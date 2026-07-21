Die Löwen kommen: Ausnahmezustand in Berglern Toto-Pokal von Helmut Findelsberger · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Rechnen mit einem friedlichen Fußballfest: Das Berglerner Trainerteam Michael Faltlhauser (r.), selbst bekennender Löwen-Fan, und Co-Trainer Semir Merdanovic, hier beim Kreispokal-Finale gegen Mindelstetten. – Foto: Dominik Findelsberger

Der TSV 1860 München gastiert heute um 18.30 Uhr beim Kreisligisten SV Eintracht Berglern. Löwen-Fans aus Passau reisten bereits drei Stunden vor dem Ticket-Vorverkaufsstart an.

Heute Abend ist es soweit, die Sechzger kommen nach Berglern. Seit Freitag, 10. Juli, steht fest, dass der SV Eintracht Berglern ihr Wunschlos erwischt hat und der TSV 1860 München heute um 18.30 Uhr der Gegner in der ersten Runde des Toto-Pokals auf Verbandsebene ist. Dass der Verein seitdem am Werkeln und Organisieren ist, bestätigen der Vorsitzende Stefan Buchner und Fußball-Abteilungsleiter Stefan Zott. „Wir haben gefühlt Tausende Anfragen von angeblichen Journalisten nach Akkreditierungen bekommen“, erzählt Buchner, „wir haben dies komplett an 1860 abgegeben“. Auch Zott bestätigt, dass die Zusammenarbeit mit den Löwen-Funktionären, vor allem mit Pressesprecher Rainer Kmeth und dem Fan-Beauftragten Christian Poschet, super funktioniert.

In Absprache mit Landratsamt, Polizei und Ordnungsamt wurde festgelegt, dass maximal 1700 Personen auf das Gelände dürfen, berichtet Buchner. „Ein Kontingent von 350 Karten haben wir 1860 zur Verfügung gestellt, die waren von den Löwen-Fans innerhalb von 20 Minuten vergriffen“, erzählt er. Und Buchner hat dann in dem Punkt noch eine Steigerung parat. „Wir haben 1000 Karten, maximal fünf pro Person, in den freien Verkauf gegeben. Vergangenen Freitag um 16 Uhr ging’s los, um 16.18 Uhr waren alle weg. Die ersten waren Löwen-Fans aus Passau, die waren um 13.15 Uhr da und lobten uns für die humane Uhrzeit, denn andere Vereine machen das in der Früh und da müssen sie auch mal in der Nacht vorher campieren.“