergebnis schaffen“.
In seinem 20-Mann-Kader ist auch Pokalheld Maurice Steck. Berglerns Kreisliga-Toptorjäger hat in den sechs Pokalspielen und einmal im Elfmeterschießen getroffen. Treffer Nummer sechs gelang ihm im Finale, aber kurz vor Schluss erwischte es ihn mit einem Kreuzbandriss. Faltlhauser zum Heilungsverlauf: „Mehr als Lauftraining geht noch nicht, aber dieses Mal ist er im Kader“.