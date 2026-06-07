Die Ligeneinteilung im Fußballkreis Amberg/Weiden steht

Der VfB Rothenstadt (schwarzes Trikot) wird in der im Juli beginnenden Kreisligasaison in der Südstaffel an den Start gehen. – Foto: Creativ-Action.de

Der Kreisspielleiter des Kreises Amberg/Weiden Albert Kellner hat am heutigen Sonntag die Ligeneinteilung für die Spielzeit 2026/27 veröffentlicht. Auffällig dabei, dass die eigentlich im Norden angesiedelten Kreisligisten VfB Rothenstadt und SpVgg Schirmitz in den Süden wechseln und damit dem FC Weiden-Ost II ermöglichen, die Liga zu wechseln und nun zum Starterfeld der Nord-Staffel zu gehören.

Bei der Einteilung der Kreisklassen fällt auf, dass der SC Germania Amberg - von je her zum Inventar der KL und KK Süd gehörend - als "Exot" in der Weststaffel auftaucht und dort nun quasi "Neuland" betritt. Schließlich verrät ein Blick in die Ranglisten der B-Klassen, daß sich viele Vereine neuen Spielgemeinschaften angeschlossen haben und damit dem Spielermangel im eigenen Bereich trotzen.

Im Überblick die Ligeneinteilung im Spielkreis Amberg/Weiden: