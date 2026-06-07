Die Ligeneinteilung im Fußballkreis Amberg/Weiden steht

Der Kreisspielleiter des Kreises Amberg/Weiden Albert Kellner hat am heutigen Sonntag die Ligeneinteilung für die Spielzeit 2026/27 veröffentlicht. Auffällig dabei, dass die eigentlich im Norden angesiedelten Kreisligisten VfB Rothenstadt und SpVgg Schirmitz in den Süden wechseln und damit dem FC Weiden-Ost II ermöglichen, die Liga zu wechseln und nun zum Starterfeld der Nord-Staffel zu gehören.
Bei der Einteilung der Kreisklassen fällt auf, dass der SC Germania Amberg - von je her zum Inventar der KL und KK Süd gehörend - als "Exot" in der Weststaffel auftaucht und dort nun quasi "Neuland" betritt. Schließlich verrät ein Blick in die Ranglisten der B-Klassen, daß sich viele Vereine neuen Spielgemeinschaften angeschlossen haben und damit dem Spielermangel im eigenen Bereich trotzen.
Im Überblick die Ligeneinteilung im Spielkreis Amberg/Weiden:
Kreisliga Nord (14 Mannschaften):
SV Altenstadt/WN (Aufsteiger), FC Dießfurt (Aufsteiger), TSV Erbendorf, SC Eschenbach, TSV Eslarn, SV TuS/DJK Grafenwöhr, ASV Haidenaab-Göppmannsbühl, SV Kulmain, TSV Pleystein (Aufsteiger), TSV Reuth, SpVgg Trabitz, FC Tremmersdorf-Speinshart, FC Vorbach, FC Weiden-Ost II (Ligawechsler).
Kreisliga Süd (14 Mannschaften):
FC Edelsfeld, DJK Ensdorf (Aufsteiger), SV Freudenberg, TuS/WE Hirschau, TSV Königstein, SC Luhe-Wildenau II, SG SVL Traßlberg/Michaelpoppenricht (Aufsteiger), 1. FC Rieden, TuS Rosenberg, VfB Rothenstadt (Ligawechsler), SpVgg Schirmitz (Absteiger), SV Eintracht Schmidmühlen, FV Vilseck, DJK Ursensollen.
Kreisklasse Ost (14 Mannschaften):
FC Luhe-Markt, SpVgg Moosbach, DJK Neustadt/WN, SpVgg Pirk, SG SV Plößberg/Schönkirch II, SV Waldau, SpVgg Windischeschenbach, DJK Irchenrieth, DJK Weiden, SV Etzenricht II, SV Altenstadt/Voh., SpVgg Vohenstrauß II (Aufsteiger), SG TSV Waidhaus/Pfrentsch/Neukirchen St. Chr. (Aufsteiger), SV Kohlberg-Röthenbach (Absteiger).
Kreisklasse Süd (14 Mannschaften):
DJK Ammerthal II, SV Etzelwang, FSV Gärbershof (Aufsteiger), ASV Haselmühl (Absteiger), SV Illschwang (Aufsteiger), SV Kauerhof, TSV Kümmersbruck, SV Hubertus Köfering (Absteiger), 1. FC Neukirchen, SV Eintracht Schmidmühlen II, SG Utzenhofen/Kastl, SV Loderhof/Sulzbach, SG Paulsdorf I/Freudenberg III, TSV Theuern (Aufsteiger).
Kreisklasse West (14 Mannschaften):
SC Germania Amberg (Ligawechsler), DJK Ebnath, SV Immenreuth, SVSW Kemnath, VfB Mantel, SV Neusorg, TSV Pressath, SV Riglasreuth, SG DJK Seugast/Freihung, SV Hahnbach II, SV Wildenreuth, TSG Weiherhammer (Aufsteiger), SV Waldeck (Aufsteiger), SC Kirchenthumbach (Absteiger).
A-Klasse Nord (12 Mannschaften): SV 08 Auerbach II (Absteiger), SG FC Großalbershof/ FC Edelsfeld II, DJK Ehenfeld-Massenricht/Hirschau II FC Kaltenbrunn, TSV Neudorf, TSV Königstein II (Absteiger), SV Kauerhof II (Aufsteiger), 1. FC Neukirchen II, SG Sorghof/Vilseck II/Schlicht II, TuS Schnaittenbach, TuS Rosenberg II (Absteiger), DJK Weiden II.
A-Klasse Ost (13 Mannschaften): SV Altenstadt/WN II (Aufsteiger), TSV Flossenbürg, FC Luhe-Markt II, ASV Neustadt/WN, DJK Neustadt/WN II, TSV Pleystein II, SG SV Schönkirch/Plößberg II, FSV Waldthurn, SG Störnstein/Wurz, SV Waldau II (Aufsteiger), SG TSV Püchersreuth/Floß (Absteiger), SG VfB Thanhausen II/Bärnau II (Aufsteiger), SG DJK Neuhaus/Parkstein.
A-Klasse Süd (13 Mannschaften): SC Germania Amberg II, DJK Ensdorf II, SpVgg Ebermannsdorf, SV Inter Bergsteig Amberg II (Absteiger), TuS Hohenburg, SV Köfering II, 1.FC Rieden II, SV Vilshofen, DJK Ursensollen, II SG SF Ursulapoppenricht II/Gebenbach II, SV Raigering II, FC Amberg II, SG SV Michaelpoppenricht II/Traßlberg II.
A-Klasse West (13 Mannschaften): TSV Erbendorf II, SG SV Grafenwöhr/Dießfurt II, ASV Haidenaab II/Kirchenpingarten, TSV Kastl, SC Kirchenthumbach II, SV Kulmain II, TSV Reuth II, SpVgg Trabitz II, SG SpVgg Neustadt/Kulm I/Tremmersdorf II, FC Vorbach II, SC Schwarzenbach (Absteiger), SG TSV Mehlmeisel/Fichtelberg (Aufsteiger), SVSW Kemnath II (Aufsteiger).
B-Klasse Ost (12 Mannschaften): TSV Flossenbürg II, DJK Irchenrieth II, SG DJK Neukirchen C II/Pfrentsch II/Waidhaus II, SpVgg Pirk II, SG FSV Waldthurn II/Altenstadt/Voh. II, SG SV Wildenau/Püchersreuth II/Floß II, SpVgg Windischeschenbach II, TSV Neunkirchen, SpVgg Moosbach II, SV Altenstadt/WN III, TSV Eslarn II, SpVgg Schirmitz II.
B-Klasse West (10 Mannschaften): SG SV Immenreuth II/Waldeck II, SG TSV Kastl II/Pressath II, SC Eschenbach II, SG ASV Haidenaab III/Kirchenpingarten II, VfB Mantel II, SV Neusorg II, SV Riglasreuth II, SG Tremmersdorf III/Neustadt/Kulm II, SG SSV Brand/DJK Ebnath II, TSV Reuth III.
B-Klasse Süd (10 Mannschaften): SG SV Etzelwang II/Großalbershof II/Edelsfeld III, SG SV Freudenberg II/Paulsdorf II, SG TuS Hohenburg II/Schmidmühlen III, SV Illschwang II, SV Loderhof/Sulzbach II, SG SF Ursulapoppenricht III/Gebenbach III, TSV Kümmersbruck II, SG ASV Haselmühl II/Theuern II, SG FC Freihung II/Seugast II, SG SC Eschenfelden-Hirschbach/ Königstein II.