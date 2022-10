Nicht genug war der Treffer von Anian Trettenhann (r.) für die SG Hausham im Spiel beim Lenggrieser SC. – Foto: tp

Die letzten Körner fehlen: Dezimierte SG Hausham unterliegt Lenggries mit 1:3 Fußball Kreisliga

Die SG Hausham musste den Platz an der Sonne in der Kreisliga 1 am Wochenende an den SV Miesbach abgeben. Die Knappen unterlagen im Spitzenspiel beim Lenggrieser SC mit 1:3.