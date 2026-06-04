Die letzten Fragen der Oberliga Niederrhein: Wer steigt auf, wer ab?

Der letzte Spieltag in der Oberliga Niederrhein verspricht, der spannendste seit Ewigkeiten zu werden. Neben dem Meister werden noch drei Absteiger gesucht - auf FuPa könnt ihr den Spieltag komplett verfolgen.
33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:00 Uhr TSV Meerbusch - KFC Uerdingen 1:2
Sa., 30.05.26 16:30 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB Homberg 4:0
So., 31.05.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - DJK Adler Union Frintrop 3:1
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Holzheimer SG 0:0
So., 31.05.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - ETB Schwarz-Weiß Essen 4:3
So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - FC Büderich 2:4
So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Biemenhorst 7:1
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SC St. Tönis 1911/20 4:2
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Monheim 1:0
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