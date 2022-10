Nicht genug war der Treffer von Anian Trettenhann (r.) für die SG Hausham im Spiel beim Lenggrieser SC. – Foto: tp

Die letzten Körner fehlen: Dezimierte SG Hausham unterliegt Lenggries mit 1:3 Fußball Kreisliga

Hausham – Die SG Hausham musste den Platz an der Sonne in der Kreisliga 1 am Wochenende an den SV Miesbach abgeben. Die Knappen unterlagen im Spitzenspiel beim Lenggrieser SC mit 1:3, zeigten aber dennoch eine sehr ansprechende Leistung und hätten mit etwas Glück auch einen Punkt mit nach Hause nehmen können.

Wie schon in den vergangenen Wochen hatten die Knappen einige angeschlagene Spieler auf dem Platz und erwischten einen denkbar schlechten Start. Nach einem Abstimmungsfehler zwischen Keeper und Verteidigung sprang der Ball bereits nach einer Viertelstunde zum 0:1 ins Netz. Die Knappen ließen sich aber nicht hängen und kämpften sich zurück in die Partie. Der Lohn war der Ausgleich: Nach einem sehenswerten Spielzug köpfte Anian Trettenhann ein zum 1:1. Die Gäste hatten im Anschluss eine Drangphase, konnten aber keinen zweiten Treffer nachlegen. Lenggries blieb aber stets mit langen Diagonalbällen gefährlich. So rettete SG-Keeper Michael Wiesböck kurz vor der Pause stark, und es ging mit dem 1:1 in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel traten die Hausherren giftiger auf, doch Hausham kämpfte und stemmte sich dagegen. Das Spiel entschieden letztlich zwei Standardsituationen. Beide Male waren die großgewachsenen Lenggrieser per Kopf zur Stelle und führten somit 20 Minuten vor Schluss mit 3:1. „Das hat Lenggries stark gemacht“, berichtet Max Baumgartner, der gemeinsam mit Lukas Grill den kranken Stephan Leitner als Trainer vertrat. „Wir haben in der Schlussphase alles probiert, um noch einmal mehr Druck in der Offensive aufzubauen. Aber es haben uns am Schluss einfach ein paar Körner gefehlt. Da ist uns leider die Kraft ausgegangen.“ Einen Vorwurf wollte der Interims-Coach seiner Mannschaft aber keinesfalls machen: „Das Team hat über 90 Minuten alles gegeben und stark gekämpft. Jetzt heißt es: Mund abwischen und weitermachen. Wir hoffen, dass bis zum nächsten Spiel der eine oder andere Spieler zurückkehrt.“