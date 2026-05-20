"Die letzten Spieler sind erst montags gegen 18 Uhr nach Hause"

Foto: SGM Meimsheim/Brackenheim

Drei Spieltage vor dem Ende der Saison in der Kreisliga B1 Franken steht die SGM Meimsheim/Brackenheim als vorzeitiger Titelträger fest. Mit einer beeindruckenden, ungeschlagenen Bilanz distanzierte das Team den Verfolger Türkgücü Eibensbach entscheidend. Spielertrainer Yannick Mayer blickt auf eine intensive Feiernacht, ein funktionierendes Kollektiv und richtet den Fokus bereits auf zukünftige Strukturen.

Der vorzeitige Titelgewinn hat bei der SGM Meimsheim/Brackenheim tiefe Emotionen und eine außergewöhnliche Ausdauer beim Feiern freigesetzt. Nach 22 absolvierten Spieltagen steht die Mannschaft ungeschlagen mit 60 Punkten an der Tabellenspitze. „Ja, das haben wir. Feiern können die Jungs schon immer ziemlich gut. Für mich war zwar um 2 Uhr Schluss, die letzten Spieler sind allerdings erst montags gegen 18 Uhr nach Hause gegangen“, berichtet Spielertrainer Yannick Mayer gegenüber FuPa über den Feiermarathon seiner Mannschaft nach dem Erreichen des großen Ziels.

Das bewusste Vertrauen ohne großen Druck von oben

Der Weg zur Meisterschaft basierte auf einer klaren Philosophie des Trainerstabs, der den Fokus bewusst von Woche zu Woche lenkte, anstatt den Titel als starre Vorgabe auszurufen. Yannick Mayer vertraute von Beginn an auf das Potenzial seines Kaders, hielt den Druck aber intern flach. „Ich habe vollstes Vertrauen in die Truppe und bin von jedem einzelnen Spieler überzeugt. Dennoch habe ich ganz bewusst nicht das Ziel ‚Meisterschaft‘ vor der Saison angegeben. Mein Ziel an die Mannschaft war es, von Woche zu Woche zu denken und jeden Sonntag das Spiel gewinnen zu wollen. Falls es mal nicht klappt, wird das direkt abgehakt und mit noch mehr Wille und Motivation ins nächste Spiel gegangen“, beschreibt der Coach die mentale Herangehensweise.

Ein eingeschworener Haufen mit unerschütterlichem Glauben

Die Konstanz von 19 Siegen und drei Unentschieden spiegelt das tiefe gegenseitige Vertrauen innerhalb der Truppe wider, das besonders in engen Situationen den Ausschlag gab. Zudem erwies sich die personelle Breite als entscheidender Vorteil gegenüber der Konkurrenz von Türkgücü Eibensbach, die bei ebenfalls 22 Spielen 52 Punkte aufweist. „Ausschlaggebend war, denke ich, unsere Überzeugung von den eigenen Stärken, aber auch das Vertrauen in die Qualitäten jedes einzelnen Mitspielers und der gesamten Mannschaft. Durch dieses gegenseitige Vertrauen und das vorhandene Selbstbewusstsein konnten wir auch das ein oder andere Spiel noch in der Nachspielzeit für uns entscheiden. Wir waren in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel ein eingeschworener Haufen, bei dem jeder für den anderen kämpft. Zudem haben wir einen wirklich großen Kader und sind in dieser Saison glücklicherweise von größeren Verletzungen verschont geblieben“, analysiert Yannick Mayer den Schlüssel zum Erfolg.

