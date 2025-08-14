Die Landesligen - die Zahlen und Daten zum 1. Spieltag

In den Staffeln 1 und 3 gab es fast ausschließlich nur enge Partien. Ganz im Gegensatz dazu setzte es in den Staffeln 2 und 4 teilweise Kantersiege. Der SuS Bad Westernkotten (6:0 beim SC Drolshagen) und ASK Ahlen (7:0 gegen Borussia Münster) setzten sich an die Spitze.
Alle Zahlen und Daten zum 1. Spieltag im Überblick:
Delbrücker SC – SF DJK Mastbruch 1:1
Delbrücker SC: Jonny Mika, Tobias Henksmeier, Justin Reineke, Julian Düsterhus, Lukas Mehn, Nils Kautschor (76. Fabian Engelbrecht), Hasan Dere, Tobias Heering, Leon Piere Acikel (76. Jeremy Franz), Lukas Hartmann (46. Moussa Conde), Radu Nicolae Prepelita - Trainer: Jeffrey Addai - Trainer: Detlev Dammeier
SF DJK Mastbruch: Mika Schulmeister, Dennis Fortak, Tim Heggemann (58. Jannik Schmidt), Luis Canetto (46. Fynn Peters), Lars Bornefeld, Robert Can, Sven Kröger, Frederik Witte, Sergio Taveira Pinto (79. Samjuel Heim), Paul-Frederik Artelt (93. Abdallah Alkader), Julius Brinkmann (86. Torben Hartmann) - Trainer: Florian Menne - Trainer: Marco Schlobinski - Trainer: Patrick Dirichs
Schiedsrichter: David Kleinstück - Zuschauer: 680
Tore: 1:0 Leon Piere Acikel (14. Foulelfmeter), 1:1 Paul-Frederik Artelt (64.)
FC Lübbecke – FC Bad Oeynhausen 2:2
FC Lübbecke: David Wiens, Robert Wiens, Samir Bouachria, Can Metin Moelle, Shaalan Khairi (39. Sven Redetzky), Eren Kelemci (70. Dino Pandur), Luca David Steinhof (46. Kalo Önen), Deljar Omar, Jeger Khuin Hamid Ghanem, Walat Houra (89. Max Rimkus), Moreno Antonio Siedler (59. Ersan Keser) - Trainer: Julian Mühlenweg - Trainer: Nils Mühlenweg
FC Bad Oeynhausen: Mirko Göhner, Kevin Reimer, Felix Ostsieker (68. Fabian Richter), Dominik Moskvin (80. Timo Mühlmeier), Robin Reimer (55. Philipp Derksen), Kjell Elias Soll (68. David Scheidel), Selim Alexander Kürümüs, Kai Adrian, Felix Brinkmann, Moritz Tiemann (42. Joscha Kachel), Dominik Flaake - Trainer: Daniel Brink - Trainer: Philipp Topp - Trainer: Maximilian Gierasinski
Schiedsrichter: Jonathan Wlotzka - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Moritz Tiemann (16.), 0:2 Moritz Tiemann (30.), 1:2 Walat Houra (39.), 2:2 Deljar Omar (84. Handelfmeter)
Rot: Samir Bouachria (90./FC Lübbecke/Tritt einem auf dem Boden liegenden Spieler gegen den Kopf)
Besondere Vorkommnisse: Jeger Khuin Hamid Ghanem (FC Lübbecke) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Mirko Göhner (68.).
BV Bad Lippspringe – SVKT 07 Minden 1:2
BV Bad Lippspringe: Nico Roszykiewicz, Sebastian Woitzyk, Paul Nitsch, Anton Günter, Jan Schlenger, Cagatay Karaca (65. Maurice Malak), Markus Witmann (75. Engin Deniz), Adebola Adejoju, Nelo Donko (46. David Bollmann), Noel Hirschberg (65. Mohamed Lamine Soumah), Viktor Thomas (60. Dino Nesic) - Trainer: Sascha Heisener - Trainer: Oguzhan Karaca - Trainer: Mark Leinung - Trainer: Ingo Jennebach
SVKT 07 Minden: Emil Liecker, Lennart Springer, Luca Christian Bruse, Pius-Emilian Meyer, Jannis Springer (90. Ole Mattis Wöbking), Eric Beims, Lasse Haakon Kellermeier, Yannik Niermann (88. Anis Zouabi), Jan Rekling, Malte Lüken, Batuhan Pehlivan (66. Joel Jamil Rabenhorst) - Trainer: Jens Meier - Trainer: Marcel Wallbaum
Schiedsrichter: Kevin Langenströer - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Markus Witmann (6.), 1:1 Jan Rekling (71.), 1:2 Yannik Niermann (81.)
