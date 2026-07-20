„Die Leute kommen nicht unseretwegen, so ehrlich müssen wir sein“

Rund zwei Wochen vor dem Spiel sind etwa 3300 bis 3400 Karten verkauft, teilt der KFC Uerdingen mit. Bislang ist auch nur die Haupttribüne für dieses Spiel freigeschaltet. Die solle richtig voll werden, so der Plan der Verantwortlichen. Sollte wenige Tage vor dem Spiel abzusehen sein, dass mehr als 5000 Besucher kommen würden, werde die Gegengerade auch geöffnet. Beim Einheitspreis von 18 Euro für Sitz- und Stehplätze habe man ein gutes Mittelmaß finden wollen.

Abseits des marketingtechnischen Aspekts habe das Spiel für die Oberliga-Mannschaft des KFC aber auch einen sportlichen Wert. Für die Mannschaft von Julian Stöhr wird es gegen Ende der Vorbereitung, einen Tag vor der offiziellen Saisoneröffnung gegen die Spielvereinigung Erkenschwick, ein Härtetest. Schließlich hat das Team aus Berlin kürzlich im Rahmen eines Turniers gegen einen Schweizer Zweitligisten ein Remis geholt. Zudem testet der KFC auch gegen andere Landesligisten vom Niederrhein. Kürzlich sah es etwa gegen den SV Budberg 45 Minuten lang nicht wirklich gut aus, ehe die Mannschaft nach der Pause das Spiel drehte und mit 5:1 gewann.