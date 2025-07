Die Landesliga startet mit einem Düsseldorfer Derby

FC Kosova: In der letzten Saison ist Kosova als Aufsteiger nur knapp am Durchmarsch in die Oberliga gescheitert. Ob das im Umbruch befindliche Team aus Benrath in der anstehenden Runde erneut oben anklopfen kann, bleibt abzuwarten. Einiges wird auch vom Start abhängen, der es in sich hat. Nach dem Derby gegen die Turu muss Kosova zum gewohnt heimstarken FC Remscheid, ehe sich der Oberliga-Absteiger Union Nettetal an der Karl-Hohmann-Straße vorstellen wird.

„Wir nehmen es so hin, wie es kommt. Im Laufe einer Saison muss man eh gegen jedes Team ran. Ich schaue auch noch gar nicht so sehr auf den Ligastart. Wir haben noch fast vier Wochen Zeit und müssen zusehen, dass wir bis dahin erst einmal unseren eigenen Kader zusammengestellt bekommen“, sagt der neue Trainer Alfonso Del Cueto.

Bewährungsprobe für TuRU

Turu 80: Nicht unzufrieden sein wird man bei der Turu mit dem Auftaktprogramm, auch wenn das Derby gegen Kosova zum Auftakt lieber auf eigenem Platz ausgetragen worden wäre. Für Max Stellmach und Liridon Salihu kommt es somit sofort zum Aufeinandertreffen mit dem Ex-Klub. Zum ersten Heimspiel gastiert dann der ASV Süchteln an der Feuerbachstraße, ehe die weite Fahrt zum SSV Born ansteht.

Interessant: In der vergangenen Saison holte die Turu gegen diese drei Konkurrenten nur fünf von möglichen 18 Punkten. Wollen die Oberbilker im anstehenden Spieljahr weiter oben angreifen, sollte die Ausbeute diesmal möglichst besser ausfallen.