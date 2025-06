Die Landesliga-Saison geht torreich zu Ende

Auswirkungen auf die Tabelle hatte das Gipelftreffen zum Saisonabschluss nicht mehr. Wolfenweiler-Schallstadt wurde für seine Meisterschaft geehrt, Vizemeister Laufenburg hatte bereits die Aufstiegsrunde im Hinterkopf. "Es ging daraum, gesund und ohne Platzvereis rauszukommen", so Nullachter-Trainer Michael Hagmann. Allerdings musste er in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt wechseln: Daniel Langendorf schied nach einem Pressschlag aus. Ob er für die Aufstiegsrunde ausfällt, ist noch nicht absehbar. Ein 2:2-Remis hätte Hagmann als gerecht gesehen, zwei der Laufenburger Gegentore könne man "abziehen", sprach er von "brutalem Slapstick".

Mit dem vierten Sieg aus den letzten fünf Partien verabschiedet sich Bad Bellingen in den Wartestand. Der Tabellen-13. muss hoffen, dass Laufenburg den Aufstieg in die Verbandsliga schafft - nur dann bleibt der Club in der Landesliga. Gegen den Tabellendritten aus Bahlingen "haben wir es gut gemacht und ihnen keine Räume gegeben, auch nicht in Unterzahl", lobte VfR-Trainer Marvin Riede. Wie in den Vorwochen "waren wir giftig und bissig, sind viel marschiert". In der Nachspielzeit hatten die Gastgeber noch eine Antwort auf den Ausgleich der BSC-Reserve parat. Nach Vorarbeit von Leon Ziebold (erster Landesliga-Assist) schoss Samuel Spreter (erstes Landesliga-Tor) die Bad Bellinger zum Sieg.

VfR: Ozan; Tröndlin, Riede, Meyer (81. Höferlin), Hugenschmidt; Dickau (67. Komljenovic); Muser, Caylan, Krumm (89. Ziebold), Schillinger (89. Rabe); Mouttet (75. Spreter). Tore: 1:0 Dickau (50.), 1:1 Lindscheid (90.+2), 2:1 Spreter (90.+3). Schiedsrichter: R. Lombardo (Bad Säckingen). Gelb-Rot: Muser (35./VfR).