Die Lebensversicherung bleibt bei der Lok: "Ein echter Torjäger"

Philip Witte war in der abgelaufenen Saison die Lebensversicherung des 1. FC Lok Stendal. Mit 19 Treffern avanvierte der Angreifer beim Aufsteiger hinter Jegor Jagupov (VfL Halle 96, 20 Treffer) zum zweitbesten Torschützen der Oberliga Süd. Nun steht fest: Die Altmärker dürfen sich nach dem Klassenerhalt auch in der neuen Spielzeit auf Treffer von Witte freuen.
"Ich freue mich auf eine weitere Oberliga-Saison mit den Jungs und den Fans und hoffe, dass wir unsere Ziele erreichen werden", verkündet der 25-Jährige seinen Verbleib auf den Social-Media-Kanälen des Vereins. Witte soll sich mit seinen Treffern auch in den Fokus von anderen Oberligisten gespielt haben, doch die Entscheidung des 19-Tore-Mannes fiel zugunsten des 1. FC Lok Stendal. Zum Spielerprofil:
Witte, der zuvor im Dress des VfB Ottersleben bereits Torschützenkönig der LOTTO-Landesliga Nord wurde, habe "auch in der Oberliga eindrucksvoll bewiesen, dass er ein echter Torjäger ist", sagt der Sportliche Leiter Artem Sikulski über den Linksfuß und unterstreicht die Bedeutung des Stürmers: "Mit seiner starken Saison war er einer der wichtigsten Garanten für den Klassenerhalt."
Beim Oberligisten passt Witte genau ins System. "Während der gesamten Spielzeit hatte ich das Gefühl, dass sich im Sommer 2025 der richtige Spieler und der richtige Verein gefunden haben", sagt Sikulski: "Als klassischer Umschaltstürmer bringt Philip genau die Qualitäten mit, die in der Oberliga gefragt sind. Deshalb freut es mich besonders, dass der gemeinsame Weg mit Lok weitergeht."
Mit dem Verbleib des Torjägers setzt der 1. FC Lok - im Zuge zahlreicher Verlängerungen - ein weiteres wichtiges Puzzleteil für den Kader. "Ich gratuliere Philip und der gesamten Lok-Fangemeinde zu dieser Entscheidung", betont Sikulski. Und der Sportliche Leiter wünscht sich für den Angreifer in der neuen Saison "natürlich die Torjägerkanone", ergänzt der 35-Jährige: "Einfach wird das nicht, denn nach dieser starken Saison werden die Gegner noch genauer auf ihn achten. Dennoch traue ich ihm zu, auch künftig ganz oben in der Torjägerliste zu stehen."