Gelb-Rot: Sebastian Woitzyk (36./BV Bad Lippspringe/)
Rot: Jan Schlenger (90./BV Bad Lippspringe/Tätlichkeit )
SV Avenwedde – FC Nieheim 1:1
SV Avenwedde: Christopher Niehaus, Igor Balov, Niklas Kirchgessner, Hannes Braun (72. Samuel Kanber), Riek Jürgen Ehlers, Joona Querober, Sven Oberschelp, Lukas Öksüz, Kevin Alessandro Matulin, Tunay Mert Kutluhan, Dwain Henry Junior Osaigbovo (59. Muhammed Münib Gül) - Trainer: Edin Mujala - Trainer: Miron Tadic
FC Nieheim: Daniel Eichmann, Marlon Pott, Alex Hopp, Matti Rohde, Dirk Büsse, Marius Bockelkamp, Linus Herwing, Johann Paul Winkler, Finn Versen, Tobias Puhl, Lukas Stamm - Trainer: Jörg Böhme - Trainer: Richard Soethe
Schiedsrichter: Fabian Niehus (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Sven Oberschelp (67.), 1:1 Tobias Puhl (70.)
TuS Dornberg – Hövelhofer SV 1:0
TuS Dornberg: Joschka Leier, Mirco Felske (89. Max Bartels), Noah Jonathan Fritz, Rene Schäfer, Dominik Kuck, Charley Achtereekte, Jannis Bölt (79. Tobias Schröder), Boris Glaveski (81. Lennart Versick), Elias Morgenroth (81. Nick Mdoreuli), Henri Ernst, Clemens Bachmann (90. Felix Gerner) - Trainer: Jens Horstmann - Trainer: Maxine Birker - Trainer: Michael Zozmann
Hövelhofer SV: Jonas Leifeld, Julian Galas, Nick Schröder, Deniz Poyraz, Simon Renneke, Sinan Caliskan (69. Berat Turan), Maxim Bairamov (81. Felix Lippold), Bel-Albert Mehmeti (63. Martin Gröcker), Sebastian Laigle, Noel Marius Flavio Kampmeier (81. Jordan Tcheugoue), Tobias May - Trainer: Luca D'Angelo
Schiedsrichter: Antonio Ljubas - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Boris Glaveski (58.)
SC Herford – RW Kirchlengern 1:1
SC Herford: Dafe Nana, Vitali Tichomirov, Tufan Ucar (75. Tim Libor), Stojan Stojcevski (46. Julian Czaja), Konstantinos Keissoglou, Nico Bartling, Lennart Wehmhöner, Danylo Tsehelniy, Markus Esko (75. Pascal Widdecke), Ilias Illig, Mikail Baytar - Trainer: Marcel-Amary Höcker - Trainer: Tim Daseking
RW Kirchlengern: Yannick Hartmann, Manuel Rahde, Niklas Wüllner, Julian Marten, Sebastian Müller (60. Niklas Kerksiek), Artem Panasenkov, Dennis Quirin, Benedikt Valldorf, Daniel Urban (68. Justinas Susa), Lennard Wüllner, Levin Güzelel (83. Jan-Luka Kollmeier) - Trainer: Daniel Halfar - Trainer: Marcel Thelen
Schiedsrichter: Justin Hegerding (Lemgo) - Zuschauer: 210
Tore: 0:1 Sebastian Müller (15.), 1:1 Markus Esko (44.)
Besondere Vorkommnisse: Manuel Rahde (RW Kirchlengern) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Dafe Nana (37.).
SV Heide Paderborn – VfB Schloß Holte 1:2
SV Heide Paderborn: Sean Millard, Mohamad Basel Kawakbi, Aron Bracke (78. Jon Jakobsmeyer), Christian Strohdiek (72. Nils Balke), Gianluca Mazza, Emanuel Yanik (78. Lukas Cramer), Lucas Kleine-Hollenhorst, Dominik Kling (60. Lukas Starbatty), Darwin Lange, Mike Franz, Frederik Ewe (60. Robin Ens) - Trainer: Björn Schmidt
VfB Schloß Holte: Nils Leistner, Robin Hofmann, Robin Brummel, Kevin Schubert (83. Sebastian Spada), Kevin Klippenstein (76. Milo Friedrich), Maximilian Ulrich (90. Daniel Fröse), Paul Friesen, Sebastian Räker (74. Carlo Odenius) (83. Manuel Giebel), Jannis Wehmeier, Bastian Just, Julian Lakämper - Trainer: Kevin Kröger - Trainer: Kevin Viereck
Schiedsrichter: Nils Hasse - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Maximilian Ulrich (5.), 1:1 Mike Franz (33.), 1:2 Maximilian Ulrich (35.)
TuS Lohe – Post TSV Detmold 2:2
TuS Lohe: Michael Joel Arnolds, Marvin Blöbaum, Lukas Brakmann, Niklas Sewing, Jan Eckert, Emirhan Tasci, Ricardo Squarra, Robin Leo Faulstich, Stefan Langemann, Adrian Mavretic, Denis Kameric (70. Lino Salle) - Trainer: Dejan Simonovic - Trainer: René Müller
Post TSV Detmold: Jannis Horstkötter, Philip Wichmann, Zalem Özmen (57. Marios Aliprasitis), Marco Mescheder, Marco Rüskaup (57. Marius Seipt), Robin Jöstingmeier, Maximilian Reckendorf, Johann Felker, Jakob Oborowski, Julian Jobstmeier (88. Erik Bormatkov), Joel Weber - Trainer: André Schröder - Trainer: Markus Rüschenpöhler
Schiedsrichter: Justus Rehermann - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Adrian Mavretic (29.), 1:1 Joel Weber (60.), 1:2 Joel Weber (65.), 2:2 Robin Leo Faulstich (87.)
