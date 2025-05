Die letzten Hausaufgaben für den VfR Warbeyen

Dass der VfR Warbeyen den Etat für die kommende Saison mittlerweile bis auf eine, so Christian Nitsch, „nicht mehr ganz so große Lücke“ stehen hat, liegt auch daran, dass der Klub einige Sponsoren gefunden hat. Dabei konnte der VfR am vergangenen Sonntag passend zur Übergabe der Meisterschale für den Titelgewinn in der Regionalliga auch den Hauptsponsor präsentieren.

Zumal der VfR in den vergangenen Wochen beim Thema Finanzen erhebliche Fortschritte gemacht hat. Der Verein kalkuliert für das erste Jahr in Liga zwei mittlerweile mit einem Etat von 400.000 Euro. Gut 80.000 Euro erhält er von der Liga. Zudem steuert die Stadt Kleve über ihre Sportförderrichtlinien gut 20.000 Euro bei, weil sie Fahrt-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten bei den Reisen der Fußballerinnen quer durch die Republik bezuschusst.

Neuer Hauptsponsor

Das Unternehmen Nø Cosmetics, das auf nachhaltige, vegane und bezahlbare Kosmetik setzt, unterstützt den VfR. „Eine solche Reise, wie sie uns jetzt bevorsteht, kann man nur mit strategischen Partnern unternehmen, die schon bundesweit bekannt sind“, sagt Nitsch. Einen ersten neuen Partner, der bundesweit einen Namen hat, hatte der VfR bekanntlich schon Anfang April präsentiert. Die Firma Derbystar aus Goch stattet den kompletten Verein ab der neuen Saison mit Bekleidung für Spiel und Training sowie Bällen und weiterem Zubehör aus. Auch Nø Cosmetics ist wie Derbystar in der Region verwurzelt, weil die Firma bb med aus Kalkar an dem Kosmetik-Unternehmen beteiligt ist.

Das Thema Finanzen ist also auf einem guten Weg. Und die Verantwortlichen sind davon überzeugt, dass auch die letzte Baustelle, die für die kommende Saison in den nächsten Wochen zu bearbeiten ist, ihnen keine allzu großen Kopfschmerzen mehr bereiten wird.

Der Kader für die Zweite Liga steht zwar noch nicht endgültig. Doch Vorsitzender Christian Nitsch und Trainer Sandro Scuderi sind fest davon überzeugt, dass der Neuling eine Mannschaft auf die Beine stellen wird, die in der Zweiten Liga konkurrenzfähig ist. Und dies, obwohl zahlreiche Spielerinnen, die feste Größen des Teams waren und damit erheblichen Anteil am souveränen Titelgewinn in der Regionalliga hatten, nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen in der Zweiten Liga nicht mehr für den VfR am Ball sein werden.

„Wir werden eine starke Mannschaft haben, daran habe ich überhaupt keinen Zweifel“, sagte Scuderi am Sonntag nach dem 4:4 im letzten Heimspiel der Saison gegen die DJK Südwest Köln. Nitsch geht davon aus, dass der VfR den Kader schon bald komplett beisammen haben wird. „Wir haben bereits die Zusage von weiteren Spielerinnen, deren Namen wir aktuell aus den unterschiedlichsten Gründen aber noch nicht nennen können“, sagt der Klubchef.

Stand der Dinge am Dienstag war, dass 14 Spielerinnen für die kommende Saison fest an Bord sind. Darunter ist ein sechster externer Neuzugang: Gloria Zarambaud. Die 21-jährige Verteidigerin ist seit der vergangenen Saison eine feste Größe beim Regionalligisten Alemannia Aachen. „Sie ist extrem zweikampfstark und eine Abwehrspielerin mit sehr großem Potenzial, die wir unbedingt in unserem Kader für die Zweite Bundesliga haben wollen“, heißt es in einer Mitteilung des VfR Warbeyen.

So sieht der Kader bisher aus

Der Verein hatte zuvor schon Greta Oerding (Borussia Mönchengladbach), Lotte Masseling (De Graafschap Doetinchem), Jule Laufer (SGS Essen U21), Cilly Plaßmann (SV BW Weitmar) und Lidia Nduka (FV Mönchengladbach) verpflichtet. Zudem haben Isa Hoevers, Aida Manoukian, Elba Gouriye, Moisa Verkuil, Narjiss Ahamad, Mariken Kroon und Emily Guyens aus dem aktuellen Regionalliga-Kader sowie Joyce Angenent (VfR II) ihre Zusage für die kommende Saison gegeben.

Der VfR plant, mit einem Kader von wenigstens 22 Spielerinnen in die Saison zu gehen. „Diese Personalstärke muss man mindestens haben“, sagt Christian Nitsch. Er schließt nicht aus, dass das Aufgebot für Liga zwei aber noch größer sein wird. „Alles hängt auch davon ab, was das Budget hergibt. Wir werden auf jeden Fall nicht blind investieren“, sagt er.

Der Klubchef ist nicht nur stolz auf die Leistungen, die das Team in den vergangenen Wochen auf dem Rasen gezeigt hat, sondern auch auf das, was der gesamte Verein geleistet hat.

„Ich habe nie Angst vor dem sportlichen Schritt Aufstieg in die Zweite Bundesliga gehabt. Ich habe aberviel Respekt davor gehabt, die Organisationsstrukturen so aufzubauen, dass alles klappt. Das haben wir jetzt auch beinahe alles geschafft. Das ist ein großer Erfolg für den Verein“, sagt Christian Nitsch.