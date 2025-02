Die Landesligen: Zahlen, Daten, Fakten zum vergangenen Wochenende

In der Staffel 3 verlor Tabellenführer SSV Buer völlig überraschend gegen Kellerkind SW Wattenscheid 08 mit 1:2, blieb aber ganz oben, da Verfolger FC Marl ebenfalls als Verlierer vom Platz ging (0:1 gegen den SV Wanne 11). Auch der FC Nordkirchen strauchelte gegen ein Team aus dem letzten Tabellendrittel und kassierte beim Werner SC in Unterzahl einen späten 2:2-Ausgleich. Der SV RW Deuten ist wieder auf fünf Punkte herangerückt.

TuS Dornberg – SF DJK Mastbruch 2:0 TuS Dornberg: Joschka Leier, Noah Jonathan Fritz, Rene Schäfer, Valon Gashi, Charley Achtereekte (90. Morten Joel Struwe), Maximilian Margott, Mitja Schierbaum (84. Mirco Felske), Jannis Bölt, Max Stockhaus (65. Boris Glaveski), Arthur Konstantin Fuhrmann (84. Dominik Kuck), Clemens Bachmann (90. Pascal Pytlik) - Trainer: Jens Horstmann SF DJK Mastbruch: Jonas Kell, Dennis Fortak, Luis Canetto (65. Tim Dirkes) (90. Daniel Lütkefedder), Sebastian Neubert (74. Sven Kröger), Lars Bornefeld, Torben Hartmann, Tim Heggemann, Frederik Witte, Marios Aliprasitis (74. Julius Brinkmann), Sergio Taveira Pinto, Abdallah Alkader (46. Paul-Frederik Artelt) - Trainer: Marco Cirrincione Schiedsrichter: Andreas Grandt - Zuschauer: 110 Tore: 1:0 Clemens Bachmann (66.), 2:0 Boris Glaveski (90.) SV Avenwedde – Hövelhofer SV 0:1 SV Avenwedde: Piet Hanhörster, Igor Balov (75. Joona Querober), Niklas Kirchgessner, Patrick Plucinski, Hannes Braun (75. Oleksandr Ivanytsia), Ilja Nepke, Ugur Pamuk, Lukas Öksüz (51. Nico Schürmann), Turgay Dundar (58. Levent Kaplan), Andrej Dreichel, Florent Molliqaj (15. Riek Jürgen Ehlers) - Trainer: Özhan Sürmeli - Trainer: Andrej Dreichel Hövelhofer SV: Alexander Bachmann, Azad Dogan, Ron Balke (28. Lukas Braun), Aleksandr Fomushkin, Paul Henkenjohann, Nick Schröder, Deniz Poyraz, Luca D'Angelo (79. Kamil Can Sapli), Berat Turan (95. Filippo Matteo Niemetz), Tobias May (91. Julian Galas), Endrit Salihi (70. Erik Kerner) - Trainer: Gerrit Zöller - Trainer: Thomas Bauer - Trainer: Luca D'Angelo - Trainer: Noah Henneböhle Schiedsrichter: Marijan Zalovic (Minden) - Zuschauer: 100 Tore: 0:1 Aleksandr Fomushkin (10.) SV Heide Paderborn – VfL Theesen 0:0 SV Heide Paderborn: Stefan Rotthoff, Scott Millard, Jon Jakobsmeyer, Lukas Cramer (56. Frederik Ewe), Dennis Freitag, Gianluca Mazza, Florian Lemke, Lucas Kleine-Hollenhorst, Max Teipel, Mike Franz (89. Lukas Starbatty), Paul Schulz (71. Darwin Lange) - Trainer: Björn Schmidt VfL Theesen: Dominic Breese, Timon Luca Siebert (82. Lukas Hackbart), Laurens Flocke, Tom Fuhrmann, Ibrahim Sori-Kaba, Alessio Giorgio, Kai-Niklas Janz, Benedikt Genz (70. Berkay Güner), Dominik Sander, Mattis Beckmann (90. Jean Armand Assi), Soufian Kaba - Trainer: Engin Acar - Trainer: Ferhat Kurtulus Schiedsrichter: Marco Ehrlich - Zuschauer: 80 Tore: keine Tore SC Herford – Spvg Brakel 5:2 SC Herford: Deljar Omar, Justin-Marc Manske (92. Ilyas Jalil), Vitali Tichomirov, David Pabon (65. Hashem Celik), Hashem Celik, Aziz Cakmak (92. Nick Mdoreuli), Nabilaye Bangoura (77. Alexander Geiger) - Trainer: Tim Daseking Spvg Brakel: Christopher Benedict Kleine (68. Linus Herwing), Dominik Kling (76. Ozan Kir), Jaden Dwelck (27. Gino Humpert), Tarik Cimen (86. Azad Ileri), Felix Derenthal (86. Anes Fekovic), Jonas Andreas Böhner - Trainer: Julian Middeke Schiedsrichter: Timur Isikcilar (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 100 Tore: 0:1 Jonas