"Die Liste an positiven Dingen würde den Rahmen hier sprengen"

Im FuPa-Teamcheck spricht Ingo Martin, Trainer des TSV Eschach in der Landesliga, Staffel 4, über eine Meister- und Aufstiegssaison, die kaum erfolgreicher hätte verlaufen können. Zugleich richtet sich der Blick auf eine neue Liga, die dem Aufsteiger viel abverlangen wird.
„Wie könnten wir mit der letzten Saison nicht zufrieden sein?“, sagt Ingo Martin gegenüber FuPa. „Wir sind Meister geworden und aufgestiegen. Daher würde die Liste an positiven Dingen den Rahmen hier sprengen. Richtung neuer Saison müssen wir uns natürlich verbessern. Die neue Liga wird uns viel abverlangen.“
Der TSV Eschach geht mit Rückenwind in die neue Aufgabe. Meisterschaft und Aufstieg stehen für eine Saison, in der vieles zusammenpasste.
Keine besonderen Vorbereitungshighlights
Bei der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 nennt Ingo Martin kein spezielles Ereignis. „Da gibt es nichts Erwähnenswertes.“ Der Fokus liegt damit nicht auf einzelnen Höhepunkten, sondern auf der Arbeit, die für den Schritt in die neue Liga nötig sein wird.
Spielerische Entwicklung als Fundament
Die Entwicklung des Teams war ein wesentlicher Teil des Erfolgs. „Wir haben uns spielerisch sehr entwickelt und oft sehr dominant gespielt. Wir haben uns in der Effektivität, der Ausnutzung der Torchancen, im Laufe der Saison extrem gesteigert. Wir haben gelernt, geduldig zu sein und Ruhe zu bewahren, wenn es mal nicht gleich läuft oder länger dauert, bis das Tor fällt. Und wir waren defensiv durchgängig sehr stabil.“
Klassenerhalt als erstes Ziel
Für die neue Saison formuliert Ingo Martin die Zielsetzung bewusst vorsichtig. „Als Aufsteiger erst einmal Klassenerhalt. Wenn das erreicht sein sollte, kann man sich gegebenenfalls ein neues Ziel setzen.“ Der Auftrag ist damit klar: ankommen, bestehen, Punkte sammeln.
Favoriten schwer einzuschätzen
Auch bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten bleibt Ingo Martin zurückhaltend. „Schwierig, da eine Prognose abzugeben, da die Liga letzte Saison sehr eng war. Ich würde Weiler und Ehingen-Süd sagen.“ Die Einschätzung zeigt, dass der Trainer eine ausgeglichene Liga erwartet, in der Prognosen nicht leichtfallen.
Nur wenige Veränderungen
Große personelle Umbrüche gibt es beim TSV Eschach nicht. „Es gibt keine großen Änderungen. Philip Zwerger hat nach seinem erneuten Kreuzbandriss aufgehört. Aus der Zweiten kommt Etienne Elster in den Kader, sowie aus der A-Jugend Bill Felder und Tom Sachs.“
Regel gegen Zeitspiel begrüßt
Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft nennt Ingo Martin einen Punkt, den er positiv bewertet. „Die Regel bezüglich der Behandlung von Verletzungen finde ich gut. Da wird oft Zeit geschunden, und ich finde gut, dass der behandelte Spieler erst nach einer Minute wieder aufs Feld darf. Da überlegt es sich der eine oder andere vielleicht doch, ob es wirklich so weh tut.“