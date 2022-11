Die Lehren von Raisting: Teichmann will weniger Hektik gegen Denklingen TSV Murnau unter der Woche gefordert

Was für ein Wochenende da hinter Sven Teichmann liegt: Samstag schaute er sich schon mal die Gegebenheiten in Denklingen an.

Murnau – Die luxuriöse Anlage am Rande eines 2.500-Einwohner-Dorfes samt Restaurant, Bürgersaal, Kunstrasen, Flutlicht und diversen weiteren Plätzen. Er sah zudem ein wiedererstarktes Team des VfL, das mit Kampf und Konter-Fußball Bad Heilbrunn zu Fall brachte.

Am Tag darauf in Raisting stolperte dann seine eigene Spitzenmannschaft. Das 2:2 des TSV Murnau hat sich Trainer Teichmann noch einmal in voller Länge zu Gemüte geführt. Die Kernpunkte arbeitete er am Halloween-Montag mit seinen Spielern durch – samt der dringenden Bitte, sie doch umzusetzen, wenn es heute Abend (19.30 Uhr) in Denklingen gegen ein ähnlich konstruiertes Team geht.

Zu den bitteren Erkenntnissen gehörte auch die Klarheit in Bezug auf das Führungstor der Raistinger. „Das Tor war definitiv keines“, sagt Teichmann. Gleichwohl störte er sich stark an der Art und Weise, wie seine junge Mannschaft sich bei der Abwehr der Standardsituationen anstellte. Schon vor dem 0:1 war ein Kopfball der Raistinger nach einer Ecke auf der Latte gelandet. Solche Aktionen müsse man einfach „vernünftiger verteidigen“, klagt der Coach gerade mit Blick auf Denklingen. Denn auch der VfL stellt eine Reihe gefährlicher Schützen und Kopfballspieler, wie am Samstag gegen Bad Heilbrunn zu sehen war.