Germania Salchendorf – BSV Menden 4:0
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Thomas Klöckner (53. Ilias Houta), Marcel Rigau Badenas, Oliver Sanchez Tenorio, Jan Vitt, Eliezer Ngyombo (68. Mourice Grohs), Gezim Berisha (53. Fynn Werthenbach), Leon Palaj (87. Tim Langenbach), Tim Luca Zimpel, Fabian Kolb (65. Luca Pasquale Quartaro) - Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado
BSV Menden: Phil Pingel, Robin Hilberg, David Maximilian Maleika, Jan-Henrik Schaffer, Augustine Asante, Jan Hendrik Kießler (76. Leon Hauser), Marek Kulczycki, Christian Eckert, Marc Andre Roszak, Marcel Hoffmann (67. Leonardo De Nardo), Paul-Johan Schmöle (87. Nils Kraume) - Trainer: Ralf Schneider
Schiedsrichter: Adrian Mazurkiewicz - Zuschauer: 99
Tore: 1:0 Jan-Philipp Gelber (43.), 2:0 Oliver Sanchez Tenorio (84.), 3:0 Luca Pasquale Quartaro (88.), 4:0 Tim Luca Zimpel (90.)
SpVg Olpe – USC Altenautal 3:2
SpVg Olpe: Niklas Luksch, Christian Griffel, Kerim Yilmaz, Kevin Becker, Nicolas Buchen, Ömer Yilmaz (92. Fuad Mulic), Linus Witzel, Johannes Ledig, Kevin Krämer, Laurin Joel Knieper (96. Jonas Klur), Jannik Buchen - Trainer: Marco Carbotta - Trainer: Bayram Celik
USC Altenautal: Daniel Mantasl, Simon Diermann, Niklas Kahmen (83. Dario Zimmer), Kevin Bielefeld, Lennart Nicolas Schmidt, Timo Becker (77. Paboy Fanneh), Andre Mader, Kai Schumacher, Lukas Agethen, Niklas Dunst, Tim Atorf (87. Patrick Wöhning) - Trainer: Simon Brake - Trainer: Viktor Maier
Schiedsrichter: Jonas Fischbach (Freudenberg) - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Kevin Krämer (5.), 1:1 Lukas Agethen (7.), 1:2 Lukas Agethen (55.), 2:2 Johannes Ledig (75.), 3:2 Jannik Buchen (84.)
RW Erlinghausen – TSV Weißtal 2:3
RW Erlinghausen: Kevin Krefeld, Malte Kriesche, Philipp Karl Hachmann, Rahman Cakmakci (71. Aleksandar Stoimenov), Valton Kodra, Ümral Bahceci, Fatjon Ademaj, Kevin Kraemer, Dren Gashi (66. Frederik Schlüter), Bilal Akgüvercin, Jonas Böhner (79. Valdrin Kodra) - Trainer: Christofer Diekmann - Trainer: Michael Mantasl
TSV Weißtal: Niklas Knopf, Richard Moh, Daniel Berger, Phil Mueller-Lechtenfeld, Luca Botzon, Louis Zmitko, Felix Schwunk (85. Yannik Plachner), Lukas Plaum (90. Felix Broska), Jasin Abdellaoui, Jordie-Maximilian Koch (76. Paul Merbold), Felix Kloos (71. Maximilian Kraft) - Trainer: Manuel Jung
Schiedsrichter: Kevin Oschinski - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Fatjon Ademaj (18.), 1:1 Luca Botzon (53.), 1:2 Felix Kloos (59.), 2:2 Jonas Böhner (60.), 2:3 Maximilian Kraft (87.)
Gelb-Rot: Rahman Cakmakci (81./RW Erlinghausen/)
SC Neheim – SV Schmallenberg/Fredeburg 4:1
SC Neheim: Jannik Heppelmann, Francesco Caruso, Julian Trudewind (71. Daniel Bald), Youssef Anhari, Samet Coskun, Julian Kellermann (58. Niklas Große-Benne), Janik Hülsmann, Jonas Janetzki, Noah Tolle (75. Christopher Ngali), Yatma Wade, Anas Boukidar (79. Merlin Zweimann) - Trainer: Ibrahima Mbaye
SV Schmallenberg/Fredeburg: Francesco Lattanzi, Mathis Lüttecke, Marco Gorges, Fabio Gorges (80. Kevin Kloske), Andreas Schütte (74. Josemar Manuel), Fabian Mazrekaj, Nils Marek, Luca Richard Schoermann, Mirko Piechaczek (78. Timo Schulte), Alessio Joel Schmidt, Kevin Lüttecke - Trainer: Merso Mersovski
Schiedsrichter: Marcel Voß - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Jonas Janetzki (2.), 1:1 Andreas Schütte (43.), 2:1 Niklas Große-Benne (61.), 3:1 Yatma Wade (86.), 4:1 Yatma Wade (89.)
