Die Liebe zum Fahrrad und zum Fußballspielen 90-jähriger Helmut Müller aus Hammah träumt davon, noch mal bei den Gehfußballern einzusteigen – Über 40 Mal goldenes Sportabzeichen von Michael Brunsch · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Fahrradfahren gehört zu Helmut Müllers Leidenschaften. Und er legt großen Wert darauf, dass er das mit einem herkömmlichen Bike macht. – Foto: Michael Brunsch

Auch mit seinen 90 Jahren zeigt sich der gebürtige Bremerhavener Helmut Müller noch immer sehr sportlich. Wann immer es geht, holt er sein Fahrrad aus der Garage und radelt los. Liebend gerne würde er auch noch dem Fußball hinterhergehen, doch traurige private Umstände lassen es aktuell einfach nicht zu.

An oberster Stelle steht beim pensionierten ehemaligen Verwaltungs-Oberamtsrates des Arbeitsamtes, der heutigen Agentur für Arbeit, Ehefrau Rosemarie. „Sie ist seit fünf Jahren schwer erkrankt. Seitdem pflege ich sie zu Hause, und das ist auch so in Ordnung. Ich möchte das überhaupt nicht anders. Meine eigenen Interessen stehen dann eben zurück“, sagt Helmut Müller.

Seit über 65 Jahren sind die beiden verheiratet. Zusammen haben sie zwei Söhne, die mit ihren Familien leider nicht mal eben um die Ecke wohnen. Vier Enkelkinder und einen Urenkel haben die Müllers inzwischen auch.

Beim TSV Wulsdorf begann Helmut Müllers Fußballerlaufbahn. Dort spielte er in der Reservemannschaft des Verbandsligateams. „Unsere erste Mannschaft kickte damals in der zweithöchsten Liga. Ich hatte aber nie die Ambitionen, da zum festen Stamm zu gehören“, so der heute 90-Jährige, der ab und zu aber mal aushelfen durfte. Seine Mannschaft spielte immerhin auch in der Bezirksklasse, da war er lange Zeit Mannschaftskapitän.

Als es ihn beruflich nach Bremen zog, heuerte Müller beim PSV Bremen an. Drei Aufstiege in vier Jahren bis in die Bezirksklasse konnten dort gefeiert werden. Beruflich geht es immer weiter

Doch sein Ehrgeiz im Beruf ließ ihn dann nach Hannover weiterziehen. Dort arbeitete er beim Landesarbeitsamt. Vom Fußball konnte der Diplom-Verwaltungswirt zwar noch immer nicht ablassen, doch seine Familie war beim TB Stöcken, einem Turnverein und deutschen Meister im Korbball, angemeldet. Fußball? Hier Fehlanzeige. „Durch den Lehrer meines Sohnes kam ich irgendwie zum Volleyball. Da war dann wenigstens auch ein Ball im Spiel“, grinst Müller.

1979, mitten in der Schneekatastrophe, sollte dann die Reise aus Hannover in den Landkreis Stade weitergehen. „Hammah wäre bekannt für viele unterschiedliche Sportarten im Verein“, sagte man der Familie Müller. Also wurde ein Haus in Hammah gekauft, was natürlich nichts mit dem Sportverein zu tun hatte. Inmitten der Katastrophe wurde dann der Umzug gestemmt. In Stade arbeitete Helmut Müller natürlich beim Arbeitsamt.

In den Verein musste man dann zwangsläufig eintreten, denn der Fußball wurde beim MTV schon immer großgeschrieben. So richtig traute sich der ansonsten selbstbewusste, positiv Sportverrückte dann aber doch nicht. Als Mann mit dem Ledermantel wurde Müller bekannt, denn so stand er einige Male beim Training der Ü40-Seniorenmannschaft, der heutigen Herren Ü40, am Spielfeldrand und schaute zu. „Nicht nur zusehen, sondern mitmachen“, wurde Müller einst dazu bewogen, der Ü40-Mannschaft beizutreten.

2016 wurde Müller für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten vom Landessportbund Niedersachsen ausgezeichnet. 2018 gab es dann schon die nächste Auszeichnung, diesmal vom Kreissportbund Stade für 40 Sportabzeichen. – Foto: Privat

Auch die dritte Halbzeit gehört dazu Zunächst jeden Donnerstag liefen alle Ü40-Jährigen hinter dem Ball her, ob nun 40, 50 oder 70 Jahre alt. Später wurde es der Mittwoch. Erste und zweite Halbzeit wurden auf dem Platz ausgetragen, in der dritten Halbzeit gab es Bier und oftmals Schnittchen. „Solange der Platz bespielbar war, trainierten wir. In die Halle ging es nur in Ausnahmefällen.“ Mit seiner Ü40 gewann er zweimal den Kreismeistertitel, einmal in der Halle, einmal auf dem Feld. „Ich erinnere mich noch genau, dass wir im Hallenfinale gegen Ahlerstedt/Ottendorf durch eine Rote Karte personell geschwächt waren, dennoch gewannen wir“, sagt Müller. Das zwischenzeitliche „Nachwuchsproblem“, von dem Helmut Müller dem ehemaligen Redakteur des Mittwochsjournals, Uwe Karsten, vor 15 Jahren berichtete, ist lange Geschichte.

Mit dem Punktspielbetrieb war es dann irgendwann vorbei, es wurde nur noch trainiert. Im Laufe der Jahre kamen immer mehr aus den Ü40- und Ü50-Mannschaften zum wöchentlichen Training hinzu. Sogar aus der Ü32-Mannschaft kamen einige Kicker, und das nicht nur für die dritte Halbzeit. Aber die alten Weggefährten sind nach und nach verstorben. „Es werden leider immer weniger von damals“, so der 90-Jährige.

Nicht nur auf dem Platz, auch im Ehrenamt ließ Müller den Verein nie im Stich. Über 20 Jahre war er Sportabzeichen-Obmann, 34 Jahre hatte er das Amt des Pressewartes inne. Was für ein langer Zeitraum! Für diese lange Zeit der ehrenamtlichen Tätigkeiten gab es 2016 vom Landessportbund Niedersachsen eine Auszeichnung. Im Jahr 2018 erhielt Müller vom Kreissportbund Stade das Deutsche Sportabzeichen mit der Ehrenzahl 40.

Mit der Ü40-Mannschaft des MTV Hammah gewann Helmut Müller (unten rechts) zwei Kreismeistertitel. Einmal gelang das auf dem Feld, einmal in der Halle. – Foto: Privat