Das Kellerduell bei Solvay Freiburg entschied der SV Biengen mit 3:0 klar für sich. In dieser Szene stoppt der Freiburger Lukas Metzinger den späteren Torschützen des 1:0, Ousman Njie (gelbes Trikot). – Foto: Jürgen Grödel

Die Liga rückt noch enger zusammen Simonswald/Obersimonswald baut Tabellenführung aus +++ Heitersheim nach Achterbahnfahrt in Freiburg-St. Georgen obenauf +++ Biengen reicht die rote Laterne weiter

Die SG Simonswald/Obersimonswald hat die Tabellenführung dank des 1:0-Heimsiegs über Eintracht Freiburg auf vier Zähler ausgebaut. Ansonsten ist die Liga noch weiter zusammengerückt: Die Plätze zwei – dort steht nun der FC Bad Krozingen – bis zehn trennen nur vier Punkte. Solvay Freiburg unterlag im Kellerduell dem SV Biengen und hat von diesem die rote Laterne übernommen. Heitersheim entschied eine turbulente und wechselhafte Partie beim FC Freiburg-St. Georgen mit 5:3 für sich.

Tore: 1:0 Noah Scheer (20.), 2:0 David Böcherer (24.), 3:0 Noah Scheer (44.) Schiedsrichter: Florian Studinger (Denzlingen) – Zuschauer: 400 Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte gegen Tim Baumer (79./FC Emmendingen) Die SG Freiamt-Ottoschwanden war die spielbestimmende Mannschaft, hatte aber auch Glück, dass der Emmendinger Torjäger Marko Radovanovic zwei gute Gelegenheiten ausließ (12., 15.). In der 19. Minute verpasste die Heimelf eine Dreifachchance und scheiterte nacheinander an Gästekeeper Stef, Pascal Martin und Tim Weißkopf. Nur eine Minute darauf traf Noah Scheer aus spitzem Winkel von links zum 1:0. Einen von Linus Engler hereingebrachten Eckstoß nutzte SG-Kapitän David Böcherer per Kopf zum 2:0. Nach einem Freistoß erzielte Scheer den 3:0-Pausenstand. In der zweiten Halbzeit konnte Emmendingen die Begegnung ausgeglichener gestalten und hatte einige gute Möglichkeiten. Die besseren Chancen verbuchten aber weiterhin die Gastgeber, etwa einen Lattenschuss von Roman Reinbold (68.). Schließlich schwächte der FCE sich noch selbst, als Tim Baumer gegen einen Eckstoßentscheid von Referee Studinger reklamierte und dann noch nach der gezückten Gelben Karte schlug – Gelb-Rot war die zwingende Konsequenz.

Tore: 0:1 Ousman Njie (31.), 0:2 Justin Klages (70.), 0:3 Alieu Sawaneh (82.) Schiedsrichter: Jörg Bohrer (Hausen) – Zuschauer: 60 Nach einer kurzen Abtastphase übernahm der SV Biengen rasch das Kommando und kam zu ersten Chancen durch Ousman Njie, Alieu Sawaneh und Clemens Fink. Nach einem Freistoß von Hannes Kieber war Njie zur Stelle und vollendete zur Gästeführung. Bis zur Pause notierten die Markgräfler zahlreiche Möglichkeiten zum 0:2. Nach dem Seitenwechsel fand Solvay Freiburg besser ins Spiel und hatte mehrfach den Ausgleich auf dem Fuß. In der 62. Minute hatte die Gastmannschaft Pech mit einem Aluminiumtreffer von Justin Klages. Kurz darauf machte Klages es besser und erhöhte auf 2:0 für den SV Biengen. Alieu Sawaneh traf nach einer Standardsituation zum 0:3-Endstand.

Tore: 0:1 Nico Scheerer (60.), 0:2 Nico Scheerer (82.) Schiedsrichter: Dr. Johannes Bacher (Freiburg) – Zuschauer: 220 Groß abgewartet wurde in Buggingen nicht: Bereits in der vierten Minute verpasste Robert Haas das 1:0 für die Heimelf. Die SG Nordweil/Wagenstadt war in der ersten Viertelstunde aber die tonangebende Mannschaft, wenngleich sie sich keine hochkarätigen Tormöglichkeiten erspielte. Von der 20. Minute an wendete sich das Blatt, nun bestimmte Buggingen/Seefelden das Geschehen. Kurz vor der Pause hatte Sandro Golino die Möglichkeit zum 1:0, setzte den Ball aber knapp neben das Tor. Im zweiten Durchgang war wieder der Gast am Drücker und konnte das Spiel nach und nach in die Hälfte der Bugginger verlegen. Großchancen blieben dennoch Mangelware. Einen schönen Spielzug in der 60. Minute krönte Nico Scheerer mit der Gästeführung. Die Entscheidung fiel in der 82. Minute, als SG-Spielertrainer Philipp Hensle mit einem feinen Pass Nico Scheerer in Szene setzte und jener auf 0:2 erhöhte.

