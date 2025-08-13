"Die Liga ist für uns nach sieben Jahren irgendwie Neuland"

Im FuPa-Teamcheck äußert sich Spielertrainer Sven Erik Schwella von der SG Eintracht Peitz über die besondere Sommervorbereitung, personelle Veränderungen und die Zielsetzung in der neuen Spielzeit der Landesklasse Süd. Er schildert die Herausforderungen, die durch den späten Start in die Vorbereitung entstanden sind, gibt Einblicke in die aktuelle Kadersituation und erklärt, welche Schwerpunkte gesetzt werden.

Später Start und hohe Motivation Die Saisonvorbereitung verlief in Peitz in diesem Sommer nicht nach dem gewohnten Ablauf. „Aufgrund des turbulenten Sommers sind wir deutlich später als viele andere Mannschaften in die Sommervorbereitung gestartet“, erklärt Schwella. Während andere Teams schon länger im Training standen, begannen die Einheiten in Peitz erst vor rund zwei Wochen.

Ein Neuzugang und Perspektiven aus der Jugend Auf dem Transfermarkt blieb die SG Eintracht Peitz in diesem Sommer weitgehend zurückhaltend. „Mit Nico Schneider haben wir uns auf der Torwartposition breiter aufgestellt“, berichtet Schwella. Der neue Keeper kommt aus Sachsen vom Verein Königswartha und hat im Training bereits einen guten Eindruck hinterlassen: „Er hat bisher mit seinem Ehrgeiz in den Trainingseinheiten überzeugen können.“

Dieser verspätete Beginn hat Auswirkungen: „Nach den bisherigen zwei Wochen muss logischerweise noch an einigen Stellschrauben gedreht werden, vor allem hinsichtlich Taktik, Eingespieltheit und Fitness.“ Die Analyse ist nüchtern, doch der Trainer sieht auch positive Entwicklungen: „Was Mut macht, ist die bisherige Bereitschaft aller Spieler, die geforderten Dinge umzusetzen. Die Spieler ziehen sehr gut mit, sind wissbegierig und wollen lernen.“ Damit setzt Schwella klar auf die Lernbereitschaft seiner Mannschaft, um die fehlende Vorbereitungszeit bestmöglich zu kompensieren.

Weitere externe Verstärkungen gab es nicht. „Ansonsten ist es ein typischer Peitzer Sommer mit keinen weiteren Neuzugängen“, sagt der Coach. Dennoch könnte es bald personelle Ergänzungen geben – allerdings aus den eigenen Reihen: „Aus der neu formierten A-Jugend-Mannschaft erhoffen wir uns jedoch zeitnah den einen oder anderen Spieler im Männerbereich begrüßen zu dürfen.“

Stabilität beim Kader

Die Frage nach weiteren Verpflichtungen beantwortet Schwella eindeutig: „Weitere Neuzugänge sind derzeit nicht zu erwarten.“ Auch in Bezug auf Abgänge herrscht Ruhe: „Abgänge sollte es keine weiteren geben.“ Damit bleibt der aktuelle Kader weitgehend unverändert und kann in der kommenden Saison in dieser Konstellation arbeiten.

Erfahrener Kern und junge Talente

Die Zusammensetzung der Mannschaft beschreibt Schwella als ausgewogen: „Wir haben einen interessanten Mix aus Jung und Alt.“ Viele Spieler gehören schon seit Jahren zur SG Eintracht Peitz und bringen wertvolle Erfahrung auf Landesebene mit. Diese Routine ist in einer Liga, die für Peitz nach langer Abstinenz Neuland ist, ein wichtiger Faktor.

Gleichzeitig sieht Schwella einen hohen Einsatzwillen: „Die Mannschaft wirkte in den bisherigen Einheiten sehr euphorisiert, den schwierigen Umbruch zu vollziehen.“ Auch technisch sei das Team gut aufgestellt: „Viele Spieler haben eine gute technische Ausbildung genossen.“ Im Testspiel gegen Guben habe man zudem gesehen, „dass sie taktisch diszipliniert auftreten kann.“

Schwere Verluste in Erfahrung und Offensive

Trotz des positiven Eindrucks bleiben die personellen Einschnitte nicht zu übersehen. „Mit den Rücktritten von Funk, Fischer und Ulbrich fehlen uns nicht nur mehr als 1000 Spiele Erfahrung auf Landesebene, sondern auch wichtige Charaktere in der Kabine, die Druck und Stress immer wieder gut von den Jüngeren nehmen konnten“, erläutert Schwella. Dazu kommt ein erheblicher Verlust in der Offensive: „Zudem haben wir mit Straube unseren stärksten Angreifer der vergangenen beiden Jahre abgegeben, was ebenfalls für ein großes Loch sorgen wird.“

Klares Ziel: Sorglose Saison

Das Saisonziel ist klar definiert – und bewusst realistisch gewählt. „Wir wollen eine sorgenfreie Saison spielen, in der wir die neue Art des Fußballs verstehen, uns als Team entwickeln und neue Führungscharaktere heranziehen können“, erklärt Schwella. Die Fokussierung liegt nicht auf einem Tabellenplatz, sondern auf Entwicklung und Stabilität.

Liga mit vielen Unbekannten

Eine Prognose zur Konkurrenz fällt schwer. „Da wir die Liga seit vielen Jahren fußballerisch nicht mehr kennen - letztmalig 2017/18 -, ist es schwer diesbezüglich eine Einschätzung zu geben“, gibt Schwella zu. Aus den vergangenen Spielzeiten stechen jedoch drei Teams hervor: „Betrachtet man die vergangenen Spielzeiten, so standen meist die Mannschaften aus Groß Gaglow, Saspow und Schlieben auf den vorderen Plätzen.“ Dennoch betont der Trainer: „Die Liga ist für uns nach sieben Jahren irgendwie Neuland.“

Kapitänsfrage offen

Eine wichtige Entscheidung für die interne Hierarchie ist noch nicht gefallen: „Die Kapitänsfrage haben wir intern noch nicht geklärt. Dies wird traditionell zum ersten Spieltag durchgeführt.“ Bis dahin bleibt offen, wer die Kapitänsbinde tragen und die Mannschaft offiziell führen wird.