– Foto: FC Seenland Warin

Die Fußballer des FC Seenland Warin haben sich vorzeitig den Titel in der Landesklasse III und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga gesichert. Einen Spieltag vor dem Saisonende ist das Team von der Tabellenspitze nicht mehr zu verdrängen. Trainer Sascha Meyer zeigt sich emotional tief bewegt von den Leistungen seiner Mannschaft, blickt auf eine rauschende Nacht mit unzähligen Bierduschen zurück und visiert bereits die kommenden Aufgaben in der neuen Spielklasse an.

Der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft hat bei allen Beteiligten tiefe Eindrücke hinterlassen. Für den Trainer ist die Tragweite des Erfolgs auch Tage danach kaum in Worte zu fassen. „Ich möchte vorab Altentreptow zu dieser genialen Rückrunde gratulieren, wodurch wir gezwungen waren, auch dauerhaft zu performen. Mir fällt es immer noch etwas schwer, alles in Worte zu fassen, da ich auch heute noch emotional überwältigt bin, was wir diese Saison eigentlich abgerissen haben“, gesteht Sascha Meyer gegenüber FuPa.

Die Entscheidung auf dem Rasen löste eine Welle der Begeisterung aus, die sich von der Auswärtsspielstätte bis in die Heimatstadt zog. Nach dem erlösenden Abpfiff gab es für die Spieler und die mitgereisten Anhänger kein Halten mehr. „Mit dem Schlusspfiff in Güstrow sind natürlich alle Dämme gebrochen, viele Tränen sind geflossen im gesamten Team, unsere treuesten Fans haben uns begleitet und mit uns nach Abpfiff gefeiert. Anschließend ging es sofort für die gesamte Mannschaft nach Warin, zuerst mit einem Autokorso und Hupkonzert durch die Stadt, dann wurden wir mit riesigem Applaus, Pyrotechnik und Feuerwerk auf dem Sportplatz empfangen. Natürlich blieb niemand trocken und es gab unzählige Bierduschen“, schildert der Coach den triumphalen Empfang. Das Fest zog sich weit in die Nacht: „Die Letzten haben den Sportplatz mit Sonnenaufgang verlassen.“

Die Zahlen einer meisterlichen Spielzeit

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle verdeutlicht die sportliche Vormachtstellung des neuen Champions kurz vor dem endgültigen Saisonfinale. Der FC Seenland Warin führt das Klassement nach bisher 25 absolvierten Partien mit 62 Punkten an. Die beeindruckende Bilanz weist 20 Siege, zwei Unentschieden und lediglich drei Niederlagen auf. Das Torverhältnis von 72:18 kann sich sehen lassen.

Der geschlagene Verfolger hat das Nachsehen

Der härteste Konkurrent im Kampf um den begehrten Titel konnte das hohe Tempo des Erstplatzierten trotz einer starken Rückrunde im Endspurt nicht ganz mitgehen. Der FSV 90 Altentreptow steht nach 25 Spielen mit 56 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Ausbeute des Verfolgers verzeichnet 18 Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen bei einem Torverhältnis von 68:32 Toren, womit der Rückstand auf den Spitzenreiter uneinholbare sechs Zähler beträgt.

Unerwarteter Titelgewinn inmitten starker Konkurrenz

Dass am Ende der Spielzeit der ganz gegenwärtige Erfolg gefeiert werden kann, war zu Beginn der Runde keineswegs als feste Erwartung formuliert worden. Der Trainer ging trotz gezielter Verstärkungen mit großem Respekt vor den Mitstreitern an die Aufgabe heran. „Ehrlich gesagt habe ich nicht mit der Meisterschaft gerechnet. Wir haben zwar personell noch mal gut nachgelegt vor der Saison, uns taktisch und fußballerisch gut weiterentwickelt, jedoch wussten wir, dass wir mit dem FSV 90 Altentreptow, Nossentiner Hütte, TuS Neukalen 1990, SV Rogeez und dem Laager SV starke Konkurrenten haben werden im Kampf um die Meisterschaft. Natürlich hat dieser Traum von der Meisterschaft immer in mir gelebt, aber ich habe ihn bewusst bis nach dem Teterow-Spiel nicht offiziell ausgesprochen“, offenbart Sascha Meyer den internen Reifeprozess.

