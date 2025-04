Die Lichter gehen langsam aus

Die Anfangsphase gehörte noch den Gastgebern, welche versuchten das Spiel aufzuziehen und mehr Ballbesitz hatten. Eine erste Großchance bot sich so nach sechs Minuten Bürgel und Klotzbücher nach schnellem Umschaltspiel, welche aber beide keinen zielgerichteten Abschluss fanden. In der Folge bauten die Hausherren bereits stark ab und ließen Heuchlingen vermehrt kommen. Erste nennenswerte Gelegenheiten für Simon Bihlmaier, Nico Waidmann und Philipp Köhnlein konnte aber allesamt SGHU-Keeper Hubert Chmielewski abwehren.

Am Ostermontag stand in der A1 Ostwürttemberg für die SG Hohenstadt/Untergröningen das Nachholspiel vom 15. Spieltag gegen den TV Heuchlingen an. In einer Partie gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf ging die SGHU sang- und klanglos mit 1:5 unter, was nicht zuletzt daran lag, dass Heuchlings Stürmer Nico Waidmann einen Sahnetag erwischte und alle fünf Treffer für seine Mannschaft erzielte.

Kurz vor der Pause sollte es dann so weit sein und Nico Waidmann gelang sein erster Treffer. Die SGHU bekam einen Ball im Halbfeld nicht ordentlich geklärt. Was folgte war der Steckpass auf Waidmann, welcher in den Strafraum ging und aus spitzem Winkel zum 0:1 einschob (40.).

In der 45. Minute hatte Jannik Bürgel dann noch per Kopf die Gelegenheit auszugleichen, aber traf nur die Latte, ehe in der dritten Minute der Nachspielzeit bereits Waidmanns zweiter Streich folgte. Einen halbhohen Ball in den Strafraum nahm der Angreifer perfekt herunter, ließ seinen Gegenspieler mit einer Körpertäuschung aussteigen und markierte das 0:2, welches gleichzeitig den Pausenstand bedeutete.