Andreas Böhner (7.), 1:1 Aziz Cakmak (15.), 2:1 Vitali Tichomirov (38.), 3:1 Vitali Tichomirov (44.), 4:1 Deljar Omar (53.), 4:2 Jonas Andreas Böhner (56.), 5:2 Hashem Celik (90.) FC Kaunitz – TSV Oerlinghausen 5:0 FC Kaunitz: Alexander Leier, Felix Frosch, Fabian Bürmann (65. Nico Thieschnieder), Till Maasjost, Maurice Cord-Brüning, Felix Sczepurek, Joel Kirsch (71. Lennart Brink), Marcello Romeo Block (65. Christian Höwelberend), Oliver Bollwicht (80. Frederik Echterhoff), Nils Hohmann (80. Carlo Sorci), Fabio Kristkowitz - Trainer: Levent Cayiroglu - Trainer: Peter Kamp TSV Oerlinghausen: Christopher Niehaus, Sven Oberschelp, Enes Ceylan (51. Philipp Düsterdiek), Fynn Mosebach, Daniel Nadig, Tim Witte, Yannik Manteas (46. Laurant Dragusha), Bel-Albert Mehmeti (79. Til Bjarne Peikert), Can Moussa, Jan-Justin Johannhörster (83. Robin Klois), Arlind Kamerolli (63. Barbaros Ulas) - Trainer: Pascal Kramer - Trainer: Manuel Rossblatt Schiedsrichter: Nick Kurt Schneider - Zuschauer: 100 Tore: 1:0 Till Maasjost (12.), 2:0 Joel Kirsch (28.), 3:0 Oliver Bollwicht (47.), 4:0 Oliver Bollwicht (57.), 5:0 Lennart Brink (90.) FC Bad Oeynhausen – Post TSV Detmold 2:0 FC Bad Oeynhausen: Mirko Göhner, Fabian Richter, Kevin Reimer, Felix Ostsieker, Mats Windmann, Benedikt Valldorf (90. Maximilian Gierasinski), Simon Kunz (84. Timo Mühlmeier), Joscha Kachel, David Scheidel (69. Gerhard Kwarteng), Selim Alexander Kürümüs (45. Kjell Elias Soll), Felix Brinkmann (78. Alexander Löwen) - Trainer: Daniel Brink - Trainer: Philipp Topp Post TSV Detmold: Tim Bukowski (22. Jannis Horstkötter), Anton Günter, Lennard Schröder, Marco Mescheder, Marco Rüskaup (81. Thomas Stirz), Enis Cömert (66. Maximilian Reckendorf), Zalem Özmen, Leon Hellmeier, Lasse Weise (46. Joel Weber), Julian Jobstmeier, Niclas Lehbrink (66. Johann Felker) - Trainer: André Schröder - Trainer: Markus Rüschenpöhler Schiedsrichter: Dominik Kapetschny - Zuschauer: 83 Tore: 1:0 Joscha Kachel (11.), 2:0 Maximilian Gierasinski (90.+6) Rot: Thomas Stirz (90./Post TSV Detmold/) TuS Lohe – SVKT 07 Minden 2:0 TuS Lohe: Michael Joel Arnolds, Marvin Blöbaum, Julius Eckert, Niklas Sewing, Laurenz Wölfing, Nuri Konak, Maximilian Kaspar, Ricardo Squarra, Robin Leo Faulstich (78. Dominik Flaake), Stefan Langemann (67. Marlon Joey Haeder), Adrian Mavretic (90. Wail Larhrissi) - Trainer: René Müller SVKT 07 Minden: Noel Gramatte, Lennart Springer, Luca Christian Bruse, Pius-Emilian Meyer, Anis Zouabi (46. Ole Mattis Wöbking), Eric Beims, Yannik Niermann (80. Jannis Springer), Connor Argyle Brown, Noah Wesemann, Jan Rekling (73. Fynn-Luca Fichtl), Malte Lüken - Trainer: Jens Meier Zuschauer: 75 Tore: 1:0 Niklas Sewing (45. Foulelfmeter), 2:0 Ricardo Squarra (84.) RW Kirchlengern – Beckumer SpVg 3:0 RW Kirchlengern: Finn-Luis Patzek, Manuel Rahde, Dennis Quirin, Tugay Dincdemir, Sebastian Müller (82. Jannik Diekmann), Burak Mete Cosar (78. Jason Spölgen), Niklas Wüllner, Jarno Kassebaum, Altan Dincdemir (87. Fabian Schnelle), Levin Güzelel (87. Marcel Becker), Jan-Luka Kollmeier (70. Loui Sewing) - Trainer: Daniel Halfar - Trainer: Marcel Thelen Beckumer SpVg: Paul-Lucas Lemberg, Daniel Artemiuk, Efe Özkara (57. Ismail Budak), Daouda Sylla (72. Marlon Tsesmentzis), Louis Krieg, Naser Alahmad, Enes Güney, Shkelqim Feka, Alexander Guthoff (84. Kemal Ustaoglu), Lucien Sakpo (74. Finn Eric Mense), Lennard De Graaf (84. Janik Mestrup) - Trainer: Ismail Budak Schiedsrichter: Niklas Pankoke - Zuschauer: 100 Tore: 1:0 Jan-Luka Kollmeier (38.), 2:0 Altan Dincdemir (66.), 3:0 Niklas Wüllner (86.)