Ehrgeizige Spieler und der Wendepunkt im Winter

Die anfängliche Zielsetzung wurde im Laufe der Monate von der Eigendynamik innerhalb der Kabine überholt, ehe ein Ereignis in der kalten Jahreszeit den entscheidenden Impuls gab. „Unser Saisonziel war es, unter den ersten drei zu sein am Ende der Saison, aber einige Spieler haben bei der persönlichen Zielauslegung schon das Wort Meisterschaft in den Mund genommen, woran ich sie dann auch gemessen habe. Die Hinrunde war zwar schon ziemlich gut, aber wir haben gegen alle Mannschaften von oben bzw. gegen die direkten Konkurrenten verloren, trotzdem wurden wir irgendwie Herbstmeister. Im Winter, gerade in den Hallenturnieren, hat dann irgendwie ein Schalter im gesamten Team umgelegt und wir wurden widerstandsfähiger. Seitdem ging ein spürbarer Ruck durch die Mannschaft. Dass wir natürlich so eine unglaubliche Rückrunde spielen, hätte ich mir nicht erträumen lassen“, erklärt der Trainer den Aufschwung.

Gemeinsame Kabinenarbeit schweißt das Team zur Familie zusammen

Neben den rein sportlichen Faktoren entwickelte sich die Mannschaft vor allem abseits des grünen Rasens zu einer verschworenen Einheit. Ein bemerkenswerter Arbeitseinsatz im Vereinsheim legte zusätzliche Kräfte frei. „Jeder ist für den anderen durchs Feuer gegangen, wir haben attraktiven Vollgasfußball gespielt und mussten kein Training ausfallen lassen, waren immer zwischen 12 und 20 Leuten. Dann haben wir als Mannschaft noch unser Wohnzimmer - Kabine - in kompletter Eigenleistung umgebaut, ich denke, das waren alles kleine Segmente, die uns als Familie noch weiter zusammengeschweißt haben“, unterstreicht Sascha Meyer stolz den außergewöhnlichen Zusammenhalt.

Disziplin, Heimstärke und die Helden ohne Einzelnamen

Auf dem Platz untermauerten die Spieler diesen Anspruch durch eine hervorragende Balance in allen Mannschaftsteilen, getragen von einer ungeschlagenen Festung im eigenen Stadion. Der Trainer weigert sich bewusst, einzelne Akteure hervorzuheben. „Unsere größten Stärken waren Disziplin, die mannschaftliche Geschlossenheit und unser Gefühl der Familie innerhalb der Mannschaft, aber natürlich auch unsere Heimstärke. Natürlich hatten wir diese Saison auch eine überragende Offensive und Defensive. Ich möchte da auch keine einzelnen Namen nennen, da dieses meiner Mannschaft nicht gerecht werden würde, denn jeder hat seinen Teil dazu beigetragen und ist ein Held“, adelt Sascha Meyer das gesamte Team.

Saisonfinale dahoam und der anschließende Abflug nach Mallorca

Bevor die Mannschaft die Koffer packt, steht am kommenden Wochenende noch eine finale Pflichtaufgabe auf dem Programm, die mit maximalem Ehrgeiz angegangen wird. Erst nach dem Abpfiff soll die endgültige Partyphase starten. „Ab heute geben wir aber noch mal Vollgas und gehen Sonntag das letzte Mal all in, denn wir wollen diese Saison alle Spiele zu Hause gewinnen. Danach wird hoffentlich wieder gefeiert mit anschließender Pokalübergabe. Sonntagnacht geht es mit 30 Mann nach Mallorca, wo wir noch mal richtig feiern werden“, blickt der Coach voller Vorfreude auf die anstehenden Tage.

Attraktive Gegner und kürzere Fahrtwege in der Landesliga

Die Annahme des Aufstiegsrechts ist für den Verein eine Selbstverständlichkeit, da man sich den sportlichen Schritt nach oben über Monate hinweg redlich verdient hat. Überraschenderweise bringt die Landesliga sogar logistische Vorteile mit sich. „Wir haben uns entschieden, das Aufstiegsrecht wahrzunehmen, alleine schon, weil die Fahrtwege, man mag es kaum glauben, kürzer werden und die Gegner natürlich noch mal attraktiver sind in der Landesliga. Aber wir wissen auch, dass es verdammt schwer werden wird, jedoch wollen wir uns auch nächste Saison versuchen so teuer wie möglich zu verkaufen“, untermauert Sascha Meyer die Entschlossenheit des Teams.

Bodenständige Prioritäten bei der anstehenden Kaderplanung

Für die neue Spielzeit 2026/2027 in der neuen Umgebung bleibt der Trainer bodenständig und vertraut im Wesentlichen auf die Aufstiegshelden, während im Hintergrund bereits die ersten Gespräche geführt werden. „Die oberste Priorität ist ganz klar, den Klassenerhalt so früh wie möglich klarzumachen und die Mannschaft weiterzuentwickeln. Bis jetzt haben wir nur einen sicheren Abgang zu verzeichnen. Bei den Zugängen sind wir mit einigen in Gesprächen, aber jeder weiß, wie schnelllebig dieses Geschäft ist. Am Ende hat die Truppe, die den Aufstieg geschafft hat, es sich auch verdient, sich eine Liga höher zu beweisen“, gibt Sascha Meyer abschließend die Marschroute vor.