FC Lennestadt – SV 04 Attendorn 0:1
FC Lennestadt: Kevin Schulte, Niklas Stemmer, Till Quast, Peter Vente, Lukas Stemmer, Moritz Färber (75. Alim Bilim Belge), Christian Schmidt (59. Adem Bajraktarevic), Marius Habel, Silas Duwe (88. Moritz Mecklenbrauck), Luke Droste, Lennart Mester - Trainer: Ralf Behle
SV 04 Attendorn: Felix Pospischil, Lukas Hoberg (80. Riccardo Giuseppe Giamporcaro), Sead Balic, Amer Selimanjin (55. Nick Heimes), Christian Hagedorn, Jannik Lenninger, Marvin Annen, Christopher Selter (70. Jerome König), Alen Kandic, Lejf Kaden (46. Vedat Vural), Phil Langer (55. Albin Matoshi) - Trainer: Jasmin Selimanjin - Trainer: Timo Gaertner - Trainer: David Heide
Schiedsrichter: Arnoush Araghi - Zuschauer: 123
Tore: 0:1 Vedat Vural (49.)
TuS Sundern – SV Hohenlimburg 2:4
TuS Sundern: Bastian Horch, Horst da Silva Ferreira (76. Matz Bernhard Schröder), Hannes Andreas Grosch, Oliver Niedbala (58. Kai Julian Mizel), Niels Klüter, Phil Schulte Schmale, Laurenz Maria Perschke (78. Ilkay Ibrahim Nagis), Niklas Schulte (70. Claas Tolle), Louis Orlando, Arne Siewers (63. Moritz Papendick), Fynn Hoheiser - Trainer: Heiko Bode - Trainer: Fabio Granata
SV Hohenlimburg: Jonas Schilling, Julian Flügge, Daniel Wieczorek, Florian Pentti Kurt Buchsteiner (59. Emanuel-Lusankueno Dialundama), Max Zimmermann, Denys Masalskyi (59. Joel Schikora), Danilo Labarile, Antonio Porrello (85. Alessandro Silvestro), Imad Aweimer (39. Olando Shrouder), Berkant Canbulut, Ibrahim Lahchaychi (68. Fabian Palczewski) - Trainer: Yalcin Erkaya - Trainer: Carmelo Longhitano
Schiedsrichter: Julien Wache - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Danilo Labarile (2.), 1:1 Louis Orlando (15.), 2:1 Fynn Hoheiser (28.), 2:2 Berkant Canbulut (38.), 2:3 Olando Shrouder (80.), 2:4 Olando Shrouder (90.+5)
Borussia Dröschede – SuS Langscheid/Enkhausen 5:1
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Simon Bank, Salih Kadir Cankur (76. Robin Wodniok), Bruno Falcone, Nikolas Friedberg (81. Erik Otto), David Antunes Gouveia Fernandes (85. Okan Öztürk), Sükrü Aksahin, Tim Finkhaus, Joao Filipe da Silva Macedo (68. Ben Elias Benfer), Muhammet Köstereli, Dominik Urumis (64. Szymon Jaroslaw Utrata) - Trainer: Ercan Linke
SuS Langscheid/Enkhausen: Adrian Dybiec, Fabian Mrozinski, Kastriot Veseli, Osman Albayrak, Bartek Maik Dybiec (43. Riad Xhaka), Henry Heinemann, Pasquale Curcio, Marcelo Costa Rebelo, Max Schamoni, Lukas Kessler, Ibrahima Camara (67. Till Hagen) - Trainer: Sven Nieder - Trainer: Ioannis Vassis - Trainer: Dirk Stratenschulte-Huss
Schiedsrichter: Julian Schmucker-Siepmann - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Dominik Urumis (4.), 1:1 Max Schamoni (7.), 2:1 Ibrahima Camara (9. Eigentor), 3:1 David Antunes Gouveia Fernandes (35. Foulelfmeter), 4:1 Dominik Urumis (50.), 5:1 Dominik Urumis (59.)
SC Drolshagen – SuS Bad Westernkotten 0:6
SC Drolshagen: Lukas Ruegenberg, Yasin Aktas, Kaan-Hasan Yilmaz (75. Ben Alexander Krämer), Oliver Weuste, Philipp Glasbrenner, Enes Cimen, Tunahan Gökce, Raul Bauer, Volkan Yilmaz, Eike Pfeiffer (65. Emir Kukavica), Simon Pfeifer (72. Maksim Marinkovic) - Trainer: Enes Cimen - Trainer: Michael Kügler - Trainer: Oliver Weuste
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Luca Kaiser, Merlin Philip Sonntag, Jan Penner (72. Francesco Pannucci), Louis Sprick (68. Lukas Braun), Daniel Bertels (72. Caspar Wilhelm Brune), David Wallmeier, Davin Hense (65. Marvin Schumacher), Phil Mehn, Philipp Köster (65. Henning Klebolte), Lennart Belda - Trainer: Christian Nolte - Trainer: Cevahir Evin - Trainer: William Mennie
Schiedsrichter: Giuseppe Mele - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Phil Mehn (20.), 0:2 Louis Sprick (50.), 0:3 Lennart Belda (53.), 0:4 Marvin Schumacher (67.), 0:5 Marvin Schumacher (73.), 0:6 Marvin Schumacher (80.)
