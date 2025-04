Die letzten drei Bezirksligisten wollen im Bezirkspokal weiter

Do., 03.04.25 19:30 Uhr SGM Höllbach - VfL Kirchheim/Teck Do., 03.04.25 19:30 Uhr ASV Aichwald - TSV Harthausen Do., 03.04.25 19:30 Uhr TSV Weilheim/Teck - TSV Köngen Do., 03.04.25 19:30 Uhr SF Dettingen/Teck - 1. FC Eislingen

Do., 31.10.24 19:30 Uhr Sportfreunde Jebenhausen - ASV Aichwald 1:5

Do., 31.10.24 19:30 Uhr AC Catania Kirchheim - 1. FC Eislingen 1:2

Do., 31.10.24 19:30 Uhr TSG Esslingen II - TSV Köngen 1:8

Do., 31.10.24 19:30 Uhr 1. Göppinger SV II - TSV Weilheim/Teck 1:5

Do., 31.10.24 19:30 Uhr SC Altbach - TSV Harthausen 1:3

Do., 31.10.24 19:30 Uhr TSV RSK Esslingen - VfL Kirchheim/Teck 0:2

Do., 31.10.24 19:30 Uhr FV Vorwärts Faurndau - SGM Höllbach 7:8

Do., 31.10.24 19:30 Uhr SF Dettingen/Teck - TSV Denkendorf 2:1

---

Das war die 3. Runde

Do., 03.10.24 13:00 Uhr SGM Höllbach - TV Unterboihingen 6:4

Do., 03.10.24 14:00 Uhr VfB Reichenbach/Fils - VfL Kirchheim/Teck 8:9

Do., 03.10.24 15:00 Uhr TB Ruit - TSV Harthausen 7:8

Do., 03.10.24 15:00 Uhr TSV RSK Esslingen - TSV Oberboihingen 4:1

Do., 03.10.24 15:00 Uhr ASV Aichwald - GSV Dürnau 7:1

Do., 03.10.24 15:00 Uhr Sportfreunde Jebenhausen - TSV Jesingen 6:4

Do., 03.10.24 15:00 Uhr SF Dettingen/Teck - SSV Göppingen 5:3

Do., 03.10.24 15:00 Uhr TSG Esslingen II - FV 09 Nürtingen 1:0

Do., 03.10.24 15:00 Uhr TSV Eschenbach - TSV Köngen 1:2

Do., 03.10.24 15:00 Uhr 1. Göppinger SV II - TV Hochdorf 2:1

Do., 03.10.24 15:00 Uhr TSV Denkendorf - 1. FC Heiningen 4:2

Do., 03.10.24 15:00 Uhr SC Altbach - TSV Linsenhofen 2:1

Do., 03.10.24 15:00 Uhr VfB Neuffen - FV Vorwärts Faurndau 4:5

Do., 03.10.24 15:00 Uhr SV Ebersbach/Fils - 1. FC Eislingen 5:7

Do., 03.10.24 15:00 Uhr TSV Wäschenbeuren - AC Catania Kirchheim 0:5

Do., 03.10.24 17:00 Uhr TSV Weilheim/Teck - TV Neidlingen 7:0