Die launische Diva tut sich gegen Kellerkind Berg schwer Hart erkämpfte drei Punkte für den FC Penzberg

Am Ende herrschte bei den Spielern des FC Penzberg gute Laune. Zuvor aber hatten sie im Heimspiel gegen Kellerkind MTV Berg Schwerstarbeit leisten müssen.

Penzberg – Ein bisschen Schmäh musste sein nach diesem emotionalen Nachmittag. Also kritzelten die Penzberger Fußballer auf das Taktikbrett ihres Trainers das Ergebnis des Spiels gegen Berg (3:2) und schrieben darunter „Sieger Diva“. Minuten vorher – noch auf dem Feld und Hörweite des Gegners – hatten sich die FCP-Kicker selbst als Diven besungen. Hintergrund war folgender: Vor der Partie hatte der Berger Trainer Wolfgang Krebs Penzberg als „launische Diva“ bezeichnet, womit er auf die volatile Formkurve des FCP abzielte – und damit ja auch nicht Unrecht hat. Diese Vorlage nutzten die Penzberger charmant und schickten mit dem Siegerfoto beste Grüße gen Berg.

Penzberg schenkt erste Hälfte fast komplett her

So viel Spaß wie die Aktionen danach machten die 90 Minuten Fußball allerdings nicht. Beide Klubs boten das erwartete Kampfspiel mit wenigen fußballerischen Glanzlichtern. Halbzeit eins schenkte der FCP aus unerklärlichen Gründen ganz her. „Wir haben uns nicht getraut, die Sachen umzusetzen, die wir angesprochen haben“, sagte Trainer Simon Ollert. Womöglich lähmte das frühe Gegentor (4.) seine Mannen, wobei sie in der Vorwärtsbewegung mal wieder das Verteidigen vergessen hatten. „Alle denken offensiv“, klagte der Trainer. Dieses Aufgabenfeld wird ihn noch Monate begleiten.

Doppelpack von Denis Grgic ebnet den Weg zum Penzberger Sieg

In Hälfte zwei dagegen gab’s weit weniger auszusetzen. Penzberg schaffte es häufiger, seine Außen in Szene zu setzen. Aus diesen Aktionen entstanden zwar keine Tore, doch sie brachten Selbstsicherheit und Standards. Zu ruhenden Bällen haben die Penzberger ein sehr ambivalentes Verhältnis in dieser Spielzeit. „Offensiv unsere Stärke, defensiv eine Schwäche“, so Ollert. Zu erklären ist das nicht wirklich, wo doch jeweils dieselben Protagonisten die Hauptrollen einnehmen. Gewiss, Josef Siegerts Hereingaben zählen zu den gefährlichsten Waffen der Bezirksliga. Beim Siegtor trieb er mal wieder einen Ball mit viel Effet und Zug Richtung Tor, Denis Grgic kreuzte die Flugbahn mit seinem Laufweg und köpfte ihn in den Kasten (75.). Zweimal traf der Stürmer nach diesem Muster, zuvor schon zum 1:1 nach einer Ecke (58.). „Definitiv eine Stärke von ihm“, lobt sein Trainer das Kopfballspiel. Man merkte, dass sich Grgic in seinem natürlichen Habitat, dem Strafraum, wohlfühlte. Hat er doch über Jahre in Raisting und Murnau seine Arbeit dort verrichtet. Weil der FCP aber mit Franz Huber einen weiteren Strafraumstürmer verpflichtet hat, weichen sie nun wechselweise auf die Flügel aus. Gegen Berg fehlte Huber wegen einer Erkältung, die sich schon die ganze Woche über hartnäckig hält. Grgic habe „seine Sache überragend gemacht“, lobte Ollert und scherzte: „Wenn er’s auf dem Fuß noch genauso hinkriegt, wäre es gut.“

Gegentreffer werfen Penzberg diesmal nicht aus der Bahn

Tor drei, die zwischenzeitliche 2:1-Führung, schoss Josef Siegert per Elfmeter. Vorausgegangen war Penzbergs schönster Spielzug, an dessen Ende Gabriel Taffertshofer nur noch per Foul zu stoppen war. Der MTV, der leidenschaftlich um den Klassenerhalt kämpft, konterte seinerseits mit einem Tor nach Freistoßflanke, bei dem Penzberg ein Stürmerfoul monierte. Im Gegensatz zu vergangenen Auftritten warf der Treffer die Gastgeber nicht aus der Bahn. „Seit einem halben Jahr predige ich, dass egal ist, was passiert und sie weiter an sich glauben sollen“, so Ollert. Langsam nehme seine Mannschaft diese Mentalität an. Vielleicht ja gerade zur rechten Zeit.

Statistik

FC Penzberg - MTV Berg 3:2

Tore: 0:1 (4.) Simm, 1:1 (58.) Grgic, 2:1 (65.) Siegert (Elfmeter), 2:2 (71.) Ramcic (Eigentor), 3:2 (75.) Grgic. Gelbe Karten: Penzberg 3, Berg 4. Schiedsrichter: Korbinian Badmann. Zuschauer: 80.