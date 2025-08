"Die Liga wird noch enger zusammenrücken"

Auf die vergangene Saison schauen wir mit gemischten Gefühlen zurück. Unterm Strich haben wir eine wirklich gute Saison gespielt – vor allem in der Hinrunde – mit einer jungen, hungrigen Mannschaft. Auf der anderen Seite hatten wir noch sechs Spieltage vor Schluss alle Trümpfe in der eigenen Hand, um die Rückkehr in die Kreisliga zu schaffen. Es kam bekanntlich anders.

2) Was sind eure Ziele für 2025/26?

An unseren Zielen wird sich trotz der vergangenen Saison nichts ändern. Wir wollen uns als Mannschaft weiterhin positiv in die richtige Richtung entwickeln und den letztjährigen Tabellenplatz bestätigen, oder wenn möglich sogar verbessern. Die Liga wird leistungstechnisch noch enger zusammenrücken als in der vergangenen Saison.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Als klarer Favorit geht der TSV Stettfeld in die neue Runde. Sie haben im Sommer einige Veränderungen vorgenommen – sowohl auf der Trainerposition als auch innerhalb der Mannschaft. Das Team wurde gezielt mit mehreren höherklassigen Spielern verstärkt, gepaart mit dem ein oder anderen Jugendspieler. Zum erweiterten Favoritenkreis zählen außerdem der FC Weiher und der SV 62 Bruchsal.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Aus unserer Sicht: Ja. Viele gehen am Wochenende mittlerweile lieber zu einem Herren- oder Jugendspiel im Amateurbereich. Der Fußball wirkt auf uns ehrlicher, nahbarer, unvorhersehbarer und emotionaler. Wobei man auch sagen muss, dass die Bundesliga den Fußball noch nicht in dem Maß kommerziell ausschlachtet, wie es in anderen Ländern der Fall ist.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Noch nicht, aber mittelfristig haben wir in Deutschland gute Aussichten. Die U21 hat dafür eine positive Basis gelegt. Auch die U19-Nationalmannschaft – gespickt mit vielen U17-Weltmeistern – macht Hoffnung, dass der deutsche Fußball bald wieder zur Weltspitze gehört.

Frauen-Mannschaft

1) Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?

Wir mussten uns in der neuen Liga zunächst zurechtfinden und hatten in der Hinrunde mit einigen Rückschlägen zu kämpfen. In der Rückrunde konnten wir uns dann stabilisieren, als Mannschaft enger zusammenrücken und wichtige Erfahrungen sammeln. Auch wenn es am Ende nicht zum Klassenerhalt gereicht hat, nehmen wir viele positive Ansätze mit und wollen darauf in der kommenden Saison aufbauen.

2) Was sind eure Ziele für 2025/26?

Nach vergangener Saison möchten wir unsere neuen Erfahrungen und Eindrücke nutzen, um uns schnell in der Liga zurechtzufinden. Unser klares Ziel für die Spielzeit 2025/26 ist es, eine starke und konstante Leistung zu zeigen – mit dem Fokus, in der oberen Tabellenregion mitzuspielen und uns für die Landesliga Baden zu qualifizieren.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Die Landesliga Staffel 3 ist sehr ausgeglichen und stark besetzt mit mehreren Teams, die realistische Chancen auf die Meisterschaft haben.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Teilweise. Der Amateurfußball gewinnt durch Nähe, Identifikation und authentisches Umfeld an Bedeutung. Gleichzeitig verliert die Bundesliga für einige Fans an Reiz, etwa durch Kommerzialisierung oder fehlende Spannung. Sportlich bleibt sie jedoch auf hohem Niveau und lockt nach wie vor viele Fans ins Stadion und vereint Menschen.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Der zweite Platz der U21 zeigt, dass die Nachwuchsarbeit funktioniert. Auch die A-Nationalmannschaft hat zuletzt Fortschritte gemacht. Zur Weltspitze zählt Deutschland wieder – aber um dort zu bleiben, ist langfristige Stabilität entscheidend.