SV Sodingen – BV Herne-Süd 4:2
SV Sodingen: Lars Präkelt, Veli Han Güzel, Ensar Candag, Aker Arslan-Ali, Ramazan Bünjamin Karatas, Baris Köktürk, Bawer Öncel (46. Ilias Dimopoulos), Koray Basar, Kayra Candag, Chukwu Ifeanyi (57. Ismet Batmaz) (57. Ayob Dani Hammdi), Chidiebere Collins Agita (87. Christfired Chisom Emmanuele) - Trainer: Christian Knappmann
BV Herne-Süd: Ubeyd Güzel, Patrick Mosemann, Cedric Geduttis (46. Ahmet Mizrak), Dominik Lücke, Nicolai Lux, Jermaine Rupieper, Marcus Piossek, Marc Pape (82. Ayoub Nouasse), Zouhir Akrifou (63. Marvin Wronowski), Nico Cygiel (74. Mehmet Koc), Dominik Hanemann - Trainer: Dennis Hasecke
Schiedsrichter: Lukas Valk - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Dominik Hanemann (22.), 1:1 Koray Basar (34.), 1:2 Dominik Hanemann (55.), 2:2 Ismet Batmaz (61.), 3:2 Koray Basar (71.), 4:2 Koray Basar (90.+5 Handelfmeter)
TuS Harpen – TuS Eichlinghofen 1:1
TuS Harpen: Ben Zöllner, Maurice Kirchhoff, Nico Böning (66. Matin Sediqui), Marco Bakenecker, Jan Beeke Fischer (66. Allan Burfeind Bimete), Daniel Hoffmann, Jasim David Sobreiro Boutayeb (84. Adin Music), Jan Oberhagemann, Bile Anobian (77. Denis Jankowski), Rinim Haliti, Nico Ralph Brinkmann (66. Marco Jankowski) - Trainer: Björn Lübbehusen
TuS Eichlinghofen: Oliver Roll, Andreas Uphues, Levi Lennart Butt, Florian Peterhülseweh, Semih Akdeniz (58. Leander Dreßel), Emmanuel Nagel (76. Mahir Boran Cenan), Roman David Geist, Stefan Bienewald (76. Emre Yilmaz), Fynn Gedaschke, Gad Addai Akrasi (71. Muhsin Aktas), Oktay Ipek (52. Ahmed Ersoy) - Trainer: Marc Neul
Schiedsrichter: Inan Bulut (Herne) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Jan Oberhagemann (35.), 1:1 Roman David Geist (87.)
SF Wanne-Eickel – FC Altenbochum 1:1
SF Wanne-Eickel: Jan Zielke, Abdessamad Moughli, Cedric Groß, Cedric Presshoff, Arthur Nakalyuzhnyy (62. Alharth Aljassem), Jane Noah Mojsovski (76. Rohbar Derwish) (83. Abe Karim Ibrahim), Ismael Diaby (66. Özkan Cagir), Rohbar Derwish (83. Abe Karim Ibrahim), Klaus Felix Ndoki, Karoj Salem Sindi, Anthony Erhahon - Trainer: Lukas Fronczyk
FC Altenbochum: Raciel Peralta González, Mika Drees, Marte Drews, Kenneth Neumann (77. Marco Polk), Till Sittartz, Luca Sundermann, Luca Chaladze, Jassin Bousouf (90. Leonard Agyeman Duah), Diego Rocha Martinez (62. Marco-Rosario Costanzino), Ivo Kleinschwärzer (84. Denis Kospic), Ibrahim Kaba (26. Abdoul Aziz Ouedraogo) - Trainer: Axel Sundermann
Schiedsrichter: Luca-Noél Perschke - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Ivo Kleinschwärzer (61.), 1:1 Rohbar Derwish (74. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Mika Drees (24./FC Altenbochum/)
VfL Kamen – FC Roj Dortmund 1:2
VfL Kamen: Joel Kiranyaz, Ricardo Freitas de Olivera, Charalampos Stefanidis, Yakup Kilinc, Mika Oxe (73. Maxim Limanski), Ünal Kurtulus, Emre Demir, Rahim Kocakus, Aboubacar Miguel Toure (70. Rienat Mochuliak), Mirco Gohr (66. Can Demircan), Görkem Ücüncü - Trainer: Mehmet Kara
FC Roj Dortmund: Ivan Mandusic, Viktor Siljeg, Jeffrey Malcherek, Phil Rosenkranz, Maciej Adrian Bokemueller, Pjer Radojcic (90. Chinedu Francis Edobor), Salih Arabaci, Santiliano Braja, Mateus Ayala Cardoniz, Serhat Uzun (82. Kerem Durucan) (90. Firat Cinar), Emre Yesilova (72. Amine Ennaji) - Trainer: Marcel Radke - Trainer: Yasin Karabulut
Schiedsrichter: Halil Ibrahim Üstün - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Emre Yesilova (41.), 0:2 Emre Yesilova (49.), 1:2 Jeffrey Malcherek (61. Eigentor)