18. Spieltag

Fatih Türkgücü Meschede – TuS Sundern 1:3

Fatih Türkgücü Meschede: Justin Schröter, Tuna Balcan, Okan Chalil (77. Jan Schamoni), Friedrich Wischer, Miguel Alexandre Lopes Kiame, Nejmettin Bayram, Burak Yavuz (61. Franck Oliver Nyemb), Maurice Michael Eckel (86. Daniel Catic), Yunus-Emre Pistofoglu, Oliver Friday, Kenny Dalgish Ford Ayaba Nibigni - Trainer: Marco Slupek - Trainer: Jetmir Besiri - Trainer: Hassine Nouria

TuS Sundern: Jonas Bauerdick, Julian Trudewind, Jonah Sasse, Horst da Silva Ferreira, Hannes Andreas Grosch, Ekrem Yavuzaslan (46. Niklas Schulte), Mahmut Yavuzaslan (73. Kerim Sam Kahraman), Mike Davids, Phil Schulte Schmale, Anas Boukidar (88. Jan Henrik Schulte), Robin Bönner (81. Luis Giannopoulos) - Trainer: Fabio Granata - Trainer: Mario Droste - Trainer: Lasse Werner

Schiedsrichter: Patrick Schwabe (Herscheid) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Robin Bönner (6.), 0:2 Niklas Schulte (47.), 0:3 Mahmut Yavuzaslan (56.), 1:3 Franck Oliver Nyemb (68.)

Gelb-Rot: Nejmettin Bayram (90./Fatih Türkgücü Meschede/)



SC Drolshagen – SuS Bad Westernkotten 2:0

SC Drolshagen: Tom Gummersbach, Theo Maiworm (4. Joel Stamm), Jan Klingenspohr, Yasin Aktas, Tymofii Bieliera, Mirko Mester (92. Lukas Schürholz), Oliver Weuste, Enes Cimen, Eike Pfeiffer (64. Jonas Rempel), Simon Pfeifer (88. Maksim Marinkovic), Marcel Laube (76. Emir Kukavica) - Trainer: Enes Cimen - Trainer: Michael Kügler - Trainer: Oliver Weuste

SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Fabio Mattina (66. Pascal Pickartz), Lukas Traufetter, Merlin Philip Sonntag, Luca Kaiser (46. Jan Penner), Louis Sprick (66. Lukas Andreas Cesarek), Daniel Bertels (74. Michael Köller), David Wallmeier, Francesco Pannucci (46. Fabio Francesco la Mendola), Philipp Köster, Lennart Belda - Trainer: Christian Nolte - Trainer: Cevahir Evin - Trainer: William Mennie

Schiedsrichter: Niklas Kastner (Arnsberg) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Oliver Weuste (16.), 2:0 Jan Klingenspohr (38.)



FC Altenhof – SV 04 Attendorn 1:3

FC Altenhof: Tom Luca Eckhardt, Henrik Stahl (78. Till Schreiber), Bilal Yahsi, Kevin Becker, Robin Rademacher, Tim Langenbach (52. Bastian Schildt), Christian Faust, André Nowak, Nevzad Habibi (32. Sezgin Alperen Özdemir), Julian Wurm (53. Jonas Schneider), Lennart Becks (68. Marlon Amechi Ezekwe) - Trainer: Jan-Georg Wycisk - Trainer: Mike Brado

SV 04 Attendorn: Felix Pospischil, Riccardo Giuseppe Giamporcaro, Lukas Hoberg, Sead Balic (6. Eren Ucar), Amer Selimanjin (93. Bennet Schild), Nick Heimes, Christopher Selter, Alen Kandic, Vedat Vural, Lejf Kaden (65. Felix Fecker), Phil Langer (89. Timon Stuff) - Trainer: Jasmin Selimanjin - Trainer: Timo Gaertner - Trainer: David Heide

Schiedsrichter: Julien Wache - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Nick Heimes (29.), 0:2 Vedat Vural (49.), 0:3 Eren Ucar (62. Foulelfmeter), 1:3 Bastian Schildt (79.)



