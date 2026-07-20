Die Löwen als Zugpferd: BR weitet Regionalliga-Berichterstattung aus Neben den 38 Spielen im Livestream wird es zusätzlich ausgewählte Partien im linearen Programm des BR-Fernsehen zu sehen geben von PM/mwi · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der Bayerische Rundfunk (BR) wird ausgewählte Partien aus der Regionalliga Bayern in der neuen Saison auch im linearen Fernsehen ausstrahlen. – Foto: Imago Images

Gute Nachrichten für alle Fans: Der Bayerische Rundfunk (BR) weitet seine Berichterstattung über die Regionalliga Bayern aus. Neben den 38 Spielen im Livestream wird es zusätzlich ausgewählte Partien im linearen Programm des BR-Fernsehen zu sehen geben. Die ersten Live-Termine stehen jetzt fest.

BFV-Präsident Dr. Christoph Kern jubelt: "Das sind ganz viele gute Nachrichten auf einmal. Unsere Regionalliga Bayern wird nochmals deutlich präsenter sein, weil der BR sein Engagement weiter ausbaut. Dafür sind wir sehr dankbar. Die regionale Vielfalt, die unsere Top-Liga zu bieten hat, passt perfekt zum Bayerischen Rundfunk und seinem Anspruch, in allen und für alle Regionen da zu sein. Vielen Dank für die tollen Gespräche, ein echtes Miteinander und dieses starke Ergebnis." Am Donnerstag geht es mit der Live-Übertragung des offiziellen Eröffnungsspiels zwischen dem TSV Aubstadt und Drittliga-Absteiger 1. FC Schweinfurt 05 am Donnerstag, 23. Juli 2026, um 19 Uhr. Dann wird Lukas Schönmüller auch die Eröffnungszeremonie aus dem Grabfeld kommentieren, ehe mit dem Unterfranken-Derby der Startschuss für die neue Spielzeit in der Regionalliga Bayern fällt.

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