TuS Hannibal – YEG Hassel 4:2
TuS Hannibal: Michael Reznik, Ayoub Boulila (88. Tarek El Mohammadi), Burak Mansuroglu (59. Gökhan Ucar), Anton Pavic, Chidera Odum, Abdul Rashid Shuaib, Hamza Nassiri El Aamraoui (74. Adham Kaderi), Oualid Atriki, Tegra Joseph Lunduku, Soufian Laghrissi, Kevin Thomas Usang (90. Birhat Cin) - Trainer: Giuseppe Tripi
YEG Hassel: Akin Ergin, Kadir Gökyar, Maxim Djatlev (79. Gökhan Öztürk), Hiroto Kato (32. Onour Kara Ali), Gaito Yamada (57. Yüksel Terzicik), Cihan Yildiz (79. Vitali Alejandro Martinez Hernandez), Ridvan Demircan, Tokiya Monno, Thomas Quayson Tabi, Yannick Goecke, Riku Tome (70. Burak Uysal) - Trainer: Cihan Yilmaz
Schiedsrichter: Roger Roy Gad - Zuschauer: 55
Tore: 1:0 Kevin Thomas Usang (20.), 2:0 Hamza Nassiri El Aamraoui (36.), 2:1 Thomas Quayson Tabi (39.), 3:1 Soufian Laghrissi (53.), 3:2 Yüksel Terzicik (78. Foulelfmeter), 4:2 Kevin Thomas Usang (86.)
Rote Karte: YEG Hassel (90.)
SV Brackel 06 – SuS Kaiserau 2:0
SV Brackel 06: Yannik Kube, Rron Sahiti, Raoul Wistuba, Nicholas Rous (86. Malcolm Ferro), Mohamed Achahboun (57. Andrej Myakotin), Abdellah Mohammed (80. Anton Schefer), Thomas Wilhelm, Benedikt Buchholz, Anil Can Mert, William Valenti (55. Cedric Steffen Mielsch), Matti Schülke (80. Heinrich Arrey Bakor) - Trainer: Egzon Gervalla
SuS Kaiserau: Jonas Trebing, Lukas Schuster, Henning Ulrich Steffen, Tom Schulz, Justin Waschescio, Akif Cakmak, Felix Hülsmann (65. Baran Yörük), Nico Stender (72. Amin Hill), Lasse Schiedel (82. Ole-Lasse Lohmann), Fabian Lleshaj (65. Michael Seifert), Luca Phil Rebbert (82. Nikolas Herrmann) - Trainer: Paul Mantei
Schiedsrichter: Noah Bode - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Henning Ulrich Steffen (29. Eigentor), 2:0 Matti Schülke (50.)
FC Marl – Hombrucher SV 0:0
FC Marl: Florian Kraft, Paul Wilhelm, Michael Zoladz, Maurice Rottenberg, Tim Rachnj, Niklas Baf, Oguzhan Inam, David Sdzuy (76. Dennis Grodzik), Tim Marquardt (67. Phil Janicki), Markus Zavalov, Arian Phil Schuwirth (62. Niels Johannes Overhoff) - Trainer: Thomas Falkowski
Hombrucher SV: Jan Hennig, Robin Vargues Martins, Domenico Palmieri, Arthur Stanley Feldbrugge, Peter Heinz (87. Williams Landa), Jannik Tipkemper, Marlon Ingo Tetzner (61. Ali Sener), Kevin Mattes, Christian Peters, Fabian Vargues Martins (78. Alexander Bernhard), Julien-Maurice Götzen (83. Andreas Heiß) - Trainer: Karim Bouasker
Schiedsrichter: Stefan Tendyck - Zuschauer: 200
Tore: keine Tore
Königsborner SV – SV Wanne 11 1:1
Königsborner SV: Flemming Sandt, Lennart Kutscher, Tim Lorenz, Kareem Aichi (81. Ilja Petreian), Yannick Tönnes, Soufian Maatalla (63. Maximilian Brüwer), Luca Becker (63. David Haseldiek), Soner Aydin, Taha Efe (87. Tony Bao Nguyen), Val-Leander Wettklo (75. Neivin Tyler Porta), Marvin Noah Pietryga - Trainer: Arndt Kempel
SV Wanne 11: Maximilian Maiwald, Mustafa Kaya, Niklas Fink (80. Nick Stehl), Antonio Curic, Orkun Koymali, Marc Flaczek, Ismail Akbaba (74. Stefan Maiwald), Niklas Orlowski (59. Amel Omerovic), Bilal Lasshab (86. Ferhat Sahin), Justin Maximilian Mieszczak (70. Mohammed Rahmouni), Yves Brooklyn Bienk - Trainer: Franko Pepe
Schiedsrichter: Patrick Lepperhoff - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Marvin Noah Pietryga (29.), 1:1 Maximilian Maiwald (90.+5)
Vorwärts Wettringen – SC Altenrheine 2:5
