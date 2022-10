Vor dem Fußball-Kreisoberligaspiel gegen Büblingshausens plagen Reiskirchens Trainer Oliver Dönges weiter Personalprobleme. Foto: Steffen Bär

Die lange Krankenakte der SG Reiskirchen/Niederwetz Teaser KOL WEST: +++ Für den Fußball-Kreisoberligisten ist die Kaderplanung momentan eine Mammutaufgabe. Gegner RSV Büblingshausen kann sich da schon zurücklehnen +++

WETZLAR - Angesprochen auf die personelle Lage seiner Mannschaft muss Reiskirchens Trainer Oliver Dönges lachen. Wenn auch gequält. "Schon sind wir beim eigentlichen Problem. Das Spiel ist letzte Woche verlegt worden, weil wir so viele Kranke hatten. Aus den Vollen kann ich immer noch nicht schöpfen, es werden einige fehlen und umso schwieriger wird es", sagt der Trainer des Fußball-Kreisoberligisten SG Reiskirchen/Niederwetz. Über den Mittelfeldplatz in der Tabelle freut sich der ehemalige Klasse-Stürmer. Vor allem angesichts der Personalprobleme sei das Team mehr als im Soll. Nun steht an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) das Duell beim RSV Büblingshausen an, und bereits am Sonntag spielen die SG-Kicker auswärts gegen den FC Burgsolms II.