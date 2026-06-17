Die Landesliga-Teams in der Saison 2026/27

Mit gleich sieben Aufsteigern aus den Bezirksligen und drei Absteigern aus der Mittelrheinliga werden die beiden Landesligen am Mittelrhein ein völlig neues Gesicht bekommen. Wir werfen einen Blick auf die Teams der sechsthöchsten Spielklassen in der Saison 2026/27.
FV Bonn-Endenich
FV Bad Honnef
SV Schlebusch
1. FC Spich
FV Wiehl
SSV Homburg-Nümbrecht
TuS Marialinden
SV Grün-Weiss Brauweiler
SC Rheinbach
SC Blau-Weiß Köln
TuS Mondorf
Union Schafhausen
SV Eilendorf
Germania Teveren
SV Breinig
Germania Lich-Steinstraß
DJK Rasensport Brand
SV Helpenstein
Eintracht Verlautenheide
SV Kurdistan Düren
SC Fliesteden
Sportfreunde Uevekoven
FC Pesch
FC Teutonia Weiden
Sportfreunde Düren
SV Schönenbach (Meister BZL1)
Deutz 05 (Vizemeister BZL1)
TuS Oberpleis (Meister BZL2)
FC BW Friesdorf (Vizemeister BZL2)
SG Türkischer SV Düren (Meister BZL3)
SC Elsdorf (Vizemeister BZL3)
Germania Eicherscheid (Meister BZL4)