Vorwärts Wettringen: Tobias Brünen (27. Maxim Schabbing), David Ratering, Niklas Heeke (82. Joost Rausse), Alexander Schmees (63. Ole Stein), Jannik Ruhkamp, Leonard Zenuni, Marvin Klewitz (57. Simon Wiecher), Ole Trindeitmar, Mats Thiemann (63. Thomas Hils), Finn Höffer, Noah Schilling - Trainer: Philipp Hölscher
SC Altenrheine: Jannik Sriskandarajah, Vadim Schmidt (67. Lars Bieker), Henry Südhoff, Noah Saalfeld, Joel Flasse, Thorben Kortenhorn (80. Glenn Schröer), Yannik Langner, Luca Keanu Lars Huesmann (85. Timo Müller), Nick Petlach (67. Levin Noel Damer), Arne Üffing, Fabian Hüer (85. Dustin Reiners) - Trainer: Guido Göcke - Trainer: Mario Brinkmann - Trainer: Nick Petlach
Schiedsrichter: Philip Roedig - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Nick Petlach (1.), 1:1 Finn Höffer (5.), 1:2 Thorben Kortenhorn (23.), 1:3 Luca Keanu Lars Huesmann (41.), 2:3 Simon Wiecher (68.), 2:4 Fabian Hüer (69.), 2:5 Fabian Hüer (78. Foulelfmeter)
Hammer SpVg – Westfalia Gemen 0:1
Hammer SpVg: Janis Mario Kindler, Louis Hein, Berdan Aydin (78. Ole Anton Neuhaus), Noel Dülek (88. Lorik Beka), Leon Schneider, Jovan Mihajlovic, Hendrik Beste, Niclas Noldes, Daniel Schürmann (88. Ilias Boutarrada), Eric Kommorowski, Amar Husic (61. Lennart Pörschke) - Trainer: Ralph Oberdiek
Westfalia Gemen: Lennart Dillhage, Nils Gettler, Noah Lohaus, Luca Blanke (59. Alexander Bilski), Jost Elias Gehling, Ahmet Salih Özyigit, Jan-Frederik Büning (76. Lennart Südholt), Fynn Borremans, Florian Girnth (46. Joris Keizers), Johannes Koschmieder (90. Fabien Beyer), Tim Bröcking (86. Al Bashek Abdul Rahman Dawara) - Trainer: Georg Geers
Schiedsrichter: Ben Gödde (Brilon) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Johannes Koschmieder (83.)
ASK Ahlen – Borussia Münster 7:0
ASK Ahlen: Marcel Klemmer, Sinan Özkara, Iago Augusto De Carvalho (64. Rasit Tekin), Okan Güvercin, Aykut Bozkurt (46. Matheus Lucas Souza Mendes), Akil Cömcü, Emre Yildiz, Ilker Algan (68. Resul Topcu), Breno Ferreira Guimaraes, Yasin Acar (60. Cihan Özkara), Bertul Kocabas (73. Ismail Icen) - Trainer: Erkan Baslarli
Borussia Münster: Björn Bils, Mathis Schrick, Jan Henrik Springeneer, Georg Konrad Schrader, Samir Bodowe, Mats Klosa (88. Leon Walters), Hafani Bouraima (60. Diaoul Tchadjobo), Paul Vincent Sträter (77. Maddox Ott), Tim Hermann, Maximilian Wüst, Sasha Titz (60. Cebrail Demir) - Trainer: Janis Kraus - Trainer: Henrik Wegener - Trainer: Jannick Wischmeier
Schiedsrichter: Lucas Kamp (Hövelriege) - Zuschauer: 170
Tore: 1:0 Yasin Acar (10.), 2:0 Emre Yildiz (48.), 3:0 Yasin Acar (50.), 4:0 Yasin Acar (55.), 5:0 Emre Yildiz (57.), 6:0 Resul Topcu (82.), 7:0 Ismail Icen (88.)
VfL Senden – SV Schwarz-Weiß Lembeck 4:0
VfL Senden: Marvin Kemmann, Marvin Tjaden, Jasper Laurenz Kleuter, Eldin Celebic, Dominik Schöppner, Hendrik Heubrock (12. Ali Shinawi), Hussein Fayad (83. Lukas Gottwald), Joshua Dabrowski, Jermaine Jeyanthira (61. Jürgen Sinev), Matthias Althaus (69. Mohamad Fakih Dit Issa), Elias Noah Tatari (46. Tim Castelle) - Trainer: Rabah Abed
SV Schwarz-Weiß Lembeck: Pascal Lehmkuhl, Nick Hellenkamp, Jan Kötting (83. Jannes Brun), Hendrik Dumpe, Bernd Röhling (75. Marvin Botthof), Vincent Leonhard Brun (75. Marius Wilkes), Daniel Hennebach, Marius Felix Benning (56. Steffen Fellner), Tom Springenberg (83. Marius Höing), Leon Hortmann, Louis Gerling - Trainer: Oliver Ridder
Schiedsrichter: Thorsten Kleiböhmer - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Tim Castelle (53.), 2:0 Hussein Fayad (54.), 3:0 Joshua Dabrowski (59.), 4:0 Joshua Dabrowski (73.)
