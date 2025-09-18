Die Last ist weg, »die Köpfe sind wieder frei«

Ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen ist allen in der Granitstadt, die es mit dem FC Sturm Hauzenberg halten. Der Sturm hat vergangene Woche im neunten Anlauf den so ersehnten Premierensieg in der Bayernliga Süd einfahren können. 1:0 setzte sich die Elf des Trainergespanns Dominik Schwarz und Alexander Geiger den SV Kirchanschöring durch. Der Coup gegen den Tabellenzweiten zeigte deutlich: Die Hauzenberger sind sehr wohl konkurrenzfähig! Das neu gewonnene Selbstbewusstsein will der Sturm jetzt mit nach Landsberg nehmen, wo am morgigen Freitagabend erneut eine große Herausforderung wartet. Anpfiff im 3C-Sportpark ist um 19 Uhr.