Tore: 1:0 Yanik Roth (11.), 1:1 Mike Enderle (21. Foulelfmeter), 1:2 Mike Enderle (39.), 2:2 Patrick Weissenberger (52.), 3:2 Julian Held (66.), 3:3 Mike Enderle (72.), 3:4 Julian Kaufman (74.), 3:5 Dominik Völkel (87.) Schiedsrichter: Andreas Nübling (Sexau) – Zuschauer: 70 Eine emotionale Achterbahn erlebten im Stadion an der Bozener Straße die Anhänger beider Mannschaften. Der FC Freiburg-St. Georgen ließ einmal mehr den Tabellenstand vergessen und ging in der elften Minute in Führung. Einen an Julian Kaufman verschuldeten Foulelfmeter verwandelte Mike Enderle zum Ausgleich. Kurz vor der Pause brachte Enderle erstmals den Gast in Führung. Die Einheimischen ließen sich aber nicht hängen, sondern bespielten weiter das Heitersheimer Tor. Insbesondere Julian Held sorgte immer wieder für Unruhe in der Gästeabwehr. In der 52. Minute konnte Patrick Weissenberger egalisieren, und eine knappe Viertelstunde darauf schien Held die Partie mit dem 3:2 erneut zu drehen. Doch der FC Heitersheim schlug gleich darauf zurück: Ein Doppelschlag durch Enderle und Kaufman führte die Malteserstädter wieder auf die Siegerstraße. Mit dem 3:5 kurz vor Schluss brachte Gästekapitän Dominik Völkel die drei Punkte endgültig ins Ziel.

Tor: 1:0 Jonas Wehrle (79.) Schiedsrichter: Valeri Baidin (Peterzell) – Zuschauer: 200 Auf schwerem Untergrund hatten die SF Eintracht Freiburg zunächst mehr vom Spiel, versäumten es jedoch, die Überlegenheit in Tore umzumünzen. Nach dem Seitenwechsel besann sich die SG Simonswald/Obersimonswald auf ihre Qualitäten und riss das Spielgeschehen an sich. Ein Schnittstellenpass erreichte Jonas Wehrle, der von einem Abwehrspieler gefoult wurde. Doch da der Ball von Gästetorwart Maier nicht gesichert werden konnte, entschied der Unparteiische auf Vorteil für die SG. Wehrle schaltete schnell und erzielte mit dem 1:0 das „Tor des Tages“.

Tor: 0:1 Simon Omsels (42.) Schiedsrichter: Jens Löffler (Rheinhausen) – Zuschauer: 150 Es war wohl nicht der Tag des SC Reute, wie sich in der 21. Minute zeigte. Delil Özcan hatte die große Möglichkeit, die Heimelf per Foulelfmeter in Führung zu bringen, aber er verzog und setzte den Ball über das Tor. Die verpasste Gelegenheit schien den SCR aus der Bahn zu werfen, denn Mitaufsteiger Ihringen/Wasenweiler hatte in der Folge einige hochkarätige Torchancen. Für Reute verfehlte Thomas Bober per Kopf nur knapp das Tor. Auf Vorarbeit von David Schillinger brachte Simon Omsels die Kaiserstühler in Führung. In der zweiten Halbzeit war vom SC Reute kaum noch etwas zu sehen. Die Gäste zeigten mehr Kampfbereitschaft und Siegeswillen und hätten den verdienten Auswärtssieg noch deutlicher gestalten können.

Tore: 1:0 Kevin Egin (46.), 2:0 Maximilian Thoma (82.) Schiedsrichter: Dominik Schwind (Achkarren) – Zuschauer: 120 Gleich in der ersten Minute setzte der FC Bad Krozingen ein Ausrufezeichen mit einem Lattentreffer von Martin Butov. Die Kurstädter taten sich jedoch schwer, gegen defensiv eingestellte Gäste die Lücken zu finden. Mitte der ersten Halbzeit wagten die SF Oberried mehr und hatten kurz vor dem Wechsel die Führung auf dem Fuß. In den zweiten Durchgang startete Bad Krozingen wie die Feuerwehr: Kevin Egin erzielte kurz nach dem Wiederanstoß das 1:0. Die Dreisamtäler versuchten zu antworten, aber nach der Drangphase der Gäste sorgte der FCK mit einem erfolgreichen Konter für die Vorentscheidung: Auf Vorlage von Marc Gutmann traf Maximilian Thoma zum 2:0. Oberried war in der Folge um den Anschlusstreffer bemüht, blieb aber glücklos.