Lüner SV – Ibbenbürener SpVg 4:3
Lüner SV: Alexander Rothkamm, Enis Delija, Volkan Ablak (71. Danny Miguel Putzig), Pascal Wieczorek (21. Tobias Hartmann), Daniel Mikuljanac, Ennes Yilmaz (94. Gor Hovakimyan), Robin Rosowski, Resul Celebi (80. Daniel Friesen), Sebastian Prada, Darren Rios, Sipan Uzun - Trainer: Giovanni Schiattarella
Ibbenbürener SpVg: Jason Breulmann, Luca Klostermann (77. Bjarne Christian Muck), Matthias Eiter, Dominic Dohe, Eric Rahe, Marvin Hagemann, Julian Wesselkämper (64. Timo Zimmermann), Niklas Pollok (73. Nikolai Biemann), Maximilian Pelle, Kevin Hagemann (77. Berkant Samanci), Daniel Kammerzell - Trainer: Kevin Gütt
Schiedsrichter: Maik Koch - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Kevin Hagemann (2.), 1:1 Enis Delija (38. Foulelfmeter), 2:1 Enis Delija (50.), 3:1 Enis Delija (52.), 4:1 Darren Rios (61.), 4:2 Eric Rahe (79.), 4:3 Maximilian Pelle (85.)
Werner SC – SV Burgsteinfurt 2:2
Werner SC: Henrik Pollak, Marvin Stöver, Henry Poggenpohl, Zoran Martinovic, Lukas Nattler, Nico Holtmann, Jannik Prinz (84. Mathis Geue), Leon Becker (46. Steffen Happe), Henrik Warnecke (72. Moatez Barakat Omar), Mirac Sahin, Robin Przybilla (46. Finn Drücker) - Trainer: Pascal Harder
SV Burgsteinfurt: Raphael Meier, Steffen Exner, Henning Ruhkamp, Paul Höffer, Giovanni Amouzou (79. Lars Bode), Helio Ricardo Faria da Silva, Volkan Haziri, Reza Asadollahi Alle (71. Rafael Branquinho), Umut Berke, Neriman Kocevic, Elix Chukri (25. Joshua Olden) - Trainer: Christoph Klein-Reesink
Schiedsrichter: Björn Backhaus - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Umut Berke (30.), 1:1 Henry Poggenpohl (58.), 1:2 Umut Berke (75.), 2:2 Finn Drücker (77.)
SpVg Emsdetten 05 – SV Dorsten-Hardt 1:1
SpVg Emsdetten 05: Janis Over, Merlin Heinz, Tim Merker, Adinane Fousseni, Marius Klöpper, Jürgen Venikh (80. Fabian Merfeld), Marius Schomaker, Henrik Möllers (72. Jonas Schomaker), Engin Demirdag (88. Asdren Haliti), Omar Guetat (80. Hannes Rehr), Luca Tillmann - Trainer: Daniel Apke
SV Dorsten-Hardt: Paul Den Hartog, Tim Wellers, Mirko Janning, Lorenz Alsmann (46. Jonas Kruppa), Jannis Scheuch (94. Ünsal Oruc), Dominik Königshausen (46. Nico Lange), Auron Etemi (46. Yasin Birli), Jan Tewes, Maximilian Supe, Nico Glüsing, Sidney Serge Tekoe (85. Felix Surmann) - Trainer: Christoph Schlebach
Schiedsrichter: Stefan Schönfelder (Riesenbeck) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Nico Glüsing (69.), 1:1 Marius Schomaker (83.)
SV Rot-Weiß Deuten – SG Bockum-Hövel 3:0
SV Rot-Weiß Deuten: Philipp Amft, Robin Pötter, Dogan Yildiz (7. Luca Händchen), Tarek El Meshai, Christoph Kasak, Jonas Goeke, Timo Haarmann, Hendrik Christian Löbler (80. Felix Schapp), Fabian Schöneis (73. Robin Slawinski), Mahmoud Nuno El-Dorr (45. Moritz Noetzel), Kevin Tshimanga-Dilangu (73. Nils Falkenstein) - Trainer: Lukas Große-Puppendahl
SG Bockum-Hövel: Tobias Krakor, Amer Masic, Efe Özkara, Ercan Akman, Almurtadha Fouad Salim Al-Saeedi (91. Janik Schäper), Nico Kollakowski (91. Aram Abdo), Fynn Bsufka, Norayr Jalilyan (76. Lars Brinkmann), Isam El Aallali, Santtu Kalle Kristian Lindgren (75. Alexander Guthoff), Dawid Szmadrowski (91. Marcio Martin Grzesica) - Trainer: Oliver Glöden
Schiedsrichter: Danny Piel - Zuschauer: 140
Tore: 1:0 Hendrik Christian Löbler (23.), 2:0 Hendrik Christian Löbler (61.), 3:0 Tarek El Meshai (66.)
Rot: Robin Pötter (82./SV Rot-Weiß Deuten/)
Gelb-Rot: Efe Özkara (85./SG Bockum-Hövel/)