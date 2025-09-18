Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Er bescherte mit seinem Treffer dem Sturm den ersten Sieg in der Bayernliga: Nico Wipplinger. Gelingt in Landsberg die nächste Überraschung? – Foto: Robert Geisler
Die Last ist weg, »die Köpfe sind wieder frei«
Freitag - 10. Spieltag: Mit dem ersten Sieg im Rücken nimmt der FC Sturm Hauzenberg die schwere Aufgabe beim TSV Landsberg in Angriff
Ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen ist allen in der Granitstadt, die es mit dem FC Sturm Hauzenberg halten. Der Sturm hat vergangene Woche im neunten Anlauf den so ersehnten Premierensieg in der Bayernliga Süd einfahren können. 1:0 setzte sich die Elf des Trainergespanns Dominik Schwarz und Alexander Geiger den SV Kirchanschöring durch. Der Coup gegen den Tabellenzweiten zeigte deutlich: Die Hauzenberger sind sehr wohl konkurrenzfähig! Das neu gewonnene Selbstbewusstsein will der Sturm jetzt mit nach Landsberg nehmen, wo am morgigen Freitagabend erneut eine große Herausforderung wartet. Anpfiff im 3C-Sportpark ist um 19 Uhr.
Das sagt Hauzenbergs Trainer Dominik Schwarz vor dem Auswärtstrip in die Lechstadt: "Mit Landsberg treffen wir am Freitagabend auswärts auf eine absolute Spitzenmannschaft, die offensiv mit Spielern wie Berwein, Abazi oder Sgodzaj enorme Qualität und Variabilität besitzt. Nach unserem ersten Saisonsieg war in den Trainingseinheiten deutlich spürbar, dass eine große Last von der Mannschaft abgefallen ist – die Köpfe sind wieder frei. Wir fahren deshalb ohne Druck nach Landsberg, in dem Bewusstsein der Kräfteverhältnisse. Die Außenseiterrolle nehmen wir gerne an. Unser Ziel ist es, im Kollektiv defensiv kompakt zu arbeiten und in der Offensive gezielt Nadelstiche zu setzen."
Personalien FC Sturm Hauzenberg: Bei Hannes Strohmaier, Moritz Gerhartinger Anton Hobelsberger und Joris Wagner sieht es leider nicht gut aus. Das Quartett muss wohl längerfristig verletzungsbedingt passen. Manuel Mader laboriert an einer Entzündung der Achillessehne und fällt ebenfalls aus. Eralb Sinani hat gegen Kirchanschöring glatt Rot gesehen und ist deshalb gesperrt. Fabian Reischl und Hannes Fuchs befinden sich auf Abschlussfahrt und werden deshalb in Landsberg nicht im Kader stehen.