 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Die letzten Fragen der Oberliga Niederrhein: Wer steigt auf, wer ab?

Mit dem 34. Spieltag endet am 7. Juni die Saison in der Oberliga Niederrhein - und es wird so spannend wie ewig nicht! Der Meister wird gesucht, drei Absteiger ebenfalls.

von André Nückel · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Monheim will die Liga halten, Hilden aufsteigen.
Monheim will die Liga halten, Hilden aufsteigen. – Foto: Marcel Eichholz

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Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Der letzte Spieltag in der Oberliga Niederrhein verspricht, der spannendste seit Ewigkeiten zu werden. Neben dem Meister werden noch drei Absteiger gesucht - auf FuPa könnt ihr den Spieltag komplett verfolgen.

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Liveticker: 1. FC Monheim - Ratingen 04/19

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:30live

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Liveticker: SC St. Tönis - VfB 03 Hilden

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:30live

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Liveticker: SV Biemenhorst - SV Sonsbeck

Gestern, 20:00 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
4
2

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Liveticker: FC Büderich - Sportfreunde Baumberg

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:30

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Liveticker: KFC Uerdingen - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:30

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Liveticker: ETB SW Essen - TSV Meerbusch

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00

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Liveticker: VfB Homberg - 1. FC Kleve

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:30live

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Liveticker: Holzheimer SG - SpVg Schonnebeck

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:30

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Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - BW Dingden

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
15:30

Das war der 33. Spieltag

33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:00 Uhr TSV Meerbusch - KFC Uerdingen 1:2
Sa., 30.05.26 16:30 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB Homberg 4:0
So., 31.05.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - DJK Adler Union Frintrop 3:1
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Holzheimer SG 0:0
So., 31.05.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - ETB Schwarz-Weiß Essen 4:3
So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - FC Büderich 2:4
So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Biemenhorst 7:1
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SC St. Tönis 1911/20 4:2
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Monheim 1:0

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