„Die Liga ist insgesamt noch einmal stärker geworden“

Die Sommerpause ist vorbei, die Vorbereitung hat begonnen – und nun herrscht auch endgültige Klarheit darüber, auf welche Gegner der SV Schlebusch in der Landesliga-Saison 2026/27 treffen wird. Der Fußball-Verband Mittelrhein hat die Staffeleinteilung veröffentlicht. Für die Schwarz-Gelben steht fest: Die kommende Spielzeit dürfte noch anspruchsvoller werden als die vergangene.
Nach einer nervenaufreibenden Saison, in der die Schlebuscher den Klassenerhalt erst spät perfekt machten und am Ende Rang 13 belegten, geht der Blick am Bühl nun nach vorne. Allerdings auch mit einer nötigen Portion Demut. Trainer Heiko Dietz weiß, dass sein Team vor einer großen Herausforderung steht. Die Landesliga, Staffel 1 präsentiert sich in diesem Jahr erneut als Mischung aus etablierten Traditionsvereinen, ambitionierten Aufstiegskandidaten und starken Aufsteigern. Aus der vergangenen Saison sind mit Hohenlind-Lindenthal und Meister FSV Neunkirchen-Seelscheid zwar zwei Schwergewichte nicht mehr dabei, dafür rücken mehrere Mannschaften nach, die dem Wettbewerb zusätzliche Qualität verleihen könnten. „Die Liga ist meiner Meinung nach insgesamt noch einmal stärker geworden“, sagt Dietz. „Es gibt kaum noch Spiele, in denen man davon ausgehen kann, dass man automatisch Punkte holt. Jede Mannschaft bringt Qualität mit.“
Zu den Favoriten zählt der Schlebuscher Coach insbesondere den FV Bonn-Endenich. Die Bonner haben in den vergangenen Monaten zahlreiche Spieler mit höherklassiger Erfahrung verpflichtet und gelten für viele Beobachter als heißer Kandidat auf die Spitzenplätze. Auch der SSV Homburg-Nümbrecht dürfte erneut eine gewichtige Rolle spielen. Die Oberberger gehören seit Jahren zu den konstantesten Teams der Liga und scheinen nun bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Nicht unterschätzt werden darf zudem der FV Bad Honnef. Die Mannschaft befindet sich seit mehreren Jahren in einem kontinuierlichen Aufwärtstrend und etablierte sich zuletzt dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte. Ähnliches gilt für GW Brauweiler. Die Grün-Weißen verpassten den Aufstieg in der vergangenen Saison nur knapp und werden erneut mit hohen Ambitionen an den Start gehen.
Doch nicht nur die etablierten Vereine sorgen für Aufmerksamkeit. Auch die Aufsteiger genießen großen Respekt. Mit Deutz, Friesdorf und Oberpleis stoßen drei Mannschaften in die Liga, die keineswegs als klassische Außenseiter gelten. „Die Aufsteiger schätze ich alle als stark ein“, betont Dietz. „Da kommt einiges an Qualität hinzu. Deshalb wird die Liga insgesamt noch ausgeglichener und anspruchsvoller.“
Während andere Vereine bereits offen von Aufstieg oder einer Platzierung in der oberen Tabellenhälfte sprechen, hält man sich beim SV Schlebusch bewusst zurück. Das hat vor allem mit den umfangreichen Veränderungen im Kader zu tun. Rund 20 neue Spieler sind in diesem Sommer zum Verein gestoßen. Zahlreiche Leistungsträger haben dagegen den Klub verlassen. Entsprechend wird es Zeit benötigen, bis sich die neu formierte Mannschaft gefunden hat.
Dietz sieht im Kader zwar viel Potenzial, will die Erwartungen aber nicht unnötig in die Höhe treiben. „Wir haben Qualität im Kader, davon bin ich überzeugt. Aber die Mannschaft muss erst zusammenwachsen. Deshalb sollten wir kleine Brötchen backen.“ Die Zielsetzung für die kommende Saison formuliert der Trainer deshalb klar und bodenständig. „Der Klassenerhalt ist zunächst unser erstes Ziel. Wir müssen schnell Punkte sammeln, demütig bleiben und uns Stück für Stück entwickeln.“ Gerade der Saisonstart könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen. Gelingt es den Schwarz-Gelben, frühzeitig Zähler einzufahren, könnte das dem komplett neu zusammengestellten Team wichtige Sicherheit geben.
Bis zum ersten Meisterschaftsspiel Ende August bleibt noch etwas Zeit. In den kommenden Wochen stehen zahlreiche Testspiele, ein Trainingslager sowie weitere Maßnahmen zur Teamentwicklung auf dem Programm des SVS. Die Grundlagen für die neue Spielzeit werden jetzt gelegt. Die Staffeleinteilung hat jedenfalls eines deutlich gemacht: Der SV Schlebusch steht erneut vor einer anspruchsvollen Landesliga-Saison.