Germania Salchendorf – SV Ottfingen 5:0

Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Ilias Houta, Thomas Klöckner (62. Paul Merbold), Marcel Rigau Badenas, Jan Vitt, Eliezer Ngyombo (71. Leif Lemmer), Fynn Werthenbach (78. Danilo Massafra), Leon Palaj, Lukas Weber (82. Moritz Klass), Mourice Grohs (62. Oliver Sanchez Tenorio) - Trainer: Thomas Scherzer - Trainer: Jan-Philipp Gelber

SV Ottfingen: Christoph Sauermann, Janis Kipping, Nico Müller, Jan Luca Reiss, Alexander Müller (66. Raul Bauer), Michael May, Nico Renner, Niklas Zeller, Suan Demaili (66. Paul Zarmutek), Fabian Kolb (83. Leonard Stock), Tom Arens (83. Tim Berge) - Trainer: Steffen Scheppe - Trainer: Niklas Zeller

Schiedsrichter: Ben Gödde (Brilon) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Jan-Philipp Gelber (20.), 2:0 Lukas Weber (24.), 3:0 Paul Merbold (71.), 4:0 Leif Lemmer (74.), 5:0 Fynn Werthenbach (78.)



RW Erlinghausen – FC Lennestadt 1:1

RW Erlinghausen: Kevin Krefeld, Anil Namik Ekinci, Malte Kriesche, Karl Asshauer, Dennis Vazemiller, Ümral Bahceci (46. Pascal Raulf), Bilal Akgüvercin, Valdrin Kodra (85. Suat Bingöl), Fatjon Ademaj, Frederik Schlüter, Philipp Karl Hachmann - Trainer: Christofer Diekmann - Trainer: Michael Mantasl - Trainer: Bilal Akgüvercin

FC Lennestadt: Kevin Schulte, Niklas Stemmer, Till Quast, Umut Özogul, Samuel Eickelmann, Peter Vente, Nico Tröster (76. Moritz Färber), Baran Turhan, Christian Schmidt (76. Silas Duwe), Florian Friedrichs, Jannik Selter - Trainer: Florian Friedrichs - Trainer: Ralf Behle

Schiedsrichter: Frederik Wübbelt - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Ümral Bahceci (12.), 1:1 Jannik Selter (28.)



SpVg Olpe – SpVg Hagen 11 0:0

SpVg Olpe: Senol-Enver Kablan, Fabian Schulte, Christian Griffel, Pascal Gingter, Steffen Freitag, Nicolas Buchen, Ali Bugrahan Fidan, Fuad Mulic, Linus Witzel, Jannik Buchen (77. Christian Runkel), Pit Panne (84. Ömer Yilmaz) - Trainer: Michael Volmer

SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Cagatay Demirtas, Kevin Leifels, Anas Lemrini, Joelle Cavit Tomczak, Niklas Fischer, Jan Niklas Jacoby (68. Joshua-Troy Klöckner), Mert Muzak, Valdet Rama, Haris Jaganjac (77. Nicolas Külpmann), Ermin Jukic (56. Mats Frederik Endt-Knauer) - Trainer: Christoph Pajdzik - Trainer: Leonard Gashi

Schiedsrichter: Jan-Lucas Wree - Zuschauer: 60

Tore: keine Tore



BSV Menden – SV Schmallenberg/Fredeburg 0:1

BSV Menden: Sebastian Plust, Nils Kraume, Robin Hilberg, David Maximilian Maleika, Jan Hendrik Kießler, Lucas Arenz, Marcel Hoffmann (90. Manuel Huff), Alexander Rudi (41. Christian Eckert), Awand Aiad Findi (46. Daik-Malik Damian Ahadut), Philipp Eckert (76. Jan Rudi) - Trainer: Ralf Schneider - Trainer: Kevin Hines - Trainer: Marcel Brünnel

SV Schmallenberg/Fredeburg: Francesco Lattanzi, Emil Mersovski, Philipp Strasburger, Daniel Fink, David Hatzfeld, Marco Gorges, Andreas Schütte (78. Maurice Dobbener), Joan Nieswand, Alessio Joel Schmidt (90. Paul Rickert), Carlos Schöllmann, Kevin Lüttecke (84. Christian Hafner) - Trainer: Emil Mersovski - Trainer: Merso Mersovski - Trainer: Ralf Paul

Schiedsrichter: Björn Backhaus - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Kevin Lüttecke (33.)



SC Neheim – Borussia Dröschede 4:1

SC Neheim: Jannik Heppelmann, Daniel Bald, Birhat Cin (54. Christopher Ngali), Georgios Kyriakidis (66. Hakim Benalou), Abdoulaye Coly Gning (73. Francesco Caruso), Mohammad Mathpout, Jonas Janetzki, Ivan Tsurkan (54. Julian Kellermann), Noah Tolle, Özgür Köse (73. Rafael Kickartz), Yatma Wade - Trainer: Ibrahima Mbaye - Trainer: Rüdiger Hötte

Borussia Dröschede: Kay Simon Owczarek, Vincent Kemper, Salih Kadir Cankur (84. Bruno Falcone), Akin Acikgöz, Pascal Urumis, Nikolas Friedberg (59. Erik Otto), David Antunes Gouveia Fernandes (70. Szymon Jaroslaw Utrata), Sükrü Aksahin, Raphael Gräßer (80. Dency Ebagua), Joao Filipe da Silva Macedo, Dominik Urumis (59. Nico Haiduk) - Trainer: Ercan Linke

Schiedsrichter: Đurica Džijan (Lippstadt) - Zuschauer: 151

Tore: 0:1 Nikolas Friedberg (23.), 1:1 Birhat Cin (41.), 2:1 Yatma Wade (46.), 3:1 Noah Tolle (60.), 4:1 Özgür Köse (72.)

