Die Lebensversicherung bleibt bei der Lok: "Ein echter Torjäger"

– Foto: Laura Bornemann

Philip Witte war in der abgelaufenen Saison die Lebensversicherung des 1. FC Lok Stendal. Mit 19 Treffern avanvierte der Angreifer beim Aufsteiger hinter Jegor Jagupov (VfL Halle 96, 20 Treffer) zum zweitbesten Torschützen der Oberliga Süd. Nun steht fest: Die Altmärker dürfen sich nach dem Klassenerhalt auch in der neuen Spielzeit auf Treffer von Witte freuen.

"Ich freue mich auf eine weitere Oberliga-Saison mit den Jungs und den Fans und hoffe, dass wir unsere Ziele erreichen werden", verkündet der 25-Jährige seinen Verbleib auf den Social-Media-Kanälen des Vereins. Witte soll sich mit seinen Treffern auch in den Fokus von anderen Oberligisten gespielt haben, doch die Entscheidung des 19-Tore-Mannes fiel zugunsten des 1. FC Lok Stendal. Zum Spielerprofil:

Witte, der zuvor im Dress des VfB Ottersleben bereits Torschützenkönig der LOTTO-Landesliga Nord wurde, habe "auch in der Oberliga eindrucksvoll bewiesen, dass er ein echter Torjäger ist", sagt der Sportliche Leiter Artem Sikulski über den Linksfuß und unterstreicht die Bedeutung des Stürmers: "Mit seiner starken Saison war er einer der wichtigsten Garanten für den Klassenerhalt."

Sportlicher Leiter wünscht Witte "natürlich die Torjägerkanone"

Beim Oberligisten passt Witte genau ins System. "Während der gesamten Spielzeit hatte ich das Gefühl, dass sich im Sommer 2025 der richtige Spieler und der richtige Verein gefunden haben", sagt Sikulski: "Als klassischer Umschaltstürmer bringt Philip genau die Qualitäten mit, die in der Oberliga gefragt sind. Deshalb freut es mich besonders, dass der gemeinsame Weg mit Lok weitergeht."