Die Lauffaulsten müssen beim Berglerner Fasching Ballett tanzen

Fußball Kreisliga SC Moosen – Foto: dfi

Die Kreisligisten im Landkreis Erding bereiten sich auf die Rückrunde vor. Beim SV Berglern droht der schlechtesten Gruppe eine besondere Strafe.

In den unteren Fußball-Ligen bis zur Kreisliga ist am Wochenende, 14./15. März, Rückrundenstart. Für drei der sieben Erdinger Kreisliga-Clubs geht es mit Nachholspielen bereits früher los. Ein Überblick.

Offizieller Start in die Vorbereitung ist bei Tabellenführer FC Finsing am Montag, 2. Februar. „Die Mannschaft hat sich im Vorfeld eine Laufchallenge gewünscht, und die haben wir umgesetzt“, berichtet Trainer Thomas Bonnet. Testspielstart ist am 5. Februar gegen Bezirksligist Langengeisling. Vom 25. Februar bis 1. März geht’s ins Trainingslager an den Gardasee. Neu im Kader ist Fabian Heinzl (Pliening-Landsham), Tom Simml ist nach Walpertskirchen gewechselt.

Am 3. Februar startet der FC Lengdorf in die Vorbereitung, seit 19. Januar sind Läufe zu absolvieren. „In den ersten Trainingseinheiten wird man sehen, wer sie gemacht hat, und danach wird in den Testspielen aufgestellt“, kündigt Spielertrainer Bastian Fischer an. Am 7. Februar wird gegen Walpertskirchen getestet. Forstinning, auch Bezirksligist, und Landesligist Unterföhring, ein Ex-Club von Fischer, sind weitere Testspielgegner.

Kommenden Dienstag startet auch der FC Moosinning 2 in die Vorbereitung. Der erste Test gegen den Kreisklassisten Kirchasch ist am Samstag, 7. Februar. Ohne „Vor-Vorbereitung“ gehe es nicht. „Fitnessstudio und Läufe standen eigenverantwortlich auf dem Plan“, erzählt Spielertrainer Manuel Gröber. Mit Sebastian Schmid und Torhüter Tobias Pfanzelt hat er zwei Langzeitverletzte wieder dabei, und aus der A-Jugend sollen auch Spieler eingebaut werden.

Vergangenen Montag ging es beim SV Berglern schon los. Drei Einheiten Spinning mit 30 Mann wurden absolviert. Diesen Sonntag um 15 Uhr wird beim Bezirksligisten Palzing getestet. „Anschließend werden von den Gruppen-Kapitänen die Ergebnisse der Laufchallenge vorgestellt. Die schlechteste Gruppe darf beim Berglerner Fasching Balletttanzen“, kündigt Spielertrainer Michael Faltlhauser an. Ernst wird es für die Eintracht mit dem Nachholspiel in Eitting bereits am 8. März.

„Seit Neujahr gibt es bei uns Dienstag und Donnerstag freiwillige Laufgruppen“, berichtet Mario Simak, Spielertrainer beim TSV Wartenberg. Am Montag, 2. Februar, ist Trainingsstart, am Freitag dann das erste Testspiel gegen den Kreisklassisten Oberding. Aus Moosinning ist Tim Schmolmann zurückgekehrt, aber einige der Langzeitverletzten werden erst im Laufe der Vorbereitung zurückkommen. Mit dem Nachholspiel gegen den SC Kirchdorf startet Wartenberg am 10. März in den Punktspielbetrieb.

Beim FC Eitting war bereits diese Woche Trainingsauftakt. „Das Wetter zwang uns aber dann in die Halle“, berichtet der neue Trainer Björn Kramer. Der erste von drei Tests ist gegen den FC Alte Haide aus der Münchner Kreisliga am 7. Februar. Mit dem Nachholspiel gegen Berglern am 8. März startet das Unternehmen Aufholjagd.

Mit Spielertrainer Thomas Breu und dessen Co Stefan Denk hat der SC Moosen bereits vor dem Jahreswechsel für die kommende Saison verlängert. „Am Montag geht’s los, aber für die zurückliegenden drei Wochen hatten die Jungs einen Plan mit Laufeinheiten sowie Stabilitäts- und Fitnessübungen abzuarbeiten“, erzählt Breu. Der erste Test findet am 7. Februar um 11 Uhr auf Buchbacher Kunstrasen gegen Oberbergkirchen statt.