18. Spieltag

SV Brackel 06 – VfR Sölde 1:1

SV Brackel 06: Fabian Leppert, Anil Konya, Andrej Myakotin, Cedric Steffen Mielsch (56. Ismail Özmen), Mohamed Achahboun (75. Nicholas Rous), Wladimir Myakotin, Thomas Wilhelm, Rron Sahiti, Benedikt Buchholz (75. Sergen Bozcan), Durmus Berkay Ertugrul (56. Abdellah Mohammed), Anil Can Mert - Trainer: Egzon Gervalla

VfR Sölde: Flemming Sandt, Martin Striewski (87. Andreas Heiß), Dominik Deppe, Marc Radusch, Alexander Schröder (69. Stefan Becker), Fynn Gedaschke (81. Armanj Jaafar Issa), Ermias Simatos, Cornelius Ulrich von der Osten, Lukas Rauße, Fabien Joel Garando, Miguel Simoes dos Santos (62. Karim Belhilali) - Trainer: Marcel Möller

Schiedsrichter: Julian Weymann - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Miguel Simoes dos Santos (22.), 1:1 Anil Can Mert (81.)



Königsborner SV – SuS Kaiserau 1:2

Königsborner SV: Ivan Mandusic, Lennart Kutscher, Hassan Boulakhrif, Youssef Anhari, Baran Müldür, Leon Lukas, Luca Becker (70. Neivin Tyler Porta), David Haseldiek (57. Marvin Noah Pietryga), Val-Leander Wettklo, Leo Mayka (82. Tugay Tambil), Christopher Johannes Simon - Trainer: Arndt Kempel

SuS Kaiserau: Jonas Trebing, Lukas Schuster, Henning Ulrich Steffen, Frederik Stöwe (60. Nico Stender), Tom Schulz, Noel Lahr, Justin Waschescio (65. Abdulhai Aljouk), Nazarii Kovalenko, Nico Kollakowski (87. Felix Hülsmann), Marcel Friede, Luca Phil Rebbert (75. Michael Seifert) - Trainer: Steffen Köhn

Schiedsrichter: Ole Richter - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Leo Mayka (8.), 1:1 Nazarii Kovalenko (42.), 1:2 Michael Seifert (90.+3 Foulelfmeter)



TuS Hannibal – Hombrucher SV 3:0

TuS Hannibal: Michael Reznik, Ayoub Boulila, Anton Pavic (60. Gökhan Ucar), Chidera Odum (45. Hamza Nassiri El Aamraoui), Muhammed Jabri, Anes Omerovic (14. Harrison Daniel Uchenna), Chinedu Francis Edobor, Mahmoud Najdi, Oualid Atriki, Tegra Joseph Lunduku (60. Sabir Zakriti el Harchaoui), Kevin Thomas Usang (85. Burak Mansuroglu) - Trainer: Bervan Mirek

Hombrucher SV: Jan Hennig, Robin Vargues Martins, Domenico Palmieri (8. Christian Peters), Arthur Stanley Feldbrugge, Williams Landa, Alexander Bernhard, Björn Menneke (76. Timon Dehmel), Rene Richter (73. Justin Funhoff), Tim Schrade, Julien-Maurice Götzen (82. Nico Sonnen), Ali Sener - Trainer: Karim Bouasker

Schiedsrichter: Philip Roedig - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Kevin Thomas Usang (72.), 2:0 Muhammed Jabri (84.), 3:0 Gökhan Ucar (86.)



TuS Harpen – FC Roj Dortmund 0:3

TuS Harpen: Luis Kaplik, Nico Böning, Marco Bakenecker, Yannik Eversberg, Thomas Jasinski (65. Tim Peschel) (70. Abdoulaye Diallo), Jan Beeke Fischer, Niklas Döhmen, Adin Music, Moritz Oskar Krummacher, Marco Jankowski, Nico Ralph Brinkmann - Trainer: Christoph Niesbach - Trainer: Björn Lübbehusen - Trainer: Ingo Bredenbröcker - Trainer: Karsten Lüer

