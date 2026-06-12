"Die letzten Feiernden haben die Kabine erst gegen 7:30 Uhr verlassen"

– Foto: SGM MassenbachHausen

Die Saison in der Kreisliga A1 Franken ist beendet, und die SGM MassenbachHausen feiert ungeschlagen den Gewinn der Meisterschaft. Nach dem bitteren Relegations-K.-o. im Vorjahr gelingt dem Team der Aufstieg in die Bezirksliga. Trainer Burhan Lokurlu blickt auf eine furiose Aufholjagd, die historische 50-Tore-Quote von Top-Torjäger Beat Fischer und weitreichende personelle Weichenstellungen für die kommende Spielzeit.

Der Gewinn des Meistertitels löste bei allen Beteiligten tiefen Jubel und große Erleichterung aus. Unmittelbar nach dem Saisonende machten die Spieler die Nacht zum Tag. „Es wurde ausgiebig und lange gefeiert. Die letzten Feiernden haben die Kabine erst am Sonntagmorgen gegen 7:30 Uhr verlassen“, berichtet Trainer Burhan Lokurlu gegenüber FuPa über die ausgelassene Stimmung innerhalb der Mannschaft.

Ein Blick auf die Abschlusstabelle verdeutlicht die Dominanz, mit der sich der frisch gebackenen Titelträger die Spitzenposition erarbeitet hat. Die SGM MassenbachHausen beendet die Spielzeit auf dem ersten Rang mit 83 Punkten. Aus den 32 absolvierten Partien holte das Team 27 Siege, fünf Unentschieden und musste keine Niederlage hinnehmen. Das überragende Torverhältnis von 126:20 dokumentiert die offensive Durchschlagskraft und die defensive Stabilität des Meisters.

Der direkte Konkurrent, der SV Schluchtern, lieferte dem Spitzenreiter jedoch ein bemerkenswertes Duell bis zum Schluss und beendet die Saison mit 82 Punkten nach 26 Siegen, vier Unentschieden und zwei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 111:31 hauchdünn auf dem zweiten Platz.

Wiedergutmachung nach dem bitteren Relegations-K.-o.

Dass am Ende dieser Spielzeit der ganz große Wurf gefeiert werden kann, war für den Trainer die Konsequenz aus den schmerzhaften Erfahrungen der Vergangenheit. Burhan Lokurlu sagt: „Für uns als Verein und Mannschaft war nach dem bitteren Abstieg in der Vorsaison – trotz 43 geholter Punkte und der Niederlage im Relegations-Endspiel nach Elfmeterschießen – von Beginn an klar, dass die Mission der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksliga sein würde. Daher hatten wir durchaus mit der Möglichkeit gerechnet, dieses Ziel zu erreichen. Gleichzeitig wussten wir, dass es kein Selbstläufer werden würde, da die Liga mit einigen starken Mannschaften besetzt war, insbesondere mit unserem direkten Konkurrenten vom SV Schluchtern.“

Eine furiose Aufholjagd trotz großem Rückstand

Der Weg zum Titel erforderte im Laufe der Monate jedoch eine enorme mentale Stärke, da die Mannschaft mit erheblichen Widerständen konfrontiert wurde. Trotz eines komplizierten Starts und eines deutlichen Rückstands auf den Hauptrivalen bewahrte das Team die Ruhe und überzeugte durch eine sensationelle Konstanz in der zweiten Serienhälfte.

„Entscheidend war, dass wir uns als Mannschaft nie aufgegeben haben. Nach einem etwas holprigen Saisonstart haben wir uns nicht verunsichern lassen und unser Ziel stets im Blick behalten. Es gab Phasen der Saison, in denen wir sogar neun Punkte Rückstand auf Schluchtern hatten. Ausschlaggebend war letztlich, dass wir kontinuierlich unsere Hausaufgaben gemacht haben und in der Rückrunde lediglich ein Unentschieden hinnehmen mussten“, analysiert der Coach die entscheidenden Faktoren des Triumphs.

Attraktiver Offensivfußball und eine historische Torquote

Auf dem Rasen und in der Kabine zeichnete sich das Meisterteam vor allem durch eine bemerkenswerte Harmonie aus, bei der die individuelle Qualität hervorragend in den Dienst des gesamten Teams gestellt wurde. Besonders die Angriffsabteilung setzte dabei historische Maßstäbe.

„Unsere Mannschaft ist sowohl auf als auch neben dem Platz ein hervorragend zusammengeschweißtes Team. Wir verfügen über einen jungen und talentierten Kader, der sich Jahr für Jahr weiterentwickelt. Eine unserer großen Stärken, die sich auch in der Tabelle widerspiegelt, war unser attraktiver Offensivfußball. Dies zeigte sich insbesondere in den Ergebnissen der Rückrunde sowie an den starken Leistungen unseres Top-Torjägers Beat Fischer. Seine Quote von 50 Toren spricht für seine individuelle Qualität, gleichzeitig ist sie aber auch ein Ausdruck der guten mannschaftlichen Leistung. Die gesamte Mannschaft hat über die Saison hinweg sehr gute Leistungen gezeigt und durch Einsatzbereitschaft, Teamgeist sowie zahlreiche Vorlagen und herausgespielte Chancen einen wichtigen Anteil an unserem Offensiverfolg gehabt. Gleichzeitig standen wir auch defensiv sehr stabil und stellten eine der besten Abwehrreihen der Liga, was sich in der geringen Anzahl an Gegentoren widerspiegelt“, führt Burhan Lokurlu detailliert aus.