„Die Liga ist insgesamt noch einmal stärker geworden“ In die Landesliga, Staffel 1 sind Teams gerückt, die zusätzliche Qualität mitbringen. Der SV Schlebusch muss ein runderneuertes Team zusammenführen. von RP / Luca Sekula · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Das erwartet den SV Schlebusch – Foto: Christoph Tiroux

Die Sommerpause ist vorbei, die Vorbereitung hat begonnen – und nun herrscht auch endgültige Klarheit darüber, auf welche Gegner der SV Schlebusch in der Landesliga-Saison 2026/27 treffen wird. Der Fußball-Verband Mittelrhein hat die Staffeleinteilung veröffentlicht. Für die Schwarz-Gelben steht fest: Die kommende Spielzeit dürfte noch anspruchsvoller werden als die vergangene.

Nach einer nervenaufreibenden Saison, in der die Schlebuscher den Klassenerhalt erst spät perfekt machten und am Ende Rang 13 belegten, geht der Blick am Bühl nun nach vorne. Allerdings auch mit einer nötigen Portion Demut. Trainer Heiko Dietz weiß, dass sein Team vor einer großen Herausforderung steht. Die Landesliga, Staffel 1 präsentiert sich in diesem Jahr erneut als Mischung aus etablierten Traditionsvereinen, ambitionierten Aufstiegskandidaten und starken Aufsteigern. Aus der vergangenen Saison sind mit Hohenlind-Lindenthal und Meister FSV Neunkirchen-Seelscheid zwar zwei Schwergewichte nicht mehr dabei, dafür rücken mehrere Mannschaften nach, die dem Wettbewerb zusätzliche Qualität verleihen könnten. „Die Liga ist meiner Meinung nach insgesamt noch einmal stärker geworden“, sagt Dietz. „Es gibt kaum noch Spiele, in denen man davon ausgehen kann, dass man automatisch Punkte holt. Jede Mannschaft bringt Qualität mit.“ Aufsteiger werden alle als äußerst stark eingeschätzt

Zu den Favoriten zählt der Schlebuscher Coach insbesondere den FV Bonn-Endenich. Die Bonner haben in den vergangenen Monaten zahlreiche Spieler mit höherklassiger Erfahrung verpflichtet und gelten für viele Beobachter als heißer Kandidat auf die Spitzenplätze. Auch der SSV Homburg-Nümbrecht dürfte erneut eine gewichtige Rolle spielen. Die Oberberger gehören seit Jahren zu den konstantesten Teams der Liga und scheinen nun bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Nicht unterschätzt werden darf zudem der FV Bad Honnef. Die Mannschaft befindet sich seit mehreren Jahren in einem kontinuierlichen Aufwärtstrend und etablierte sich zuletzt dauerhaft in der oberen Tabellenhälfte. Ähnliches gilt für GW Brauweiler. Die Grün-Weißen verpassten den Aufstieg in der vergangenen Saison nur knapp und werden erneut mit hohen Ambitionen an den Start gehen. Doch nicht nur die etablierten Vereine sorgen für Aufmerksamkeit. Auch die Aufsteiger genießen großen Respekt. Mit Deutz, Friesdorf und Oberpleis stoßen drei Mannschaften in die Liga, die keineswegs als klassische Außenseiter gelten. „Die Aufsteiger schätze ich alle als stark ein“, betont Dietz. „Da kommt einiges an Qualität hinzu. Deshalb wird die Liga insgesamt noch ausgeglichener und anspruchsvoller.“