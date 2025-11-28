Die letzten Acht im Überblick

Die Spannung steigt! Nur noch acht Teams kämpfen im Viertelfinale um den Pokal. Hier seht ihr den bisherigen Weg jedes verbliebenen Vereins inklusive aller Ergebnisse und wer als Nächstes wartet. Denn selbst die Anstoßzeiten der Viertelfinals stehen jetzt fest.
SV Langendreer 04
2. Runde: RW Stiepel 8:7 n.E.
3. Runde: BV Langendreer 07 5:1
Achtelfinale: FSV Witten 07/32 6:5 n.E.
Viertelfinale: TuS Harpen, 12.03.2026, 19:30
TuS Harpen
2. Runde: BV Hiltrop 1912 2:0
3. Runde: BV Westfalia Bochum 1911 4:0
Achtelfinale: Hedefspor Hattingen 4:0
Viertelfinale: SV Langendreer 04, 12.03.2026, 19:30
CSV SF Bochum-Linden
2. Runde: FC Hasretspor Bochum 7:1
3. Runde: Phönix Bochum 4:1
Achtelfinale: DJK TuS Hordel 4:2
Viertelfinale: SG Wattenscheid 09, 12.03.2026, 19:30
SG Wattenscheid 09
2. Runde: DJK Adler Riemke 9:0
3. Runde: SpVgg Gerthe 1911 13:0
Achtelfinale: FC Neuruhrort 4:1
Viertelfinale: CSV SF Bochum-Linden, 12.03.2026, 19:30
DJK TuS Ruhrtal Witten 1919
2. Runde: FC Bochum 10/21 13:1
3. Runde: TuS Heven 10:9 n.E.
Achtelfinale: SV Herbede 4:2
Viertelfinale: VfB Günnigfeld, 12.03.2026, 19:30
VfB Günnigfeld
2. Runde: SuS Wilhelmshöhe 3:1
3. Runde: SC Weitmar 45 4:2
Achtelfinale: TuS Stockum 3:1
Viertelfinale: DJK TuS Ruhrtal Witten 1919, 12.03.2026, 19:30
SV Schwarz-Weiß Eppendorf
2. Runde: DJK Viktoria 59 Bochum 2:0
3. Runde: SW Wattenscheid 08 3:2
Achtelfinale: SV Bommern 05 1:0
Viertelfinale: Concordia Wiemelhausen, 12.03.2026, 19:30
Concordia Wiemelhausen
2. Runde: TuS Kaltehardt 8:1
3. Runde: VfB Langendreerholz 11:0
Achtelfinale: CF Kurdistan Bochum 2012 3:2
Viertelfinale: SV Schwarz-Weiß Eppendorf, 12.03.2026, 19:30
Die letzten acht Teams haben sich durch harte Kämpfe bis ins Viertelfinale des Kreispokals 2025/26 durchgesetzt. Die nächsten Spiele versprechen spannende Begegnungen, die entscheiden werden, wer in das Halbfinale einzieht.