"Die Leistungsstärke hat sich von Jahr zu Jahr entwickelt"

Die ersten "Vorbereitungen" für die Landesliga hat Steffen Braunschweig bereits getroffen. "In Thale zum Beispiel gibt es eine tolle Eisdiele", sagt der Trainer des SV Preussen Schönhausen mit einem Grinsen. Thale könnte eine der vielen neuen Destinationen des SV Preussen in der neuen Saison sein. Denn nach der vorzeitigen Meisterschaft in der Landesklasse 1 winkt für Schönhausen erstmals die Landesliga.