Die Landesliga-Teams in der Saison 2026/27

RaSpo Brand und Union Schafhausen spielen auch in der kommenden Saison in der Landesliga. – Foto: Daniel Frenken

Mit gleich sieben Aufsteigern aus den Bezirksligen und drei Absteigern aus der Mittelrheinliga werden die beiden Landesligen am Mittelrhein ein völlig neues Gesicht bekommen. Wir werfen einen Blick auf die Teams der sechsthöchsten Spielklassen in der Saison 2026/27.