FC Roj Dortmund: Torben Simon, Berkan Aras (84. Biyan El-Bader), Firat Cinar, Viktor Siljeg, Amine Ennaji, Florian Juka, Maciej Adrian Bokemueller, Nangle Axel Coptie (62. Amir Ibrahim Zergoun), Nikolaos Simeonidis (46. Baris Ahmet Durmus Afsar), Sky Maximilian Krzysztofiak (62. Hakan Cevirme), Kimaz Hamza - Trainer: Björn Sobotzki - Trainer: Claudius Glania

Schiedsrichter: Selim Erk (Herne) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Viktor Siljeg (21.), 0:2 Hakan Cevirme (83.), 0:3 Hakan Cevirme (90.+2)



SF Wanne-Eickel – DJK TuS Hordel 0:2

SF Wanne-Eickel: Jan Zielke, Abdessamad Moughli, Cedric Groß, Cedric Presshoff, Bilal Lasshab (87. Anouar Magrouda), Johannes Debski, Yassine Bellahcen (74. Rohbar Derwish), Klaus Felix Ndoki, Lukas Borutta (21. Mario-Catalin Codreanu) (34. Ismael Diaby), Alharth Aljassem, Brooklyn Martin Awah Ndakwa (46. Karoj Salem Sindi) - Trainer: Lukas Fronczyk

DJK TuS Hordel: Ismael Francios Bos, David Schürmann, Lars-Noah Szewczyk, Quentin Weiß, Devin Cean Sareyko (90. Yves-Jordy Nkam), Oguzhan Can (27. Luis Bennet Berghaus), Adem Semih Ünal (55. Justin Hennemann), Hamza M Rabti (46. Jarno Bültmann), Daiki Matsubara (77. Luca Jeworrek), Hayate Nishimura, Fynn Albers - Trainer: Mirko Talaga

Schiedsrichter: Pascal Alack - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Hayate Nishimura (12.), 0:2 Jarno Bültmann (90.+4)

Rot: Cedric Presshoff (47./SF Wanne-Eickel/Notbremse)



SSV Buer – SW Wattenscheid 08 1:2

SSV Buer: Matthias Kuscha, Leon Schleking, Alper Özgen, Melih Aydin, Mario Scharf (63. Kadir Mutluer), Florian Weber, Louis Jozek (90. Mattis Gerhard Urbanke), Maurice-Joel Weißbohn (70. Can Bugday), Cenk Mustafa Güney, Marius Heck (83. David Degengard), Marin Leo Pavic (53. Max Fleer) - Trainer: Misel Zec

SW Wattenscheid 08: Kim Kaemper, Edward Tabi, Ugnius Motiejunas (46. Janik Bröcker), Till Sittartz, Felix Marciniak (90. Arlind Bardhaj), Jonas Borin, Majid El-Chakif, Mario Ramku, Enrique Kanapin (86. Kristjan Prdjoka), Alban Tahiri (59. Fatlum Zaskoku), Dominik Milaszewski - Trainer: Diyar Kaplan

Schiedsrichter: Sinan Erk - Zuschauer: 121

Tore: 0:1 Edward Tabi (26.), 1:1 Marius Heck (45.), 1:2 Felix Marciniak (67.)



FC Marl – SV Wanne 11 0:1

FC Marl: Jonas Gröner, Paul Wilhelm (78. Kim Völkel), Maurice Rottenberg, Fabian Kudlek, Niklas Baf, Oguzhan Inam, Yannick Kayma, David Sdzuy, Lais Leidreiter (58. Jan-Niklas Kaiser), Gökhan Turan, Niels Johannes Overhoff (78. Süleyman Demirci) (86. Phil Janicki) - Trainer: Thomas Falkowski

SV Wanne 11: Maximilian Maiwald, Mustafa Kaya (88. Can Haki Polat), Niklas Fink, Tim Oberc, Antonio Curic, Orkun Koymali, Alexandros Tolios, Ismail Akbaba (55. Mohammed Rahmouni), Nick Stehl (68. Kim-Julien Hyna), Ferhat Sahin (74. Eyyüb Aydinli), Yves Brooklyn Bienk (90. Justin Mieszczak) - Trainer: Franko Pepe

Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 400

Tore: 0:1 Kim-Julien Hyna (74.)



BWW Langenbochum – YEG Hassel 0:6

BWW Langenbochum: Maximilian Ledat, Felix Elvermann, Ali Seklawi (46. Mohamed Saado), Moritz Dieter Knappmann, Dominik Schulz, Linus Adlung (68. Kevin Kriebel), Tom Rottmann (68. Felix Knappmann), Koray Basar (86. Lukas Poweska), Jonas Klos, Hayssam Siala, Ediz Akcinar (68. Noel Müller) - Trainer: Kerim Sehic

YEG Hassel: Jean Paul Temime, Serthan Tugyan (68. Gökhan Öztürk), Semih Esen, Kadir Gökyar, Cihan Yildiz, Alkan Talas, Sinan Talas (74. Onour Kara Ali), Nikolas-Johannes Nußbaum (78. Skandar Soltane), Fatih Gönül (78. Burak Uysal), Yannick Goecke, Chidiebere Collins Agita (78. Emre Hamut) - Trainer: Marcel Radke

Schiedsrichter: Juan Vicente Querol Martinez - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Sinan Talas (14.), 0:2 Sinan Talas (45.), 0:3 Yannick Goecke (47.), 0:4 Yannick Goecke (56.), 0:5 Onour Kara Ali (78.), 0:6 Yannick Goecke (90.)

Rot: Hayssam Siala (36./BWW Langenbochum/)

20. Spieltag

Werner SC – FC Nordkirchen 2:2

Werner SC: Henrik Pollak, Marvin Stöver, Henry Poggenpohl (63. Jason Jäger), Zoran Martinovic, Nico Holtmann, Steffen Happe, Jannik Prinz, Colin Lachowicz, Henrik Warnecke (83. Alper Kücük), Robin Przybilla, Moatez Barakat Omar - Trainer: Lars Müller

FC Nordkirchen: Yannick Noah Barenberg, Lars Wannigmann, Nico Plechaty, Luca Pascal Dombrowski, Dominik Dupke, Lukas Bregenhorn, Linus Hensler, Daniel Jonas Seidel (46. Antonio Abazi), Talha Temur (57. Jaime Carlos Borm), Tobias Heering (90. Yannick Tönnes), Con Helmer Thomas Lappen (78. Amer Masic) - Trainer: Mario Plechaty

Schiedsrichter: Rene Schrottke (Rhode) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Lukas Bregenhorn (4. Eigentor), 1:1 Talha Temur (37.), 1:2 Jaime Carlos Borm (66.), 2:2 Robin Przybilla (89.)

Gelb-Rot: Nico Plechaty (78./FC Nordkirchen/)



SV Eintracht Ahaus – VfL Senden 4:0

SV Eintracht Ahaus: Igor Levchenko, Timo Brillert, Christopher Ransmann (85. Pascal Krieger), David Farwick, Felix Gövert, Christian Rosing, Till Dresemann, Lennart Varwick, Justus Schücker (77. Serhat Durmaz), Christopher Behrendt (87. Stanly Vinke), Jannes Brüning (74. Jannik Wigbels) - Trainer: Frank Wegener

VfL Senden: Marvin Kemmann, Jasper Laurenz Kleuter, Eldin Celebic (76. Hendrik Heubrock), Dzan-Laurin Alic, Tim Castelle (71. Bruno Hermann Geister), Hussein Fayad (58. Matthias Althaus), Lucas Morzonek, Jean Emmanuel Itoua, Tim Hermann (42. Marvin Müller), Marcel Berik, Ali Shinawi - Trainer: Rabah Abed

Schiedsrichter: Marco Damm - Zuschauer: 134

Tore: 1:0 Justus Schücker (11.), 2:0 Christian Rosing (23.), 3:0 Justus Schücker (58.), 4:0 Christian Rosing (77.)



Borussia Münster – SV Dorsten-Hardt 1:4

Borussia Münster: Philipp Oluts, Jan Henrik Springeneer, Michel Johannes Schrick, Josse Gerick, Max Florian Troschel (68. Giovanni Amouzou), Nils Burchardt, Mats Klosa, Klaas Lecke (56. Abdelwahad Chafiq), Fabio Leschinsky-Rosales, Maximilian Wüst, Ansumana Nyassi - Trainer: Julian Wiedenhöft - Trainer: Janis Kraus

SV Dorsten-Hardt: Philipp Hirsch, Jens Maximilian Lensing, Evans Ankomah-Kissi, Tobias Portmann, Jannis Scheuch, Lukas Husmann, Dominik Königshausen, Auron Etemi (86. Marius Banke), Jan Tewes, Alexander Brefort, Lukas Matena - Trainer: Christoph Schlebach

Schiedsrichter: Hendrik Rottkord - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Auron Etemi (15.), 0:2 Alexander Brefort (29.), 1:2 Ansumana Nyassi (30.), 1:3 Lukas Husmann (36.), 1:4 Lukas Matena (80.)



FC Epe 1912 – Hammer SpVg 2:0

FC Epe 1912: Niklas Baumann, Thorsten Hüsing, Kilian Daniel Voss, Mario Coelho Carneiro, Timo Schönherr (66. Philipp Hörst), Ricardo Deiters, Eric Reckels (90. Vito Deiters), Matteo Schultewolter (90. Ben van Almsick), Amandip Singh, Kamaljit Singh (90. Noah Eglins), Jan Kühlkamp (71. Andreas Josef Fontein) - Trainer: Ralf Cordes

Hammer SpVg: Janis Mario Kindler, Louis Hein, Berdan Aydin (88. Noel Dülek), Jan Erkeling (46. Cris Adeyeemi Ojo), Jonas Woitaschek, Lukas Scholdei, Hendrik Beste, Niclas Noldes (82. Leon Schneider), Daniel Schürmann (69. Fabian Lleshaj), Leandro Elias Elbing, Amar Husic (71. Tristan Zumbrock) - Trainer: Ralph Oberdiek

Schiedsrichter: Niklas Simpson - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Amandip Singh (32.), 2:0 Andreas Josef Fontein (90.)



