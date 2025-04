Zuzenhausen (weiß-grün) nimmt gegen Ravensburg drei Punkte ins Visier. – Foto: Rainer Jacksch

So lange theoretisch noch nichts entschieden ist, steht ein Abstieg logischerweise nicht fest. Sollte der FC Zuzenhausen allerdings sein Heimspiel am Samstag gegen den FV Ravensburg in den Sand setzen, wäre die Hoffnung auf den Klassenerhalt ehrlicherweise aber dahin. Angepfiffen wird das "Finale" um 15.30 Uhr im Häuselgrundweg.

Beim FC will man verständlicherweise nicht zu viel Druck entfachen. "Die letzte Chance ist erst dann vorbei, wenn rechnerisch nichts mehr möglich ist", sagt Niklas Kissel. Der Co-Trainer hält große Stücke auf sine Kicker und ist sich sicher, "dass von uns keiner den Kopf in den Sand steckt. Die Jungs haben alle einen feinen Charakter, werden sich voll reinwerfen und das ist genau das, was den FC Zuzenhausen auszeichnet." Kämpferisch geht es also in die acht verbleibenden Partien, aus denen es laut Adam Riese 24 Zähler zu sammeln gibt. Vorsichtig hochgerechnet sollten es mindestens 15, besser 18 sein, die Zuze seinem Konto noch hinzufügen sollte, dann könnte es mit dem Klassenerhalt etwas werden.

Mut macht definitiv die Art und Weise, wie die Grün-Weißen am vergangenen Wochenende bei der TSG Backnang aufgetreten sind. "Wir waren die bessere Mannschaft. Punkt", sagt Kissel, der die 1:4-Niederlage wie so viele andere Augenzeugen auch nicht erklären konnte. "Nach dem Rückstand zum 0:1 waren wir über 30 Minuten komplett am Drücker, aber es hat sich, wie so oft im Fußball, leider mal wieder bewahrheitet, dass du einfach kein Glück hast, wenn du unten drinstehst", konstatiert der Co-Trainer. Extrem unglückliche Gegentore kurz vor der Pause führten zu einem 0:3-Rückstand, der einfach nicht mehr aufzuholen gewesen ist, obwohl Kapitän Dominik Zuleger und Co. bis zum Schlusspfiff weiter angerannt sind. Ein weiterer Aspekt, der Zuversicht gibt, betraf die Anzahl der Torchancen. Kissel erläutert: "In den Wochen davor haben die Chancen gefehlt, in Backnang hatten wir aber genügend und darauf wollen wir aufbauen."