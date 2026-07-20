Die Löwen als Zugpferd: BR weitet Regionalliga-Berichterstattung aus

Gute Nachrichten für alle Fans: Der Bayerische Rundfunk (BR) weitet seine Berichterstattung über die Regionalliga Bayern aus. Neben den 38 Spielen im Livestream wird es zusätzlich ausgewählte Partien im linearen Programm des BR-Fernsehen zu sehen geben. Die ersten Live-Termine stehen jetzt fest.
BFV-Präsident Dr. Christoph Kern jubelt: "Das sind ganz viele gute Nachrichten auf einmal. Unsere Regionalliga Bayern wird nochmals deutlich präsenter sein, weil der BR sein Engagement weiter ausbaut. Dafür sind wir sehr dankbar. Die regionale Vielfalt, die unsere Top-Liga zu bieten hat, passt perfekt zum Bayerischen Rundfunk und seinem Anspruch, in allen und für alle Regionen da zu sein. Vielen Dank für die tollen Gespräche, ein echtes Miteinander und dieses starke Ergebnis."
Am Donnerstag geht es mit der Live-Übertragung des offiziellen Eröffnungsspiels zwischen dem TSV Aubstadt und Drittliga-Absteiger 1. FC Schweinfurt 05 am Donnerstag, 23. Juli 2026, um 19 Uhr. Dann wird Lukas Schönmüller auch die Eröffnungszeremonie aus dem Grabfeld kommentieren, ehe mit dem Unterfranken-Derby der Startschuss für die neue Spielzeit in der Regionalliga Bayern fällt.
Während am zweiten Spieltag zunächst die Freitags-Partie (31. Juli 2026, 19 Uhr, Kommentator Marcel Seufert) zwischen dem SV Wacker Burghausen und dem FC Bayern München II mit seinem neuen Trainer Dante im BR24Sport-Livestream zu sehen sein wird, gibt’s im BR Fernsehen am Tag darauf (Samstag, 1. August 2026,14 Uhr) die Live-Übertragung vom ersten Auftritt des TSV 1860 München: Die Löwen gastieren im altehrwürdigen Sachs-Stadion beim 1. FC Schweinfurt 05.
Am Freitag, 7. August 2026, 19 Uhr gibt’s dann Livebilder von Giesings Höhen: Im von Bernd Schmelzer kommentierten Livestream zeigt der BR die Heimpremiere der Löwen gegen die Zweitvertretung des FC Augsburg. Am vierten Spieltag (Freitag, 14. August 2026, 19 Uhr) gilt die digitale BR24Sport-Dauerkarte dann für das Match zwischen dem FC Memmingen und dem TSV 1860 München mit Kommentator Marcel Seufert. Die sechste Übertragung binnen 29 Tagen ist das Match zwischen der SpVgg Bayreuth und dem FV Illertissen (Freitag, 21. August 2026, 19 Uhr).
Die ersten Live-Partien im Überblick: