Die Landesligen - die Zahlen und Daten zum 2. Spieltag

Insgesamt konnten nur acht Mannschaften den Auftaktdreier bestätigen: VfB Schloß Holte (Staffel 1), SV Hohenlimburg, Borussia Dröschede, Germania Salchendorf, SC Neheim (alle Staffel 2), SV Brackel 06 (Staffel 3), ASK Ahlen und VfL Senden (beide Staffel 4).
Alle Zahlen und Daten zum 2. Spieltag im Überblick:
VfB Schloß Holte – FC Lübbecke 2:0
VfB Schloß Holte: Nils Leistner, Robin Hofmann, Robin Brummel, Milo Friedrich, Kevin Schubert, Kevin Klippenstein (85. Manuel Giebel), Maximilian Ulrich (90. Lars Pfeiffer), Sebastian Räker (89. Henrik Gievert), Bastian Just, Julian Lakämper (67. Leon Klippenstein), Sören Brandy (57. Jannis Wehmeier) - Trainer: Kevin Kröger - Trainer: Kevin Viereck
FC Lübbecke: David Wiens, Dino Pandur (44. Shaalan Khairi), Robert Wiens (58. Konstantin Struck), Sven Redetzky, Can Metin Moelle, Eren Kelemci (72. Max Rimkus), Ersan Keser (76. Ziad Yasar), Deljar Omar, Jeger Khuin Hamid Ghanem, Walat Houra, Moreno Antonio Siedler (58. Simar Ekinci) - Trainer: Julian Mühlenweg - Trainer: Nils Mühlenweg
Schiedsrichter: Raphael Blome - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Sebastian Räker (16. Foulelfmeter), 2:0 Julian Lakämper (33.)
Hövelhofer SV – SV Avenwedde 0:2
Hövelhofer SV: Christoph David Winkler, Ron Balke, Jordan Tcheugoue (67. Christian Volmari), Nick Schröder, Deniz Poyraz, Berat Turan (68. Luca D'Angelo), Felix Lippold, Lorik Berisha (77. Endrit Salihi), Maxim Bairamov (59. Sebastian Laigle), Bel-Albert Mehmeti (46. Simon Renneke), Noah Arthur Melzer - Trainer: Gerrit Zöller - Trainer: Thomas Bauer - Trainer: Luca D'Angelo - Trainer: Noah Henneböhle
SV Avenwedde: Christopher Niehaus, Igor Balov (90. Muhammed Münib Gül), Patrick Plucinski, Hannes Braun, Levent Kaplan (69. Leard Hasani), Riek Jürgen Ehlers, Joona Querober, Sven Oberschelp, Kevin Alessandro Matulin (78. Chukwuka Junior Nwakamma), Tunay Mert Kutluhan, Dwain Henry Junior Osaigbovo (60. Lukas Öksüz) - Trainer: Edin Mujala - Trainer: Patrick Plucinski - Trainer: Miron Tadic
Schiedsrichter: Timur Işıkçılar (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 77
Tore: 0:1 Riek Jürgen Ehlers (36.), 0:2 Lukas Öksüz (87.)
FC Nieheim – TuS Lohe 2:3
FC Nieheim: Daniel Eichmann, Marlon Pott, Alex Hopp, Matti Rohde (72. Dennis Eichmann), Dirk Büsse, Marius Bockelkamp (66. Raphael Nagel), Linus Herwing, Finn Versen (50. Arian Berisha), Tobias Puhl, Lukas Stamm, Florent Berisha (50. Jonas Schröder) - Trainer: Jörg Böhme - Trainer: Richard Soethe
TuS Lohe: Mauritz Karl Maag, Marvin Blöbaum, Lukas Brakmann, Niklas Sewing, Jan Eckert, Emirhan Tasci, Ricardo Squarra, Robin Leo Faulstich (86. Timo Grewe), Adrian Mavretic, Denis Kameric (66. Maximilian Kaspar), Lino Salle (76. Stefan Langemann) (94. Nareg-Niko Boyagian) - Trainer: Dejan Simonovic - Trainer: René Müller
Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 123
Tore: 0:1 Lino Salle (7.), 0:2 Adrian Mavretic (53.), 1:2 Raphael Nagel (72.), 2:2 Tobias Puhl (74.), 2:3 Stefan Langemann (81.)
FC Bad Oeynhausen – SC Herford 0:0
FC Bad Oeynhausen: Mirko Göhner, Fabian Richter, Kevin Reimer, Felix Ostsieker, Dominik Moskvin (74. Simon Kunz), Robin Reimer (68. Gerhard Kwarteng), Joscha Kachel, David Scheidel (85. Timo Mühlmeier), Kjell Elias Soll (59. Dominik Flaake), Kai Adrian, Felix Brinkmann (68. Betim Sahitaj) - Trainer: Daniel Brink - Trainer: Philipp Topp
SC Herford: Dafe Nana, Pascal Widdecke, Julian Czaja, Tufan Ucar, Nico Bartling, Vitali Tichomirov (46. Mikail Baytar), Lennart Wehmhöner (78. Stojan Stojcevski), Danylo Tsehelniy (89. Axel Konietzko), Ilias Illig, Konstantinos Keissoglou, Markus Esko (74. Stepan Hobrei) - Trainer: Tim Daseking
Schiedsrichter: Christian Arends - Zuschauer: 109
Tore: keine Tore
Post TSV Detmold – Delbrücker SC 2:1
Post TSV Detmold: Tim Bukowski, Philip Wichmann, Zalem Özmen (62. Robin Jöstingmeier), Erik Bormatkov (67. Marco Mescheder), Merlin Dalbke, Marco Rüskaup (46. Julian Jobstmeier), Leon Hellmeier (62. Marius Seipt), Maximilian Reckendorf, Johann Felker, Marios Aliprasitis (92. Enis Cömert), Joel Weber - Trainer: André Schröder - Trainer: Markus Rüschenpöhler
Delbrücker SC: Marvin Meier, Tobias Henksmeier, Justin Reineke, Julian Düsterhus, Lukas Mehn, Fabian Engelbrecht, Nils Kautschor, Hasan Dere (68. Moussa Conde), Tobias Heering (88. Levin Borgmeier), Leon Piere Acikel, Radu Nicolae Prepelita - Trainer: Detlev Dammeier - Trainer: Jeffrey Addai
Schiedsrichter: Kevin Oschinski - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Joel Weber (49.), 1:1 Tobias Heering (56.), 2:1 Marius Seipt (75.)
SF DJK Mastbruch – BV Bad Lippspringe 3:2
SF DJK Mastbruch: Mika Schulmeister, Tim Heggemann, Luis Canetto, Lars Bornefeld, Robert Can (86. Jan Biermann), Torben Hartmann (65. Sven Kröger), Frederik Witte, Sergio Taveira Pinto (79. Abdallah Alkader), Fynn Peters, Paul-Frederik Artelt (90. Samjuel Heim), Julius Brinkmann (87. Jannik Schmidt) - Trainer: Florian Menne - Trainer: Marco Schlobinski - Trainer: Patrick Dirichs
BV Bad Lippspringe: Nico Roszykiewicz, Dino Nesic, Paul Nitsch, Anton Günter, David Bollmann, Cagatay Karaca, Markus Witmann, Maurice Malak (75. Davide Ayena), Fadl Makkar (60. Viktor Thomas), Nelo Donko (60. Mohamed Lamine Soumah), Noel Hirschberg (82. Noah Kitzmann) - Trainer: Sascha Heisener - Trainer: Oguzhan Karaca - Trainer: Mark Leinung - Trainer: Ingo Jennebach
Schiedsrichter: Gürhan Celik (Minden) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Julius Brinkmann (17.), 2:0 Fynn Peters (25.), 2:1 Luis Canetto (31. Eigentor), 3:1 Sergio Taveira Pinto (53. Foulelfmeter), 3:2 Anton Günter (65.)
SVKT 07 Minden – SV Heide Paderborn 2:2
SVKT 07 Minden: Emil Liecker, Lennart Springer, Luca Christian Bruse, Pius-Emilian Meyer, Anis Zouabi (30. Tom Mülmenstädt), Jannis Springer, Eric Beims, Lasse Haakon Kellermeier (91. Finn Schmitz), Yannik Niermann, Jan Rekling (85. Carl-Leopold Meyer), Malte Lüken (88. Joel Jamil Rabenhorst) - Trainer: Jens Meier - Trainer: Marcel Wallbaum
SV Heide Paderborn: Daryoush Hosseini, Jon Jakobsmeyer, Mohamad Basel Kawakbi, Lukas Cramer (56. Emanuel Yanik), Aron Bracke (79. Nils Balke), Christian Strohdiek, Gianluca Mazza (56. Dominik Kling), Lukas Starbatty (56. Lucas Kleine-Hollenhorst), Robin Ens, Mike Franz, Frederik Ewe (79. Darwin Lange) - Trainer: Björn Schmidt
Schiedsrichter: David Jackson - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Malte Lüken (40.), 1:1 Dominik Kling (62.), 2:1 Jannis Springer (72.), 2:2 Nils Balke (88.)
RW Kirchlengern – TuS Dornberg 3:3
RW Kirchlengern: Yannick Hartmann, Manuel Rahde, Niklas Wüllner (67. Julian Zähler), Julian Marten, Sebastian Müller, Artem Panasenkov, Dennis Quirin, Jarno Kassebaum (67. Daniel Urban), Benedikt Valldorf (67. Jan-Luka Kollmeier), Lennard Wüllner, Levin Güzelel - Trainer: Daniel Halfar - Trainer: Marcel Thelen
TuS Dornberg: Joschka Leier, Charley Achtereekte, Noah Jonathan Fritz, Mitja Schierbaum (78. Mirco Felske), Rene Schäfer, Max Bartels (78. Valon Gashi), Jannis Bölt, Henri Ernst, Clemens Bachmann, Boris Glaveski (73. Lennart Versick) (83. Nick Mdoreuli), Elias Morgenroth (70. Felix Gerner) - Trainer: Jens Horstmann - Trainer: Michael Zozmann
Schiedsrichter: Jonas Friesen - Zuschauer: 135
Tore: 1:0 Dennis Quirin (3.), 1:1 Charley Achtereekte (24.), 1:2 Rene Schäfer (57.), 1:3 Henri Ernst (64.), 2:3 Lennard Wüllner (72.), 3:3 Lennard Wüllner (81.)
Gelb-Rot: Charley Achtereekte (87./TuS Dornberg/)
BSV Menden – SC Neheim 2:3
BSV Menden: Phil Pingel, Nils Kraume, Robin Hilberg, David Maximilian Maleika, Augustine Asante (80. Nico Hallmanns), Jan Hendrik Kießler, Marek Kulczycki, Christian Eckert (46. Leonardo De Nardo), Marc Andre Roszak (83. Awand Aiad Findi), Marcel Hoffmann (46. Tim Alexander Kießler), Paul-Johan Schmöle (66. Leon Hauser) - Trainer: Ralf Schneider
SC Neheim: Jannik Heppelmann, Francesco Caruso (68. Daniel Bald), Julian Trudewind, Youssef Anhari (87. Lennard Willecke), Samet Coskun (62. Christopher Ngali), Julian Kellermann (73. Merlin Zweimann), Janik Hülsmann, Jonas Janetzki, Noah Tolle, Yatma Wade (91. Jannis Ritter), Anas Boukidar - Trainer: Ibrahima Mbaye - Trainer: Rüdiger Hötte - Trainer: Jannik Schürhoff
Schiedsrichter: Darius Leander Grob - Zuschauer: 96
Tore: 0:1 Jonas Janetzki (5.), 0:2 Robin Hilberg (14. Eigentor), 1:2 Janik Hülsmann (25. Eigentor), 2:2 Nils Kraume (54.), 2:3 Yatma Wade (76.)
SuS Bad Westernkotten – RW Erlinghausen 1:1
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Luca Kaiser, Merlin Philip Sonntag, Jan Penner, Louis Sprick, Daniel Bertels, David Wallmeier, Davin Hense, Phil Mehn, Philipp Köster (76. Lukas Traufetter), Marvin Schumacher (86. Lukas Braun) - Trainer: Christian Nolte - Trainer: Cevahir Evin - Trainer: William Mennie
RW Erlinghausen: Kevin Krefeld, Malte Kriesche, Philipp Karl Hachmann, Rahman Cakmakci, Valton Kodra, Ümral Bahceci, Fatjon Ademaj (90. Pascal Raulf), Kevin Kraemer, Dren Gashi, Bilal Akgüvercin, Jonas Böhner (57. Anil Namik Ekinci) - Trainer: Christofer Diekmann - Trainer: Michael Mantasl
Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Kevin Kraemer (45.+2), 1:1 Louis Sprick (64.)
Rot: Ümral Bahceci (7./RW Erlinghausen/)
TSV Weißtal – Borussia Dröschede 0:3
TSV Weißtal: Niklas Knopf, Richard Moh (72. Martin Harazim), Daniel Berger, Phil Mueller-Lechtenfeld, Luca Botzon, Louis Zmitko, Felix Schwunk (63. Paul Merbold), Lukas Plaum, Jasin Abdellaoui (68. Manuel Jung), Jordie-Maximilian Koch, Maximilian Kraft - Trainer: Manuel Jung - Trainer: Dennis Honig
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Simon Bank, Salih Kadir Cankur (88. Robin Wodniok), Bruno Falcone, Nikolas Friedberg, David Antunes Gouveia Fernandes (80. Erik Otto), Sükrü Aksahin, Tim Finkhaus, Joao Filipe da Silva Macedo (90. Okan Öztürk), Dominik Urumis (61. Talha Özkan), Szymon Jaroslaw Utrata (71. Ben Elias Benfer) - Trainer: Ercan Linke
Schiedsrichter: Rene Schrottke (Rhode) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Dominik Urumis (2.), 0:2 Joao Filipe da Silva Macedo (50.), 0:3 Simon Bank (58.)
SuS Langscheid/Enkhausen – TuS Sundern 0:0
SuS Langscheid/Enkhausen: Adrian Dybiec, Marcus Brüll (67. Fabian Mrozinski), Kastriot Veseli, Osman Albayrak, Riad Xhaka, Henry Heinemann, Pasquale Curcio (78. Jan Apolinarski), Orcun Akpinar, Marcelo Costa Rebelo, Max Schamoni, Ibrahima Camara (70. Till Hagen) - Trainer: Sven Nieder - Trainer: Ioannis Vassis - Trainer: Dirk Stratenschulte-Huss
TuS Sundern: Bastian Horch, Horst da Silva Ferreira, Hannes Andreas Grosch, Kai Julian Mizel, Ilkay Ibrahim Nagis, Maximilian Mertin (83. Matz Bernhard Schröder), Phil Schulte Schmale, Niklas Schulte (64. Moritz Papendick), Louis Orlando, Arne Siewers (78. Claas Tolle) (90. Niels Klüter), Fynn Hoheiser (83. Erijon Kryezin) - Trainer: Heiko Bode - Trainer: Fabio Granata
Schiedsrichter: Jan-Lucas Wree - Zuschauer: 150
Tore: keine Tore
Besondere Vorkommnisse: Ibrahima Camara (SuS Langscheid/Enkhausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Bastian Horch (39.).
SV Hohenlimburg – SpVg Olpe 5:0
SV Hohenlimburg: Jonas Schilling, Julian Flügge, Daniel Wieczorek, Florian Pentti Kurt Buchsteiner, Max Zimmermann, Denys Masalskyi (46. Emanuel-Lusankueno Dialundama), Danilo Labarile (80. Anri Jaiani), Antonio Porrello (63. Olando Shrouder), Imad Aweimer (76. Fabian Palczewski), Berkant Canbulut, Ibrahim Lahchaychi (70. Sedon Boango Nkolito) - Trainer: Yalcin Erkaya - Trainer: Carmelo Longhitano
SpVg Olpe: Niklas Luksch, Christian Griffel (46. Fuad Mulic), Kerim Yilmaz, Kevin Becker, Nicolas Buchen, Ömer Yilmaz (76. Tom-Michel Pohl), Linus Witzel, Johannes Ledig, Kevin Krämer, Laurin Joel Knieper (46. Hasan Yildiz), Jannik Buchen - Trainer: Marco Carbotta - Trainer: Bayram Celik
Schiedsrichter: Moritz Busch-Tolkemitt - Zuschauer: 93
Tore: 1:0 Florian Pentti Kurt Buchsteiner (39.), 2:0 Ibrahim Lahchaychi (49.), 3:0 Danilo Labarile (59. Foulelfmeter), 4:0 Fabian Palczewski (77.), 5:0 Berkant Canbulut (84.)
USC Altenautal – Germania Salchendorf 1:4
USC Altenautal: Daniel Mantasl, Simon Diermann, Niklas Kahmen, Kevin Bielefeld (46. Hasan Kololli), Lennart Nicolas Schmidt, Timo Becker (78. Lars Münstermann), Andre Mader, Kai Schumacher (62. Viktor Maier), Lukas Agethen (30. Paboy Fanneh), Niklas Dunst (83. Dario Zimmer), Tim Atorf - Trainer: Simon Brake - Trainer: Viktor Maier
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber (83. Tim Langenbach), Ilias Houta, Thomas Klöckner (81. Mourice Grohs), Oliver Sanchez Tenorio, Jan Vitt, Eliezer Ngyombo, Gezim Berisha (53. Marcel Rigau Badenas), Leon Palaj (77. Jonathan von Fugler), Tim Luca Zimpel, Fabian Kolb (63. Moritz Klass) - Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado
Schiedsrichter: Fynn Heymann - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Lukas Agethen (29.), 1:1 Tim Luca Zimpel (35.), 1:2 Tim Luca Zimpel (43.), 1:3 Eliezer Ngyombo (69.), 1:4 Eliezer Ngyombo (90.+5)
SV Schmallenberg/Fredeburg – FC Lennestadt 2:1
SV Schmallenberg/Fredeburg: Francesco Lattanzi, Mathis Lüttecke, Fabio Gorges, Andreas Schütte (63. Ben Meyer), Fabian Mazrekaj, Nils Marek, Kevin Kloske (39. Visar Rama), Luca Richard Schoermann, Mirko Piechaczek (71. Josemar Manuel), Alessio Joel Schmidt (71. Dario Petrovic), Kevin Lüttecke (87. Timo Schulte) - Trainer: Merso Mersovski
FC Lennestadt: Kevin Schulte, Niklas Stemmer, Till Quast, Peter Vente, Moritz Mecklenbrauck (82. Adem Bajraktarevic), Lukas Stemmer, Moritz Färber, Louis Häner, Alim Bilim Belge, Marius Habel, Luke Droste - Trainer: Ralf Behle
Schiedsrichter: Tobias Koll - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Alim Bilim Belge (4.), 1:1 Fabian Mazrekaj (78.), 2:1 Fabian Mazrekaj (90.+5)
Gelb-Rot: Lukas Stemmer (30./FC Lennestadt/Foulspiel )
Besondere Vorkommnisse: Alessio Joel Schmidt (SV Schmallenberg/Fredeburg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (59.).
SV 04 Attendorn – SC Drolshagen 2:2
SV 04 Attendorn: Felix Pospischil, Albin Matoshi, Lukas Hoberg (69. Nick Heimes), Sead Balic, Amer Selimanjin, Jannik Lenninger (77. Levin Arens), Marvin Annen (73. Riccardo Giuseppe Giamporcaro), Christopher Selter, Alen Kandic (59. Jerome König), Vedat Vural, Phil Langer (71. Lejf Kaden) - Trainer: Jasmin Selimanjin - Trainer: Timo Gaertner - Trainer: David Heide
SC Drolshagen: Lukas Ruegenberg, Yasin Aktas, Emir Kukavica, Kaan-Hasan Yilmaz (79. Ben Alexander Krämer), Oliver Weuste, Philipp Glasbrenner, Enes Cimen, Tunahan Gökce, Raul Bauer (76. Simon Pfeifer) (84. Maksim Marinkovic), Pascal Neumann, Eike Pfeiffer - Trainer: Enes Cimen - Trainer: Michael Kügler - Trainer: Oliver Weuste
Schiedsrichter: Erkan Inceoglu (München) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Vedat Vural (40.), 1:1 Tunahan Gökce (52.), 1:2 Enes Cimen (65.), 2:2 Amer Selimanjin (74.)
SuS Kaiserau – Königsborner SV 0:2
SuS Kaiserau: Jonas Trebing, Lukas Schuster, Henning Ulrich Steffen, Justin Waschescio, Akif Cakmak, Daniel Lourenco Suzano (37. Ole-Lasse Lohmann), Timo Milcarek, Felix Hülsmann (46. Lasse Schiedel), Fabian Lleshaj (86. Baran Yörük), Michael Seifert (58. Nico Stender), Luca Phil Rebbert (82. Amin Hill) - Trainer: Steffen Köhn
Königsborner SV: Flemming Sandt, Lennart Kutscher, Tim Lorenz, Yannick Tönnes, Maximilian Brüwer (62. Luca Becker), Soufian Maatalla (73. Moritz Köhler), Veit-Laurin Wettklo (45. David Haseldiek), Soner Aydin, Taha Efe (89. Tony Bao Nguyen), Val-Leander Wettklo, Marvin Noah Pietryga (77. Neivin Tyler Porta) - Trainer: Arndt Kempel
Schiedsrichter: Eric Timmer (Gelsenkirchen) - Zuschauer: 203
Tore: 0:1 Tim Lorenz (24.), 0:2 Val-Leander Wettklo (61.)
SV Wanne 11 – SV Sodingen 2:0
SV Wanne 11: Maximilian Maiwald, Hakan Öztürk, Niklas Fink (49. Mustafa Kaya), Antonio Curic, Orkun Koymali, Marc Flaczek, Ismail Akbaba, Mohammed Rahmouni (55. Justin Maximilian Mieszczak), Amel Omerovic (84. Vangelis Harder), Onur Koymali (59. Niklas Orlowski), Julian Kaminski (68. Nick Stehl) - Trainer: Franko Pepe
SV Sodingen: Lars Präkelt, Ensar Candag, Aker Arslan-Ali (46. Chukwu Ifeanyi), Christfired Chisom Emmanuele (46. Veli Han Güzel), Ramazan Bünjamin Karatas, Baris Köktürk (64. Nikita Mekh), Bawer Öncel (53. Ayob Dani Hammdi), Koray Basar, Ilias Dimopoulos (46. Ismet Batmaz), Kayra Candag, Chidiebere Collins Agita - Trainer: Christian Knappmann
Schiedsrichter: Welat Filizay - Zuschauer: 412
Tore: 1:0 Mohammed Rahmouni (44.), 2:0 Antonio Curic (61.)
YEG Hassel – VfL Kamen 1:2
YEG Hassel: Akin Ergin, Gökhan Öztürk, Kadir Gökyar (79. Maxim Djatlev), Onour Kara Ali, Burak Uysal (67. Gaito Yamada), Vitali Alejandro Martinez Hernandez (57. Cihan Yildiz), Ridvan Demircan, Tokiya Monno, Thomas Quayson Tabi (67. Hiroto Kato), Jerome Kapenda, Yüksel Terzicik (57. Riku Tome) - Trainer: Cihan Yilmaz
VfL Kamen: Joel Kiranyaz, Ricardo Freitas de Olivera, Charalampos Stefanidis, Luca Christopher Hildebrandt, Yakup Kilinc, Emre Demir (90. Jannik Guhse), Rahim Kocakus (85. Rienat Mochuliak), Maxim Limanski, Can Demircan (70. Arda Osman Ersan), Mirco Gohr, Görkem Ücüncü (63. Ahmet Karaduman) - Trainer: Mehmet Kara
Schiedsrichter: Sascha-Jens Tysiak (Herne) - Zuschauer: 55
Tore: 0:1 Mirco Gohr (52.), 0:2 Mirco Gohr (64.), 1:2 Ridvan Demircan (88.)
Rot: Riku Tome (86./YEG Hassel/Tätlichkeit)
FC Altenbochum – TuS Harpen 0:1
FC Altenbochum: Raciel Peralta González, Marte Drews, Kenneth Neumann (46. Merdan Toku), Till Sittartz, Marco-Rosario Costanzino (46. Ayman Bousouf), Luca Sundermann (65. Niklas Leser), Luca Chaladze, Jassin Bousouf (82. Till Reinmöller), Diego Rocha Martinez (71. Björn Busse), Abdoul Aziz Ouedraogo, Ivo Kleinschwärzer - Trainer: Axel Sundermann
TuS Harpen: Ben Zöllner, Nico Böning, Marco Bakenecker, Allan Burfeind Bimete (73. Nico Ralph Brinkmann), Jan Beeke Fischer, Niklas Döhmen (90. Matin Sediqui), Daniel Hoffmann, Jasim David Sobreiro Boutayeb (76. Maurice Kirchhoff), Adin Music (65. Marco Jankowski), Jan Oberhagemann, Bile Anobian (83. Pascal Roßol) - Trainer: Björn Lübbehusen
Schiedsrichter: Marlon Neumann - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Nico Ralph Brinkmann (74.)
Rot: Ayman Bousouf (59./FC Altenbochum/)
TuS Eichlinghofen – SV Brackel 06 1:2
TuS Eichlinghofen: Oliver Roll, Levi Lennart Butt, Florian Peterhülseweh (82. Oktay Ipek), Semih Akdeniz, Maurice Much, Mahir Boran Cenan (62. Emmanuel Nagel), Mohamed Yarhdi (70. Emre Yilmaz), Leander Dreßel (82. Muhsin Aktas), Fynn Gedaschke, Gad Addai Akrasi (82. Ali Aazem), Ahmed Ersoy - Trainer: Marc Neul
SV Brackel 06: Yannik Kube, Rron Sahiti (67. Wladimir Myakotin), Raoul Wistuba, Nicholas Rous (67. Andrej Myakotin) (81. Heinrich Arrey Bakor), Abdellah Mohammed (84. Anton Schefer), Thomas Wilhelm, Cedric Steffen Mielsch, Benedikt Buchholz, Joris Romanski (67. Yassir Mhani), Anil Can Mert, Matti Schülke - Trainer: Egzon Gervalla
Schiedsrichter: Jonathan Rupert - Zuschauer: 87
Tore: 1:0 Ahmed Ersoy (57.), 1:1 Matti Schülke (61.), 1:2 Abdellah Mohammed (80.)
Gelb-Rot: Maurice Much (72./TuS Eichlinghofen/)
BV Herne-Süd – TuS Hannibal 3:2
BV Herne-Süd: Dominik Ratsch, Marvin Wronowski, Cedric Geduttis, Ayoub Nouasse, Dominik Lücke, Nicolai Lux, Jermaine Rupieper, Marcus Piossek, Marc Pape (90. Nico Cygiel), Zouhir Akrifou, Ahmet Mizrak (79. Leon Jung) - Trainer: Dennis Hasecke
TuS Hannibal: Michael Reznik, Ayoub Boulila, Anton Pavic, Chidera Odum, Hamza Nassiri El Aamraoui (56. Harrison Daniel Uchenna), Oualid Atriki, Tegra Joseph Lunduku, Soufian Laghrissi (89. Abdul Rashid Shuaib), Yakup Aksoy (62. Anes Omerovic), Gökhan Ucar (67. Redon Cenaj), Kevin Thomas Usang - Trainer: Giuseppe Tripi
Schiedsrichter: Martin Gratzla - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Soufian Laghrissi (37.), 0:2 Hamza Nassiri El Aamraoui (42.), 1:2 Cedric Geduttis (45.+2), 2:2 Zouhir Akrifou (87.), 3:2 Jermaine Rupieper (90.+4)
Rot: Ayoub Boulila (71./TuS Hannibal/)
Gelb-Rot: Cedric Geduttis (91./BV Herne-Süd/)
Besondere Vorkommnisse: Zouhir Akrifou (BV Herne-Süd) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (25.).
FC Roj Dortmund – FC Marl 0:1
FC Roj Dortmund: Ivan Mandusic, Viktor Siljeg, Amine Ennaji (90. Firat Cinar), Jeffrey Malcherek, Phil Rosenkranz, Maciej Adrian Bokemueller, Pjer Radojcic (67. Florian Juka), Salih Arabaci, Mateus Ayala Cardoniz, Serhat Uzun (85. Nikolaos Simeonidis), Emre Yesilova - Trainer: Marcel Radke
FC Marl: Florian Kraft, Paul Wilhelm (64. Oguzhan Inam), Michael Zoladz, Maurice Rottenberg (84. Dennis Grodzik), Tim Rachnj, Fabian Kudlek, Niklas Baf, Luciano Sabellek (71. Tim Marquardt), David Sdzuy (90. Phil Janicki), Markus Zavalov, Arian Phil Schuwirth (58. Gökhan Turan) - Trainer: Thomas Falkowski
Schiedsrichter: Lukas Buschkotte - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Michael Zoladz (26.)
Hombrucher SV – SF Wanne-Eickel 2:0
Hombrucher SV: Jan Hennig, Robin Vargues Martins, Domenico Palmieri, Arthur Stanley Feldbrugge, Peter Heinz (84. Alexander Bernhard), Jannik Tipkemper, Kevin Mattes (77. Williams Landa), Christian Peters, Fabian Vargues Martins (46. Ali Sener), Abbas Mohamed Eid (60. Marlon Ingo Tetzner), Julien-Maurice Götzen (70. Andreas Heiß) - Trainer: Karim Bouasker
SF Wanne-Eickel: Jan Zielke, Abdessamad Moughli, Cedric Groß, Cedric Presshoff, Arthur Nakalyuzhnyy, Jane Noah Mojsovski, Ismael Diaby (81. Anouar Magrouda), Rohbar Derwish, Klaus Felix Ndoki, Özkan Cagir (73. Alharth Aljassem), Anthony Erhahon (85. Jann Elias Laerberg) - Trainer: Lukas Fronczyk
Schiedsrichter: Thomas Emde - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Ali Sener (48.), 2:0 Domenico Palmieri (74.)
SG Bockum-Hövel – Hammer SpVg 0:2
SG Bockum-Hövel: Tobias Krakor, Marc-Andre Wohlrath (46. Leon Spoljar), Amer Masic, Ercan Akman (83. Lars Brinkmann), Abdulhai Aljouk, Almurtadha Fouad Salim Al-Saeedi (46. Norayr Jalilyan), Nico Kollakowski, Fynn Bsufka, Santtu Kalle Kristian Lindgren (72. Isam El Aallali), Alexander Guthoff, Dawid Szmadrowski - Trainer: Oliver Glöden
Hammer SpVg: Janis Mario Kindler, Louis Hein, Berdan Aydin (63. Lorik Beka), Noel Dülek, Leon Schneider, Jovan Mihajlovic (77. Jan Erkeling), Hendrik Beste (88. Jonas Woitaschek), Niclas Noldes, Daniel Schürmann (64. Lukas Scholdei), Eric Kommorowski, Amar Husic (72. Lennart Pörschke) - Trainer: Ralph Oberdiek
Schiedsrichter: Maximilian Mendrina - Zuschauer: 800
Tore: 0:1 Jovan Mihajlovic (30.), 0:2 Jovan Mihajlovic (51.)
SV Burgsteinfurt – Lüner SV 3:1
SV Burgsteinfurt: Raphael Meier, Lars Bode, Steffen Exner (56. Henning Ruhkamp), Paul Höffer, Ladislav Velican, Helio Ricardo Faria da Silva (83. Raul-Luca Prieto Rodriguez), Volkan Haziri, Reza Asadollahi Alle (65. Alex Dubs), Joshua Olden (90. Zeki-Arda Yüksekdag), Umut Berke (86. Giovanni Amouzou), Neriman Kocevic - Trainer: Christoph Klein-Reesink
Lüner SV: Alexander Rothkamm, Enis Delija (94. Daniel Friesen), Volkan Ablak, Daniel Mikuljanac, Ennes Yilmaz, Tobias Hartmann, Robin Rosowski, Resul Celebi, Sebastian Prada (59. Danny Miguel Putzig), Darren Rios, Sipan Uzun - Trainer: Giovanni Schiattarella
Schiedsrichter: Patrick Holz - Zuschauer: 425
Tore: 0:1 Enis Delija (23. Foulelfmeter), 1:1 Umut Berke (37.), 2:1 Volkan Haziri (62.), 3:1 Volkan Haziri (75.)
Rot: Darren Rios (64./Lüner SV/Grobes Foulspiel)
Ibbenbürener SpVg – VfL Senden 0:2
Ibbenbürener SpVg: Jason Breulmann, Luca Klostermann, Matthias Eiter, Dominic Dohe, Marvin Hagemann, Julian Wesselkämper, Timo Zimmermann (66. Eric Rahe), Niklas Pollok (59. Bjarne Christian Muck), Maximilian Pelle, Kevin Hagemann (80. Berkant Samanci), Daniel Kammerzell - Trainer: Kevin Gütt
VfL Senden: Marvin Kemmann (80. Leon Friedrich), Marvin Tjaden, Eldin Celebic, Robin Stallmeier, Mohamad Fakih Dit Issa (59. Matthias Althaus), Tim Castelle (83. Elias Noah Tatari), Hussein Fayad, Marvin Müller, Joshua Dabrowski, Ali Shinawi (91. Jasper Laurenz Kleuter), Aljoscha Kottenstede (67. Bruno Hermann Geister) - Trainer: Rabah Abed
Schiedsrichter: Jan Lohmann - Zuschauer: 92
Tore: 0:1 Ali Shinawi (10.), 0:2 Ali Shinawi (63.)
SV Schwarz-Weiß Lembeck – ASK Ahlen 1:3
SV Schwarz-Weiß Lembeck: Pascal Lehmkuhl, Nick Hellenkamp, Jan Kötting, Hendrik Dumpe (66. Julian Christopher Brun), Bernd Röhling, Vincent Leonhard Brun, Daniel Hennebach, Phil Schnieders, Steffen Fellner, Tom Springenberg (78. Robin Kordes), Luca Kegelmann - Trainer: Oliver Ridder
ASK Ahlen: Marcel Klemmer, Sinan Özkara, Iago Augusto De Carvalho (66. Ahmet Acar), Okan Güvercin, Aykut Bozkurt (66. Rasit Tekin), Akil Cömcü, Emre Yildiz (61. Cihan Özkara), Ilker Algan (84. Matheus Lucas Souza Mendes), Breno Ferreira Guimaraes, Yasin Acar (78. Resul Topcu), Bertul Kocabas - Trainer: Erkan Baslarli
Schiedsrichter: Philipp Hagemann - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Yasin Acar (23.), 1:1 Vincent Leonhard Brun (32.), 1:2 Yasin Acar (59.), 1:3 Akil Cömcü (81.)
Borussia Münster – SV Rot-Weiß Deuten 2:2
Borussia Münster: Björn Bils, Mathis Schrick, Josse Gerick, Samir Bodowe (67. Michel Johannes Schrick), Cebrail Demir, Nils Burchardt, Mats Klosa, Hafani Bouraima, Paul Vincent Sträter, Maximilian Wüst (91. Maddox Ott), Diaoul Tchadjobo (67. Sasha Titz) - Trainer: Janis Kraus - Trainer: Henrik Wegener - Trainer: Jannick Wischmeier
SV Rot-Weiß Deuten: Philipp Amft, Tarek El Meshai, Christoph Kasak, Jonas Goeke, Nils Falkenstein, Timo Haarmann, Hendrik Christian Löbler (45. Felix Schapp), Fabian Schöneis, Moritz Noetzel, Kevin Tshimanga-Dilangu, Luca Händchen - Trainer: Lukas Große-Puppendahl
Schiedsrichter: Dr. Hüseyin Sahin - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Maximilian Wüst (35.), 1:1 Kevin Tshimanga-Dilangu (53.), 1:2 Hendrik Christian Löbler (64.), 2:2 Maximilian Wüst (71.)
Rot: Mathis Schrick (86./Borussia Münster/)
Rot: Christoph Kasak (86./SV Rot-Weiß Deuten/)
Westfalia Gemen – SpVg Emsdetten 05 1:2
Westfalia Gemen: Lennart Dillhage, Nils Gettler, Luca Blanke (61. Joris Keizers), Jost Elias Gehling (90. Fabien Beyer), Ahmet Salih Özyigit, Jan-Frederik Büning, Fynn Borremans, Florian Girnth, Johannes Koschmieder, Justin Marquart, Tim Bröcking (61. David Edward Ssebuliba) - Trainer: Georg Geers
SpVg Emsdetten 05: Janis Over, Merlin Heinz, Tim Merker (46. Jonas Schomaker), Marius Klöpper, Jonas Schäfer (73. Adinane Fousseni), Jürgen Venikh (88. Hannes Rehr), Marius Schomaker, Henrik Möllers, Engin Demirdag (81. Jonas Borgmann), Omar Guetat (46. Asdren Haliti), Luca Tillmann - Trainer: Daniel Apke
Schiedsrichter: Philipp Werner-Krestel - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Tim Bröcking (19.), 1:1 Marius Schomaker (53.), 1:2 Jonas Schomaker (61.)
SV Dorsten-Hardt – Vorwärts Wettringen 1:1
SV Dorsten-Hardt: Louis Krietemeyer, Tim Wellers, Evans Ankomah-Kissi, Mirko Janning, Jannis Scheuch (85. Lorenz Alsmann), Cedric Leon Vennemann, Dominik Königshausen (71. Nico Lange), Auron Etemi (85. Yasin Birli), Jan Tewes (85. Jonas Kruppa), Nico Glüsing, Sidney Serge Tekoe (65. Ünsal Oruc) - Trainer: Christoph Schlebach
Vorwärts Wettringen: Maxim Schabbing, David Ratering, Thomas Hils, Niklas Heeke, Jannik Ruhkamp, Leonard Zenuni, Max Leonard Bültbrun (56. Mats Thiemann), Finn Höffer (64. Marvin Klewitz), Noah Schilling, Patrick Voß (56. Torsten Fiefhaus), Simon Wiecher (86. Ole Stein) - Trainer: Philipp Hölscher
Schiedsrichter: Patrick Schwabe (Herscheid) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Niklas Heeke (1.), 1:1 Dominik Königshausen (53.)
SC Altenrheine – Werner SC 1:3
SC Altenrheine: Cornelius Watta, Vadim Schmidt, Henry Südhoff (88. Dustin Reiners), Noah Saalfeld, Joel Flasse (88. Timo Müller), Thorben Kortenhorn, Luca Keanu Lars Huesmann, Lars Bieker (83. Lansana Bangoura), Arne Üffing (74. Niklas Huesmann), Levin Noel Damer (54. Glenn Schröer), Fabian Hüer - Trainer: Guido Göcke - Trainer: Mario Brinkmann - Trainer: Nick Petlach
Werner SC: Henrik Pollak, Marvin Stöver, Henry Poggenpohl, Zoran Martinovic, Lukas Nattler (46. Steffen Happe), Nico Holtmann, Jannik Prinz, Leon Becker (92. Tim Hoppe), Henrik Warnecke (92. Mika Neuhaus), Mirac Sahin (91. Mathis Geue), Robin Przybilla (59. Finn Drücker) - Trainer: Pascal Harder
Schiedsrichter: Ali Magrouda - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Leon Becker (81.), 0:2 Leon Becker (86.), 0:3 Jannik Prinz (90.+2), 1:3 Dustin Reiners (90.+4)
Gelb-Rot: Thorben Kortenhorn (49./SC Altenrheine/)