Die lebende SVA-Legende bringt den Sieg! - Eiskalter LH5 netzt!

Vor der Pause war es in der 40. Minute Özbay, der den Ausgleich erzielen konnte. Danach plätscherte die Partie so dahin, wenn auch Altenstadt mehr Spielanteile und somit auch Chancen besaß, die aber nicht genutzt wurden.

Der in der 2. Halbzeit aus der Verteidigung ins defensive Mittelfeld gezogene Spielgestalter namens Lukas Hösl, riss das Spiel sofort an sich und versprühte Kreativität im Spiel der SV‘ler.

In der 80. Minute war es dann endlich so weit! LH5 löste sich von seiner 6 und tankte sich vor den gegnerischen 16-Meter-Raum. Özbay hat zu diesem Zeitpunkt den Ball am Fuß und bemerkt, dass Hösl gerade einen Laufweg geht, den nur ganz wenige Spieler sehen. Özbay legt quer - ein Raunen geht durchs Stadion - LH5 bekommt den Ball, nimmt ihn perfekt mit und schließt ab. Der Torhüter bringt gerade noch eine Pranke zwischen den Ball und den Kasten. Die Situation ist aber noch nicht vorbei! Hösl setzt nach, spitzelt den Ball in allerbester Bruder-Leichtfuß-Manier am Keeper vorbei und vollendet! - mit seinem rechten Schlappen!

Wer sich diesen fußballerischen Leckerbissen noch einmal im bewegten Bilde schmecken lassen möchte, bitte hier klicken!