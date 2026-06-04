Die letzten Fragen der Oberliga Niederrhein: Wer steigt auf, wer ab?

Monheim will die Liga halten, Hilden aufsteigen. – Foto: Marcel Eichholz

Der letzte Spieltag in der Oberliga Niederrhein verspricht, der spannendste seit Ewigkeiten zu werden. Neben dem Meister werden noch drei Absteiger gesucht - auf FuPa könnt ihr den Spieltag komplett verfolgen.

________________ Liveticker: FC Büderich - Sportfreunde Baumberg

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 15:30 PUSH

________________ Liveticker: KFC Uerdingen - VfL Jüchen-Garzweiler

________________ Liveticker: ETB SW Essen - TSV Meerbusch

________________ Liveticker: VfB Homberg - 1. FC Kleve

________________ Liveticker: Holzheimer SG - SpVg Schonnebeck

So., 07.06.2026, 15:30 Uhr Holzheimer SG Holzheim SpVg Schonnebeck Schonnebeck 15:30 PUSH

________________ Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - BW Dingden

Das war der 33. Spieltag

33. Spieltag

Fr., 29.05.26 19:00 Uhr TSV Meerbusch - KFC Uerdingen 1:2

Sa., 30.05.26 16:30 Uhr SpVg Schonnebeck - VfB Homberg 4:0

So., 31.05.26 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - DJK Adler Union Frintrop 3:1

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - Holzheimer SG 0:0

So., 31.05.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - ETB Schwarz-Weiß Essen 4:3

So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - FC Büderich 2:4

So., 31.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Biemenhorst 7:1

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SC St. Tönis 1911/20 4:2

So., 31.05.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Monheim 1:0

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