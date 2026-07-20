„Die Leute kommen nicht unseretwegen, so ehrlich müssen wir sein“

Derzeit ist die Grotenburg für den Spiel- und Trainingsbetrieb gesperrt, damit sich der stets strapazierte Rasen auch in den Sommermonaten ein wenig erholen kann. In zwei Wochen allerdings erlebt das altehrwürdige Stadion ein komplettes Kontrastprogramm. Denn am Samstag, 1. August, dürfte es nach langer Zeit mal wieder so richtig voll werden, wenn der Landesligist Delay Sports Berlin in Krefeld zu Gast ist.
Die Vorbereitungen auf dieses dann doch nicht ganz alltägliche Testspiel laufen bei den Uerdingern seit Wochen auf Hochtouren. Seit der ersten Kontaktaufnahme Anfang Juni wendet der Oberligist viele Kapazitäten auf, um die Organisation rund um den Spieltag zu bewältigen. Schon bevor Michael Nagorny, der Sportliche Geschäftsführer des KFC, den Kontakt nach Berlin aufgebaut hatte, sei der Klub mit Nachrichten überflutet worden, doch bitte ein solches Spiel zu realisieren. Hintergrund war ein Post auf den Social-Media-Kanälen von Delay Sports, dass deutschlandweit Testspielgegner gesucht werden. Die Bedingungen seien, dass der Klub mindestens in der Oberliga spiele und über ein Stadion mit ausreichender Kapazität verfüge, damit ein Spiel auch von vielen Zuschauern besucht werden kann. So spielt der Berliner Verein in den kommenden Wochen auch bei der SG Union Klosterfelde (Oberliga Nord) und beim FC 08 Villingen (Oberliga Baden-Württemberg).
Das Spiel beim KFC wird das erste Spiel der Vereinsgeschichte, das in Nordrhein-Westfalen ausgetragen wird. Der 2021 gegründete Verein hat innerhalb weniger Jahre einen bemerkenswerten Aufstieg hingelegt, sowohl sportlich als auch hinsichtlich seiner öffentlichen Wahrnehmung. Seit der Aufnahme des Spielbetriebs im Jahr 2022 gelangen der Mannschaft vier Aufstiege in Folge. Zur Saison 2026/27 tritt Delay Sports in der Landesliga Berlin an. Hinter Delay Sports Berlin stehen Streamer und Content Creator Elias Nerlich und Ex-Profi Sidney Friede. Der von ihnen gegründete Verein hat mehr als 580.000 Follower auf der Plattform Instagram und ist gerade bei Kindern und Jugendlichen äußerst beliebt.
Daher wird dieses Aufeinandertreffen vieles, aber kein normales Freundschaftsspiel. „Es ist ein überregionales Spiel. Es ist nicht nur für die Stadt Krefeld, sondern auch für NRW und darüber hinaus von Relevanz“, betont KFC-Geschäftsführer Sebastian Schmidt. Die Uerdinger erhoffen sich dadurch, den einen oder anderen jungen Fußballfan aus der Region auch von sich selbst begeistern zu können. „Die Leute kommen nicht unseretwegen, so ehrlich müssen wir sein“, sagt Schmidt.
Dennoch überwiegt bei den Verantwortlichen die Chance, die sie in diesem Spiel sehen. Durch die Ticketverkäufe und eventuellen Verkäufe von Merchandise-Artikeln des KFC kann unmittelbar Geld mit dem Spiel verdient werden. Aber auch die Tatsache, dass der Name „KFC Uerdingen“ bei der jüngeren Zielgruppe, die die Hochzeiten des Klubs allesamt nicht miterlebt haben, wieder im Gespräch sein könnte, ist ein nicht zu unterschätzender Mehrwert.
Rund zwei Wochen vor dem Spiel sind etwa 3300 bis 3400 Karten verkauft, teilt der KFC Uerdingen mit. Bislang ist auch nur die Haupttribüne für dieses Spiel freigeschaltet. Die solle richtig voll werden, so der Plan der Verantwortlichen. Sollte wenige Tage vor dem Spiel abzusehen sein, dass mehr als 5000 Besucher kommen würden, werde die Gegengerade auch geöffnet. Beim Einheitspreis von 18 Euro für Sitz- und Stehplätze habe man ein gutes Mittelmaß finden wollen.
Abseits des marketingtechnischen Aspekts habe das Spiel für die Oberliga-Mannschaft des KFC aber auch einen sportlichen Wert. Für die Mannschaft von Julian Stöhr wird es gegen Ende der Vorbereitung, einen Tag vor der offiziellen Saisoneröffnung gegen die Spielvereinigung Erkenschwick, ein Härtetest. Schließlich hat das Team aus Berlin kürzlich im Rahmen eines Turniers gegen einen Schweizer Zweitligisten ein Remis geholt. Zudem testet der KFC auch gegen andere Landesligisten vom Niederrhein. Kürzlich sah es etwa gegen den SV Budberg 45 Minuten lang nicht wirklich gut aus, ehe die Mannschaft nach der Pause das Spiel drehte und mit 5:1 gewann.