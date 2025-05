Die letzte Chance für Hansa Rostock

Nach vielen Anläufen findet das Spiel zwischen der SpVgg Unterhaching und Hansa Rostock nun tatsächlich am heutigen Mittwoch (19 Uhr) statt.

Wegen eines fehlenden Sicherheitskonzeptes war die als Hochrisikospiel eingestufte Partie des 26. Spieltages Anfang März nur wenige Tage vor dem Anpfiff kurzerhand von der Gemeinde Unterhaching als Eigentümer des Uhlsport Parks abgesagt worden. Ganz zum Frust einiger Gäste-Fans, die teilweise ihre Reise nach Süddeutschland sowie Übernachtungen nicht mehr hatten stornieren können. Nachdem der Verein an der Ostsee rechtliche Schritte in Erwägung gezogen hatte und im Anschluss doch noch eine Einigung zwischen den beiden Klubs zustande kam, wurde nach dem ersten Nachholtermin am 29. April letztlich im dritten Anlauf das heutige Datum als fester Nachholtermin vom DFB angesetzt.

Während es für die Hachinger als abgeschlagenes und bereits vorzeitig abgestiegenes Schlusslicht der 3. Liga um nichts mehr geht, ist das Nachholspiel für Hansa die letzte Chance auf einen potenziellen Aufstieg. Dementsprechend motiviert dürfte die „Hansa-Kogge“ zu Werke gehen.

Von Hansa Rostock werden 1000 Fans erwartet

Über 1000 mitgereiste Anhänger des einstigen Bundesligisten werden im Sportpark zur Unterstützung ihrer Mannschaft erwartet.

Auf Seiten der Hachinger sind gegenüber dem jüngsten 0:0 am Sonntagabend bei Hannover 96 II zwei zuletzt gelb gesperrte Spieler wieder mit an Bord. Inwieweit der zuletzt von Konstantin Heide vertretene Torwart Kai Eisele spielt, ist allerdings offen.

Kapitän und Sportdirektor Markus Schwabl dürfte indes wieder in die Startformation auf seine angestammte Rechtsverteidiger-Position rutschen.