"Die Leistungen zeigen das Potential, das in der Truppe steckt"

Der TV Dinklage steht aktuell auf dem zehnten Platz und mit 20 Punkten nach 15 Spielen weit weg von der Spitzentruppe. Wir haben mit dem Coach Tobias Langemeyer über die Hinrunde gesprochen und uns ein Feedback abgeholt..

Mit dem Tabellenplatz und der Punkteausbeute können wir nicht zufrieden sein! Die gezeigten Leistungen zeigen unser Potential, was in der Truppe und dem Verein steckt. Wir werden weiter hart an der Verinnerlichung unseres Konzept und an unserer Effizienz vor dem Tor arbeiten.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden?

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?

Anfang Januar fangen die Jungs mit individuellen Einheiten an und Anfang Februar geht es wieder auf Platz!





Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ.

Große Überraschungen gab es aus meiner Sicht nicht.

Es ist eine enge Liga, in der jede Woche jeder jeden schlagen kann und sie somit super attraktiv ist.





Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Den Derbysieg gegen Mühlen möchte ich besonders hervorheben und die Tabellensituation bis zum 10. Spieltag. Leider konnten wir die Ergebnisse danach nicht mehr bestätigen.





Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?

Es wird jetzt in der Rückrunde darum gehen, weiter an unserem Weg festzuhalten, Gas zu geben, hart zu arbeiten und alle Spiele zu einem Highlight zu machen. Wir freuen uns auf die Rückrunde und wollen zeigen, was Dinklage heute und in Zukunft ausmacht.

Stufe 3!





Wer wird Meister und warum?

Für mich ist Papenburg der absolute Favorit auf die Meisterschaft, aufgrund der Kaderstärke und der Abgeklärtheit in den entscheidenden Momenten. Es wird auf jeden Fall extrem spannend werden, worauf sich alle freuen können.