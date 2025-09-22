Die Leistung stimmt, der Ertrag bleibt aus bei den SF Elzach-Yach

Kevin Maier kommt sich derzeit ein wenig vor wie eine hängende Schallplatte. Woche für Woche muss der Coach der SF Elzach-Yach erklären, warum seine Mannschaft aus guten Spielen nicht die gewünschten Punkte einfahren konnte.

„Es ist recht einfach. Uns fehlen einfach die Tore. Wir erspielen uns die Möglichkeiten, aber bringen dann einfach den Ball nicht im Tor unter“, so Maier. So verpuffte der gute Start von vier Punkten aus den ersten zwei Partien zunehmend. Nach nun vier Niederlagen in Serie benötigen die SF Elzach-Yach dringend eine Trendwende. Beim Schlusslicht FC 08 Villingen II sei daher „ein Sieg Pflicht“. Die Partie beim Oberliga-Absteiger ist für die Elztäler auch mit Blick auf das weitere Programm von enormer Bedeutung. Anschließend folgen Partien gegen den hochgehandelten VfR Hausen, Spitzenreiter Teningen und das bisherige Überraschungsteam SV Bühlertal