Die Leglers preschen voran Schuderers Weg mit Bad Abbach ist längst nicht zu Ende – Noch gelingen zu wenige Tore

Sepp Schuderer könnte man stundenlang beim Philosophieren zuhören. Erzählt er über die Erlebnisse seiner langen Trainerlaufbahn, kommt der 65-Jährige so richtig in Fahrt. Anekdoten hat er zuhauf parat. Das aktuelle Projekt mit dem Fußball-Bezirksligisten TSV Bad Abbach ist für Schuderer auf seine „alten Tage“ des Trainerseins nochmal etwas Besonderes. Und wie maßgeschneidert für ihn.

Denn junge Spieler in ihrer Entwicklung voranzubringen, das hat Sepp Schuderer schon immer Spaß gemacht. Auf der Abbacher Freizeitinsel findet er eine blutjunge Mannschaft vor. Viele Spieler sind erst 19 oder 20, Tim Pillmeier gerade mal 17 Jahre jung. Zusätzlich sind fast alle im Kader Eigengewächse. „Das ist nochmal ein Trumpf“, findet Schuderer und verdeutlicht: „Ich freue mich natürlich, wenn wir gewinnen. Noch mehr freut es mich aber, wenn ein junger Spieler sich bei mir entwickelt.“

Sepp Schuderer hatte seine Trainerkarriere bereits beendet. „Doch die Corona-Zeit hat mich ins Grübeln gebracht. Und das Angebot von Bad Abbach war genau das richtige.“

Sportlich liegt hinter dem Landesliga-Dino ein „Seuchenjahr“, dessen Ende der unvermeidbare Abstieg aus der Landesliga in die Bezirksliga markierte. Die nackten Abbach-Zahlen in der Bezirksliga Süd vornweg: Platz 8 nach 19 Spielen, sieben Siege und fünf Niederlagen bei sieben Remis; der TSV stellt die drittbeste Abwehr (20), gleichzeitig aber den viertschlechtesten Sturm (25). In der Rückrunde ist Bad Abbach noch ungeschlagen (1/3/0). Am Samstag gab's ein 0:0 gegen Aufsteiger Rieden.



„Die Hinrunde war durchwachsen, die Anfangszeit auch für mich gewöhnungsbedürftig. Aber es tut sich was. Jeder einzelne der Jungs wird stabiler und gefestigter“, freut sich der Trainer, „Mittlerweile entwickelt sich die Mannschaft zu einer guten Bezirksliga-Truppe.“ Im Moment sind sowohl die Auf- als auch die Abstiegsplätze ein Stück entfernt. Rang fünf bis acht, das wäre im Endklassement nach wie vor „die Normalität“ (Schuderer). Ins Auge stechen die vielen Unentschieden. „Wenn wir es noch schaffen, daraus mehr Siege zu machen, schauen wir auch nach oben besser aus“, so Schuderer, doch hierfür sei man noch nicht effektiv genug.

Dass der ein oder andere Verein die Fühler nach Abbacher Youngstern ausstreckt, gehört zur Natur der Sache. Vor allem Stürmer Max Legler (21) war – und das ist ein offenes Geheimnis – diesen Sommer heiß umworben. Und ja schon weg: Doch nach wenigen Wochen bei Bayernligist Weiden kehrte der Abbacher zum Heimatverein zurück. Und für diesen ist Legler Gold wert, traf er diese Saison doch schon elfmal. „In der Rückrunde möchte ich an meiner Effizienz vor dem Tor arbeiten, damit ich der Mannschaft mit meinen Toren helfen kann, ein paar Plätze in der Tabelle gutzumachen. In diesem Punkt war definitiv noch Luft nach oben“, gibt sich der Youngster selbstkritisch. Das mit dem Toreschießen ist ohnehin so eine Sache beim TSV. Legler sagt: „Unser Anspruch ist es, mittelfristig vorne mitzuspielen. Das kann aber nur klappen, wenn wir uns offensiv geschickter anstellen.“