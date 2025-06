Die letzten vier Absteiger der Saison

Der FC Homburg II muss aus der Saarlandliga absteigen und trifft nun künftig in der Verbandsliga Nord/Ost unter anderem auf die Zweitvertretung des FC Palatia Limbach. In der Saisonschlussphase hatte Sven Sökler vom zurückgetretenen Rizgar Daoud das Traineramt übernommen, konnte aber letztlich nicht mehr den Abstieg verhindern. In den Spielen, in denen er als Interimstrainer eingesprungen war, habe die Mannschaft "alles gegeben, was irgendwie ging". Letztlich sei es aber auch vielleicht eine Qualitätsfrage gewesen, in der Liga nicht über den Wackelplatz 17 hinauszukommen. Sökler wird nun wieder als Co-Trainer der Regionalliga-Mannschaft fungieren - sein Nachfolger als Trainer des FC Homburg II soll zeitnah bekannt gegeben werden. Die Planungen sehen so aus, dass die zweite Mannschaft deutlich verjüngt wird.

Dagegen ist die Trainerfrage beim bisherigen Verbandsligisten FC Hertha Wiesbach II geklärt: Yannick Schneider zieht es als Trainer zum Verbandsligisten VfL Primstal - sein Nachfolger wird der bisherige Co-Trainer des SC Reisbach, Maximilian Maurer. "In erster Linie tut es mir für die Jägersburger leid, da sie eine richtig sympathische Mannschaft sind. Und wir wären auch in der Oberliga mit unserer ersten Mannschaft viel lieber in der nächsten Saison nach Jägersburg statt nach Gau-Odernheim gefahren", sagt Wiesbachs Sportlicher Leiter Dominik Schuhmacher. Der Abstieg der zweiten Mannschaft sei zwar nicht schön, biete aber auch Chancen. So werde die Mannschaft stark verjüngt. Und daher würden sich eventuell die jungen Spieler in der Landesliga etwas leichter tun, um im Aktivenbereich anzukommen. "Dort streben wir wieder deutlich mehr Siege als noch in der Verbandsliga an. Und wir freuen uns darauf, nun nur noch Derbys zu haben", betont Schuhmacher.