SV Burgsteinfurt – TuS Haltern am See 0:3

SV Burgsteinfurt: Hannes Schäperklaus, Steffen Exner, Henning Ruhkamp, Volkan Haziri, Julius Fliß, Rafael Branquinho, Alex Dubs (78. Jonah Behrendt), Max Thüning, Umut Berke, Dominic Schmidt, Neriman Kocevic (78. Fabian Villegas Garcia) - Trainer: Christoph Klein-Reesink

TuS Haltern am See: Maurice Mecking, Andre Anhuth, Nils Fabisiak (60. Nico Lange), Max Michalak (81. Paul Keller), Jonas Weid, Lorenz Alsmann, Cedric Arndt, Vangjel Frashëri (75. Torben Kranz), Jonah Sandkühler, Semih Gülsoy (85. Tom Nöldemann), Dennis Ben Kurtoglu (75. Arian Phil Schuwirth) - Trainer: Sebastian Amendt

Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Vangjel Frashëri (43.), 0:2 Nils Fabisiak (55.), 0:3 Semih Gülsoy (62.)



Westfalia Gemen – Vorwärts Wettringen 1:1

Westfalia Gemen: Lennart Dillhage, Leonard Veith (65. Max Gill), Kevin Miller (79. Sebastian Vaalbrock), Nils Gettler, Lennart Südholt, Amer Aldairiah (85. Max Derksen), Jost Elias Gehling, Aaron Deckers, Alexander Bilski (65. Noah Lohaus), Florian Girnth (70. Jo David Kempe), Johannes Koschmieder - Trainer: Georg Geers

Vorwärts Wettringen: Tobias Brünen, David Ratering, Paul Höffer, Nils Bussmann, Hendrik Artmann (70. Patrick Voß), Jens Schnermann, Leonard Zenuni (75. Noah Kiewe), Philipp Gering (70. Luis Weßeling), Ole Stein, Ole Trindeitmar (70. Thomas Hils), Noah Schilling - Trainer: Patrick Wensing

Schiedsrichter: Lars Sielemann - Zuschauer: 121

Tore: 1:0 Florian Girnth (6.), 1:1 David Ratering (83. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Jens Schnermann (85./Vorwärts Wettringen/)



SV Rot-Weiß Deuten – DJK Eintracht Coesfeld 4:1

SV Rot-Weiß Deuten: Julian Jaworek, Dennis Hubert (57. Pascal Hingst), Till Goeke, Robin Pötter, Dogan Yildiz (36. Luca Händchen), Tarek El Meshai, Jonas Goeke, Nils Falkenstein (78. Kieron Ihnen), Moritz Noetzel (90. Ben Beisenbusch), Mahmoud Nuno El-Dorr, Kevin Tshimanga-Dilangu (57. Delowan Nawzad) - Trainer: Mike Ratkowski

DJK Eintracht Coesfeld: Jannis Thentie, Steffen Edeler, Tobias Hüwe, Kai Hemsing, Hannes Ueding, Maximilian Kiffmeyer, Jonas Warmes (88. Julien Thentie), Marius Borgert (46. Cedric Pollmeier), Aaron Schölling (88. Simon Brück), Maximillian Funkner, Jan Eric Grosshanten - Trainer: Patrick Koster - Trainer: Karsten Erwig

Schiedsrichter: Johannes Liedtke - Zuschauer: 177

Tore: 1:0 Nils Falkenstein (14.), 2:0 Dennis Hubert (56.), 2:1 Aaron Schölling (59. Foulelfmeter), 3:1 Delowan Nawzad (75.), 4:1 Moritz Noetzel (86.)



Ibbenbürener SpVg – TSG Dülmen 1:0

Ibbenbürener SpVg: Jason Breulmann, Gerrit Oberhaus, Lukas Börgel, Adrian Thal, Christopher Nietiedt (77. Arton Balja), Luca Klostermann, Marvin Hagemann, Julian Wesselkämper, Glenn Schröer, Maximilian Pelle (32. Niklas Richter), Kevin Hagemann (83. Niklas Pollok) - Trainer: Alexander Lust

TSG Dülmen: Roman Johannemann, Florian Schwarz (86. Ahmed Ibrahim), Patrick Besler, Roman Espeter, Mario Espeter, Dominik Arnsmann (10. Gioel Aresu), Calvin Friedag, Kai Zalewski, Fadi Alnemek, Noah Ivanovic, Sven Majewski (48. Noah Maximilian Hypki) - Trainer: Ahmed Ibrahim

Schiedsrichter: Saban Cakar-Nasso - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Kevin Hagemann (44.)

Gelb-Rot: Fadi Alnemek (89./TSG Dülmen/)