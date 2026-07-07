"Die Liste an positiven Dingen würde den Rahmen hier sprengen" FuPa-Teamcheck: TSV Eschach geht als Aufsteiger in die Landesliga, Staffel 4. von Matthias Kloos · Heute, 07:15 Uhr · 0 Leser

Ingo Martin – Foto: TSV Eschach

Im FuPa-Teamcheck spricht Ingo Martin, Trainer des TSV Eschach in der Landesliga, Staffel 4, über eine Meister- und Aufstiegssaison, die kaum erfolgreicher hätte verlaufen können. Zugleich richtet sich der Blick auf eine neue Liga, die dem Aufsteiger viel abverlangen wird.

„Wie könnten wir mit der letzten Saison nicht zufrieden sein?“, sagt Ingo Martin gegenüber FuPa. „Wir sind Meister geworden und aufgestiegen. Daher würde die Liste an positiven Dingen den Rahmen hier sprengen. Richtung neuer Saison müssen wir uns natürlich verbessern. Die neue Liga wird uns viel abverlangen.“

Der TSV Eschach geht mit Rückenwind in die neue Aufgabe. Meisterschaft und Aufstieg stehen für eine Saison, in der vieles zusammenpasste. Keine besonderen Vorbereitungshighlights



Bei der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 nennt Ingo Martin kein spezielles Ereignis. „Da gibt es nichts Erwähnenswertes.“ Der Fokus liegt damit nicht auf einzelnen Höhepunkten, sondern auf der Arbeit, die für den Schritt in die neue Liga nötig sein wird.

Spielerische Entwicklung als Fundament



Die Entwicklung des Teams war ein wesentlicher Teil des Erfolgs. „Wir haben uns spielerisch sehr entwickelt und oft sehr dominant gespielt. Wir haben uns in der Effektivität, der Ausnutzung der Torchancen, im Laufe der Saison extrem gesteigert. Wir haben gelernt, geduldig zu sein und Ruhe zu bewahren, wenn es mal nicht gleich läuft oder länger dauert, bis das Tor fällt. Und wir waren defensiv durchgängig sehr stabil.“ Klassenerhalt als erstes Ziel



Für die neue Saison formuliert Ingo Martin die Zielsetzung bewusst vorsichtig. „Als Aufsteiger erst einmal Klassenerhalt. Wenn das erreicht sein sollte, kann man sich gegebenenfalls ein neues Ziel setzen.“ Der Auftrag ist damit klar: ankommen, bestehen, Punkte sammeln.