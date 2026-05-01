Die Liga bebt: Ulm will Sonderbuch im Kracher auf Distanz halten

Für den TSV Kettershausen-Bebenhausen geht es als Tabellen-13. mit 22 Punkten darum, den Abstand auf die gefährliche Zone zu wahren und den eigenen Aufwärtstrend aus den jüngsten Wochen nicht abreißen zu lassen. Nach dem 1:0 gegen die SGM Senden-Ay folgte allerdings ein 1:3 gegen den TSV Langenau und zuletzt ein 0:2 bei SW Donau, weshalb gegen den Tabellenfünften eine Reaktion nötig ist. Der FV Asch-Sonderbuch reist mit 42 Punkten und damit aus einer deutlich komfortableren Lage an, verlor zuletzt aber 0:1 beim FC Hüttisheim, ehe das 2:1 gegen den TSV Langenau wieder Stabilität brachte. Das Hinspiel endete 1:0 für den TSV Kettershausen-Bebenhausen, mehr als fünf Tore fielen dabei nicht.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr FC Hüttisheim Hüttisheim SV Jungingen SV Jungingen 15:00 live PUSH

Der FC Hüttisheim steht als Aufsteiger mit 41 Punkten auf Rang sechs und hat sich längst aus jeder vorsichtigen Prognose herausgespielt. Nach dem bitteren 1:6 beim TSV Langenau zeigte die Mannschaft Charakter, gewann 1:0 gegen den FV Asch-Sonderbuch und anschließend 2:1 beim SV Offenhausen. Der SV Jungingen kommt als Elfter mit 27 Punkten, blieb zuletzt beim 2:2 gegen die TSG Ehingen punktend im Rennen, musste danach aber ein 1:4 gegen Spitzenreiter SC Türkgücü Ulm hinnehmen. Das Duell verspricht eine klare tabellarische Ausgangslage, aber auch den Reiz eines Spiels, in dem Hüttisheim seiner starken Saison weiteren Glanz geben kann.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr TSV Langenau TSV Langenau SV Offenhausen SV Offenhausen 15:00 PUSH

Der TSV Langenau liegt mit 39 Punkten auf Platz sieben und hat trotz der jüngsten 1:2-Niederlage beim FV Asch-Sonderbuch noch immer Kontakt zur erweiterten Spitzengruppe. Davor hatte Langenau mit dem 6:1 gegen den FC Hüttisheim und dem 3:1 beim TSV Kettershausen-Bebenhausen eindrucksvoll gezeigt, wie viel Wucht in dieser Mannschaft steckt. Der SV Offenhausen steht mit 29 Punkten auf Rang zehn und kommt aus schwierigen Wochen: Auf das 2:6 gegen die TSG Ehingen folgten das 1:10 beim SC Türkgücü Ulm und das 1:2 gegen den FC Hüttisheim. Das Hinspiel endete 3:3, damit fielen mehr als fünf Tore – ein Hinweis darauf, dass auch diesmal offensive Momente möglich sind.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Westerheim Westerheim SW Donau SW Donau 15:00 PUSH

Der SV Westerheim geht als Tabellenvierter mit 42 Punkten in das Heimspiel und hat sich mit konstanten Ergebnissen in der oberen Tabellenregion festgesetzt. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen die SGM Aufheim Holzschwang, ein 3:0 gegen den TSV Blaustein und ein 1:1 bei der SGM Senden-Ay – keine Serie der großen Ausschläge, aber eine, die Stabilität zeigt. SW Donau steht mit 32 Punkten auf Rang neun und reist nach dem 3:1 gegen die SGM Senden-Ay sowie dem 2:0 gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen mit spürbarem Rückenwind an. Das Hinspiel gewann der SV Westerheim 4:1; mehr als fünf Tore fielen dabei nicht.

Der SV Eggingen belegt mit 38 Punkten Rang acht und hat sich zuletzt deutlich gefangen: Auf das 3:1 bei der SG Öpfingen folgten ein 1:1 gegen die SGM Aufheim Holzschwang und ein klares 5:0 beim TSV Blaustein. Diese Ergebnisse machen den SV Eggingen vor dem Heimspiel gegen die SGM Senden-Ay zum Favoriten. Die Gäste stehen mit 15 Punkten auf Platz 15 und damit tief im Abstiegskampf, punkteten zuletzt aber beim 1:1 gegen den SV Westerheim zumindest gegen ein Spitzenteam. Das Hinspiel gewann die SGM Senden-Ay 3:1; mehr als fünf Tore fielen dabei nicht.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr FC Burlafingen Burlafingen TSV Blaustein Blaustein 15:00 PUSH

Spieltext FC Burlafingen – TSV Blaustein Im Tabellenkeller treffen zwei Mannschaften aufeinander, für die jeder Punkt Gewicht hat. Der FC Burlafingen ist mit zwölf Punkten Schlusslicht und musste zuletzt drei klare Rückschläge hinnehmen: 1:3 beim SV Jungingen, 0:6 gegen die SG Öpfingen und 0:5 bei der SGM Aufheim Holzschwang. Der TSV Blaustein steht mit 18 Punkten auf Rang 14 und reist nach einem 4:2 gegen SW Donau, aber auch nach Niederlagen gegen den SV Westerheim und den SV Eggingen an. Das Hinspiel gewann der FC Burlafingen 3:1, was diesem Spiel im Abstiegskampf zusätzliche Brisanz gibt.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm SG Öpfingen SG Öpfingen 15:00 PUSH

Das Spitzenspiel des 25. Spieltags steigt beim SC Türkgücü Ulm, der als Tabellenführer mit 53 Punkten die Liga anführt. Die jüngste Bilanz ist eindrucksvoll: 1:1 beim FV Asch-Sonderbuch, 10:1 gegen den SV Offenhausen und 4:1 beim SV Jungingen – der Spitzenreiter hat seine Offensivkraft rechtzeitig wieder zur Schau gestellt. Die SG Öpfingen kommt als Zweiter mit 49 Punkten und kann mit einem Auswärtssieg den Titelkampf noch einmal deutlich verschärfen, auch wenn auf das 6:0 beim FC Burlafingen zuletzt nur ein knappes 1:0 gegen die TSG Ehingen folgte. Das Hinspiel endete 1:1; mehr als fünf Tore fielen dabei nicht.

Mi., 06.05.2026, 18:30 Uhr TSG Ehingen TSG Ehingen SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang 18:30 PUSH