Die perfekte Balance zwischen Offensivpower und Abwehrstabilität

Mit einem Torverhältnis von 84:28 stellt der neue Meister sowohl eine torgefährliche Offensive als auch eine extrem sattelfeste Abwehrreihe. Ein wesentlicher Baustein des Erfolgs ist zudem die Führungsqualität auf dem Rasen. „Wir haben eine klare Spielidee sowie offensiv und defensiv feste Abläufe, bei denen die Jungs genau wissen, was zu tun ist. Jeder einzelne Spieler in unserem Kader ist mit seiner individuellen Qualität eine Stärke für das Team. Ich könnte hier wahrscheinlich jeden Spieler namentlich erwähnen, nur würde der Bericht dann vermutlich etwas zu lang werden. Bei 84 geschossenen Toren hat natürlich auch unser Offensivspiel einen großen Anteil an der Meisterschaft. Mit nur 28 Gegentoren stellen wir gleichzeitig eine sehr stabile Defensive. Wie sagt man so schön: Mit der Offensive gewinnst du Spiele, mit der Defensive gewinnst du Titel. Zusätzlich haben wir mit Marco Unterschütz als Kapitän ein echtes Mentalitätsmonster in unseren Reihen. Wenn es auf dem Platz mal brennt, findet er immer die richtigen Worte für die Jungs“, lobt der Spielertrainer das Gefüge.

Eine Finca in Girona und die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft

Zur Belohnung für eine kräftezehrende Spielzeit zieht es die Aufsteiger demnächst in den Süden, um den Erfolg im gemeinsamen Kreis gebührend zu feiern und den Blick auf den internationalen Fußball zu richten. „Eine Abschlussfahrt ist geplant. Es geht für ein paar Tage nach Girona. Dort haben wir eine Finca für uns und werden die Meisterschaft gemeinsam feiern. Ich denke, wir werden uns dort auch das ein oder andere WM-Spiel anschauen und hoffen natürlich, dass die Nationalmannschaft genauso erfolgreich ist wie wir“, verrät Yannick Mayer die anstehenden Reisepläne der Mannschaft.

Ein klares und gemeinsames Bekenntnis zum Aufstieg

Das Recht, im kommenden Spieljahr eine Klasse höher in der Kreisliga A anzutreten, stand für den Verein zu keinem Zeitpunkt ernsthaft infrage, da die Entscheidung auf einer breiten Basis innerhalb des Kaders getroffen wurde. Auf die Frage nach der Wahrnehmung des Aufstiegsrechts entgegnet Yannick Mayer unmissverständlich: „Ja, wir nehmen das Aufstiegsrecht wahr. Die Entscheidung wurde ganz bewusst der Mannschaft überlassen und hier waren sich alle relativ schnell einig.“

Ein schmerzhafter Abschied von Vereinslegenden und neue Gesichter

Im Hintergrund laufen die personellen Planungen für die neue Umgebung bereits auf Hochtouren, wobei der Klub im Sommer einen spürbaren Umbruch verkraften muss. „Die Kaderplanung läuft weiterhin auf Hochtouren. Leider haben wir in diesem Jahr den einen oder anderen altersbedingten Abgang unserer Vereinslegenden zu verkraften. Gleichzeitig gibt es aber auch bereits einige Neuzugänge für die kommende Saison“, erklärt der Spielertrainer den aktuellen Stand der Personalpolitik.

Strukturelle Neuausrichtung und der Fokus auf die Einheit

Für die künftige Spielzeit plant die SGM Meimsheim/Brackenheim eine Vertiefung der bestehenden Strukturen und geht mit veränderter Mannschaftsstärke an den Start. „Wir werden die Kooperation im Aktivenbereich mit dem VfL Brackenheim intensivieren und unsere Jugendarbeit auch aktiv konsequent fortsetzen. Daher werden wir nächste Saison mit zwei Mannschaften in der Kreisliga antreten: SGM Meimsheim/Brackenheim I und SGM Meimsheim/Brackenheim II. Im Vordergrund steht zunächst, dass die Teams gut zusammenfinden und wir eine gemeinsame Einheit werden. Darauf liegt unser Fokus. Als sportliches Ziel möchten wir einfach attraktiven Fußball spielen, bei dem Spieler und Zuschauer Spaß daran haben. Auf welchem Tabellenplatz wir damit letztendlich landen, ist zunächst zweitrangig“, so das sachliche Fazit von Yannick Mayer.